«Ливерпуль» не будет подписывать центрального защитника в январе

«Ливерпуль» вряд ли подпишет защитника в январское трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации источника, правление клуба не хочет принимать скоротечных решений. Стратегия клуба заключается в продуманной, детальной работе над трансферами футболистов. Маловероятно, что в этом месяце на «Энфилд» прибудут новые игроки защиты. Отмечается, что «Ливерпуль» не будет тратить большие суммы на покупку игроков.
Напомним, что из-за травм до конца сезона выбыли защитники основы «красных» — Вирджил ван Дейк и Джо Гомез.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Рамоса.
я взбешен
сложно чтоли взять балканца какого или скандинава за недорого, который будет выполнять свою работу с не высоким окладом. Вообще легко залатать брешь, было бы желание. Ссаные америкосы теперь будут стричь с клуба бабки, ну все... инвестировали, теперь будут выкачивать, это и ожидалось.
скоты
я взбешен
сложно чтоли взять балканца какого или скандинава за недорого, который будет выполнять свою работу с не высоким окладом. Вообще легко залатать брешь, было бы желание. Ссаные америкосы теперь будут стричь с клуба бабки, ну все... инвестировали, теперь будут выкачивать, это и ожидалось.
скоты