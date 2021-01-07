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«Ливерпуль» не будет подписывать центрального защитника в январе

07 января 2021, 14:58

«Ливерпуль» вряд ли подпишет защитника в январское трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, правление клуба не хочет принимать скоротечных решений. Стратегия клуба заключается в продуманной, детальной работе над трансферами футболистов. Маловероятно, что в этом месяце на «Энфилд» прибудут новые игроки защиты. Отмечается, что «Ливерпуль» не будет тратить большие суммы на покупку игроков.

Напомним, что из-за травм до конца сезона выбыли защитники основы «красных» — Вирджил ван Дейк и Джо Гомез.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Рамоса.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
07 января в 20:33, ред.
да какие большие, купите любого Ботмана-Ху****тмана за 15 лямов, лишь бы ростом был 190 и умел отличать где ворота свои чужие. Что сложного то? Клавана верните с**** - он сейчас стоит 1 лям на чай, и будет полезен!
я взбешен
сложно чтоли взять балканца какого или скандинава за недорого, который будет выполнять свою работу с не высоким окладом. Вообще легко залатать брешь, было бы желание. Ссаные америкосы теперь будут стричь с клуба бабки, ну все... инвестировали, теперь будут выкачивать, это и ожидалось.
скоты
Van Vanovich
Van Vanovich
07 января в 16:03
Нужно даже 2-ух центр защитников брать. Они даже одного не хотят.
shlifen
shlifen
07 января в 15:59, ред.
Очень странное решение клуба... Планы могут быть сколь-угодно детальными, но ведь реальность может внести свои коррективы?? Понятно что до сезона вы не планировали покупки ЦЗ, но у вас вылетает ключевой защитник, а потом и оба его напарника... теперь команда играет с двумя хавами на позиции ЦЗ, а руководство не видит проблем??? Теперь велик шанс "недополучить" трофеев по итогам сезона, просто из-за того что клуб решил сэкономить... Что мешает продать травматичных Оксейд-Чемберлена и Кейта и взять одного нормального ЦЗ - нам не ведомо... Тем более что никто не говорит о топ-защитниках, возьмите хотя бы хорошего среднего игрока, но для которого это родная позиция... Но нет, будем надеяться на "магию Клоппа", глядишь без трансферов как-то выкрутиться... =(
Juventus CR7
Juventus CR7
07 января в 15:42
Ето был бы явный перебор
mihaluch
mihaluch
07 января в 15:16
Значит тренер считает что в команде длинная скамейка.
shlomo
shlomo
07 января в 15:03
Не понятна стратегия клуба....если хотят защищать чемпионство, то нужно решать проблемы сразу, а не откладывать на потом...
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