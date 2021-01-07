«Ливерпуль» не будет подписывать центрального защитника в январе

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07 января 2021, 14:58

«Ливерпуль» вряд ли подпишет защитника в январское трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, правление клуба не хочет принимать скоротечных решений. Стратегия клуба заключается в продуманной, детальной работе над трансферами футболистов. Маловероятно, что в этом месяце на «Энфилд» прибудут новые игроки защиты. Отмечается, что «Ливерпуль» не будет тратить большие суммы на покупку игроков.

Напомним, что из-за травм до конца сезона выбыли защитники основы «красных» — Вирджил ван Дейк и Джо Гомез.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Рамоса.