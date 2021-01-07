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«Челси» потребуется продать двух игроков, чтобы купить Деклана Райса

07 января 2021, 14:08

«Челси» потребуется продать как минимум двух игроков, прежде чем сделать трансферное предложение «Вест Хэму» по Деклану Райсу, утверждает The Mirror.

Полузащитник «молотобойцев» остается главной трансферной целью «синих», однако им придется продать двух футболистов, прежде чем выходить на трансферный рынок за 21-летним опорником.

Ранее об игре Райса высказался наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ shlifen (раскрыть)
07 января в 20:49
Но еще проблема в том, что слишком он молодой. Его цена будет давить на него.
Пример Кепы перед нами. Может заиграть, а может вообще всё провалить.
Лэмпард очень хочет этого игрока. Может он уверен, что чисто в психологическом плане Райс уже готов к большому клубу и заиграет, не зря же 21 летний игрок выходит с капитанской повязкой в таком серьезном клубе.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
07 января в 18:18
Не ужели так обеднели, что не могут позволить себе купить второсортного игрока.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
07 января в 17:03
Лучше бы его взяли а не Хаверца.
shlifen
shlifen
07 января в 16:10
Ну это не кажется чем-то не выполнимым, продайте Жоржиньо назад в Италию, и по тому же маршруту Алонсо и/или Эмерсона... Плюс можно ещё подумать и о Кристенсене, если будут хорошие предложения... Другое дело что у Челси есть свой собственный Гилмор, который почти не играет, хотя уже показывал что способен играть опорника... Но видимо "аристократы" что называется "загорелись идеей" подписать Райса, хотя тех денег что за него запрашивают, лично на мой взгляд, он не стоит - сказывается существенная "надбавка за английский паспорт", и то что англичане слишком переоценивают талант многих своих игроков....
dimagas2
dimagas2
07 января в 14:42
Продать Алонсо и Жорика и будет +- бабло на мешок риса)))
sv_1969
sv_1969
07 января в 14:13
Это ФФП в действии))
beefs
beefs
07 января в 14:10
богатые тоже плачут...
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