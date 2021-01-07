«Челси» потребуется продать двух игроков, чтобы купить Деклана Райса

«Челси» потребуется продать как минимум двух игроков, прежде чем сделать трансферное предложение «Вест Хэму» по Деклану Райсу, утверждает The Mirror.
Полузащитник «молотобойцев» остается главной трансферной целью «синих», однако им придется продать двух футболистов, прежде чем выходить на трансферный рынок за 21-летним опорником.
Ранее об игре Райса высказался наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.
Пример Кепы перед нами. Может заиграть, а может вообще всё провалить.
Лэмпард очень хочет этого игрока. Может он уверен, что чисто в психологическом плане Райс уже готов к большому клубу и заиграет, не зря же 21 летний игрок выходит с капитанской повязкой в таком серьезном клубе.
Пример Кепы перед нами. Может заиграть, а может вообще всё провалить.
Лэмпард очень хочет этого игрока. Может он уверен, что чисто в психологическом плане Райс уже готов к большому клубу и заиграет, не зря же 21 летний игрок выходит с капитанской повязкой в таком серьезном клубе.