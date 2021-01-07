В белорусском футболе намерены ввести потолок зарплат

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07 января 2021, 17:30

Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на новость о том, что в Беларуси с нового сезона планируют ввести потолок зарплат для игроков местных клубов.

Этот документ вызывает идиотскую улыбку. Если бы такое принимали в России или другой развитой стране, то можно было бы порассуждать. Когда подобное принимают в нищей лиге, когда между командами вверху и внизу таблицы пропасть по зарплатам и ресурсам, это вызывает улыбку и говорит о том, что руководителям Федерации заниматься нечем. Это происходило и до последних событий в стране. В Федерации собрались бездельники. Ничего, кроме бесполезных и на самом деле вредных для развития футбола страны лимитов и ограничений, они предложить не могут. А ведь наверху должны видеть, что они не просто так получают свои зарплаты. Я это говорю с долей иронии, но этот документ ничего не принесет.

Согласно изменениям, футболисты в чемпионате Белоруссии будут получать в месяц не более 15 тысяч белорусских рублей без учета премиальных (примерно 4750 евро или 433 тысячи российских рублей). Данный оклад будет разрешен только игрокам сборной Белоруссии (таковыми считаются футболисты, проведшие за национальную команду не менее 50% матчей за последние два года), а также лишь троим легионерам в каждом отдельном клубе (согласно правилам, их может быть не более восьми в заявке команды). Фонд ежемесячной общекомандной заработной платы не должен превышать 150 тысяч рублей.