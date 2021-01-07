«Ливерпуль» готов платить Алабе £9 млн, чтобы перебить предложение «Реала»

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07 января 2021, 13:39

Daily Express сообщает, что «Ливерпуль» готов платить защитнику 9 млн фунтов в год.

Напомним, что действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее на футболиста также претендовал и «Реал», однако мерсисайдцы всерьез нацелились на подписание Алабы, поэтому готовы предоставить игроку такие прекрасные условия.