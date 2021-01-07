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«Ливерпуль» готов платить Алабе £9 млн, чтобы перебить предложение «Реала»

07 января 2021, 13:39

Daily Express сообщает, что «Ливерпуль» готов платить защитнику Давиду Алабе 9 млн фунтов в год.

Напомним, что действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее на футболиста также претендовал и «Реал», однако мерсисайдцы всерьез нацелились на подписание Алабы, поэтому готовы предоставить игроку такие прекрасные условия.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
07 января в 22:14
ЗАБЕРИТЕ У НАС ЗА 9 ЛЯМОВ ГОЛЛУЧИ и можете ему ничего не платить.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
07 января в 20:12
не вижу разницы между соперниками Алабы в Бундеслиге на поле и в АПЛ) хах) лучшие клубы Германии от Баварии 17 мячей за 4 игры не пропускали
хотя, конечно же, ты вряд ли поймёшь это
Вернер в принципе игрок не топ уровня с отсутствием перспектив, чтобы таковым стать. Хаверц попал не к тому тренеру и не в ту команду, а Кейта хрустальный (что поделать)
Adolf33
Adolf33 ответ shlifen (раскрыть)
07 января в 17:40
Я не думаю, что Алабай будет на позиции ЦЗ. Он для этого слабоват. В Баварии он был ЦЗ от отсутствия в команде нормального резерва. Он сам говорил, что все время хотел играть в опорной зоне. Из-за этого тоже были разногласия с тренерами.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ IKER-RAUL (раскрыть)
07 января в 16:43
игроки Баварии не плохие,но всё же это Бавария,которой в Бунде многое прощают,да и соперники достойные появились в последнее время,а до этого,разве что Дортмунд был призрачным конкурентом.И если Тьяго могли на многое закрыть глаза в Бунде,как тренер,так и рефери,то в АПЛе нет такой команды,которую единолично "тянули". Здесь всё надо делать гораздо быстрее, бежать быстрее и забивать быстрее,чем догонит соперник. Здесь накрывают гораздо быстрее,чем в других чемпионатах. Смотрим пока,как игроки с Бунды, всё таки относительно проваливают ожидания, Вернер, Хаверц, Кейта(травмы) и пока что Тьяго под вопросом.
NOVA
NOVA
07 января в 16:26
Реал сделает очередную ошибку, если не подпишет алабу бесплатно тем более!!
shlifen
shlifen
07 января в 16:19
Появлялась же новость что агент Алабы хочет выбить 12 лимонов евро ЧИСТЫМИ, а это как не крути больше 9 лимонов фунтов от Ливерпуля... Да и Алаба всё таки переученный в центрального, защитник... Что мешает обратить внимание на условного Коннора Коуди из волков (он кажись даже воспитанник Ливера)?? Как насчёт Орбана из Лейпцига?? Почему не попробовать позвать опытного Савича из Атлетико?? В силовой борьбе (а в АПЛ её много) любой из этих троих окажется лучше щуплого Алабы...
Хотя о чём я?? Ливерпуль вроде уже заявил что зимой ЦЗ покупать не будет, поскольку у них "продуманный и взвешенный подход по трансферам" который видимо не включает решение насущных проблем команды...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 января в 15:23
Странно, вроде приличный парень, не звезда, конечно, оказался Баварии не нужен. Но 9 млн он не стоит однозначно, тем более защитник
Juventus CR7
Juventus CR7
07 января в 14:37
Алаба больше всего подходит для Реала чем Ливерпуль чисто по спортивному принципу!! А если учитывать финансовую сторону то тут конечно Ливерпуль предпочтительней!!!)
dzvinka
dzvinka
07 января в 14:29, ред.
нахрен надо этот алаба, купите нормального ЦЗ. К тому же он стекляный - его сломают и будет сидеть он в лазарете с конской зарплатой, к тому же он низкий, его тупо переедут при угловых - Тарковский и его дружки будут тупо ржать с вашего Алабы при стандартах, они егодаже не заметят при движе.

вообщем надеюсь это все утятина суто для набива цены по контракту с Реалом. думаю так и есть.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
07 января в 14:18
вопрос куда хочет сам игрок? в АПЛ ему придется пахать в два раза больше, чем в Баварии. в Англии футбол более скоростной, силовой. Честно говоря, смотрю на другого гостя бундеслиги - Тьяго и у меня складывается впечатление, что он и сам уже не рад переезду в АПЛ) надеюсь, что ошибаюсь и Тьяго еще покажет свой класс. Если Алаба нужен Юргену, он видит его в своей команде, то милости просим, у Клоппа неплохая чуйка на точечные усиления команды
ДСА
ДСА
07 января в 13:52
Козыри все у игрока на руках.
STVA 1
STVA 1
07 января в 13:52
Думаю договорятся)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 января в 13:46
Торги идут полным ходом!
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