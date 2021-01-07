«Ливерпуль» готов платить Алабе £9 млн, чтобы перебить предложение «Реала»

Daily Express сообщает, что «Ливерпуль» готов платить защитнику Давиду Алабе 9 млн фунтов в год.
Напомним, что действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.
Ранее на футболиста также претендовал и «Реал», однако мерсисайдцы всерьез нацелились на подписание Алабы, поэтому готовы предоставить игроку такие прекрасные условия.
хотя, конечно же, ты вряд ли поймёшь это
Вернер в принципе игрок не топ уровня с отсутствием перспектив, чтобы таковым стать. Хаверц попал не к тому тренеру и не в ту команду, а Кейта хрустальный (что поделать)
хотя, конечно же, ты вряд ли поймёшь это
Вернер в принципе игрок не топ уровня с отсутствием перспектив, чтобы таковым стать. Хаверц попал не к тому тренеру и не в ту команду, а Кейта хрустальный (что поделать)
Хотя о чём я?? Ливерпуль вроде уже заявил что зимой ЦЗ покупать не будет, поскольку у них "продуманный и взвешенный подход по трансферам" который видимо не включает решение насущных проблем команды...
Хотя о чём я?? Ливерпуль вроде уже заявил что зимой ЦЗ покупать не будет, поскольку у них "продуманный и взвешенный подход по трансферам" который видимо не включает решение насущных проблем команды...
вообщем надеюсь это все утятина суто для набива цены по контракту с Реалом. думаю так и есть.
вообщем надеюсь это все утятина суто для набива цены по контракту с Реалом. думаю так и есть.