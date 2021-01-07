«Челси» потребуется продать двух игроков, чтобы купить Деклана Райса

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07 января 2021, 14:08

«Челси» потребуется продать как минимум двух игроков, прежде чем сделать трансферное предложение «Вест Хэму» по , утверждает The Mirror.

Полузащитник «молотобойцев» остается главной трансферной целью «синих», однако им придется продать двух футболистов, прежде чем выходить на трансферный рынок за 21-летним опорником.

Ранее об игре Райса высказался наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.