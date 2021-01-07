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В белорусском футболе намерены ввести потолок зарплат

07 января 2021, 17:30

Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на новость о том, что в Беларуси с нового сезона планируют ввести потолок зарплат для игроков местных клубов.

Этот документ вызывает идиотскую улыбку. Если бы такое принимали в России или другой развитой стране, то можно было бы порассуждать. Когда подобное принимают в нищей лиге, когда между командами вверху и внизу таблицы пропасть по зарплатам и ресурсам, это вызывает улыбку и говорит о том, что руководителям Федерации заниматься нечем. Это происходило и до последних событий в стране. В Федерации собрались бездельники. Ничего, кроме бесполезных и на самом деле вредных для развития футбола страны лимитов и ограничений, они предложить не могут. А ведь наверху должны видеть, что они не просто так получают свои зарплаты. Я это говорю с долей иронии, но этот документ ничего не принесет.

Согласно изменениям, футболисты в чемпионате Белоруссии будут получать в месяц не более 15 тысяч белорусских рублей без учета премиальных (примерно 4750 евро или 433 тысячи российских рублей). Данный оклад будет разрешен только игрокам сборной Белоруссии (таковыми считаются футболисты, проведшие за национальную команду не менее 50% матчей за последние два года), а также лишь троим легионерам в каждом отдельном клубе (согласно правилам, их может быть не более восьми в заявке команды). Фонд ежемесячной общекомандной заработной платы не должен превышать 150 тысяч рублей.

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Tostao
Tostao
09 января в 12:30
Агент Исаев боится остаться без огромных комиссионных, вот и все.
Тоже самое надо сделать и в России.
Ильгизар Валеев
Ильгизар Валеев
08 января в 09:20
а помоему автор сам по идиотичкеский соображает или просто шкурный интерес
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 января в 00:28
Faustello
Faustello
07 января в 22:36
Не удивлюсь что через пару тройку лет белорусы будут брать наших миллионеров.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ stanichnik (раскрыть)
07 января в 22:00
Могу только смиренно согласиться и пожелать в ответ счастливого рождества, крепкого здоровья, успехов во всем и долгих лет жизни!
stanichnik
stanichnik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
07 января в 21:55, ред.
Доброго Здоровья Фёдор!
Пока нашим футболом руководят Пряткины и Дюковы нам это не грозит.
3ton
3ton
07 января в 20:56
Вообще-то это правильный ход .
К подбору состава на сезон будут подходить с головой , а не набирать , кого попало , потому что деньги есть .
Конкуренция вверху вырастит .
Саня Глеб очень много зарабатывал в БАТЭ не проводя много игр за клуб и показывая должный уровень .
Такой шаг федерации принесёт только пользу .
Многие начнут работать и стремится за границу за хорошими зарплатами
dzvinka
dzvinka ответ Little Caprice (раскрыть)
07 января в 20:44
"Я это говорю с долей иронии", добавил он)))
Little Caprice
Little Caprice
07 января в 20:16
"России или другой развитой стране" - ахахаха
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
07 января в 19:50
Хороший пример это НХЛ и НБА, где устанавливается потолок зарплат !Исторически НХЛ была едва ли не первой лигой, которая ввела ограничение заработной платы в связи с Великой депрессией, но после выздоровления американской экономики от него отказались. Вернуться к ограничению зарплат пришлось в 2004-м — на тот момент НХЛ была единственной из большой четверки американских лиг, которая вообще никак не ограничивала суммы в контрактах, и, более того, клубы тратили почти 75% своих доходов как раз на зарплаты — невиданная для США цифра. Целью введения потолка было не столько обеспечение равенства команд, как ошибочно думают многие, сколько ограничение сверхдоходов игроков. Равенство же в лиге существовало и без всякого потолка — в двух последних финалах долокаутной эры играли бюджетные «Калгари», «Тампа», «Анахайм» и «Нью-Джерси».Как хочешь так и покупай игроков! Так же существует контракт новичка! Максимальный размер контракта новичка – 925 тысяч долларов и останется таковым до окончания нынешнего коллективного соглашения.И чтобы заработать хороший контракт , новичок должен пахать!
ЮЗИК
ЮЗИК
07 января в 19:32
Затея хорошая, нашим игрочишкам тоже такое надо ввести
ДСА
ДСА
07 января в 18:28
Похоже играть будет некому, но даже на эти деньги игроки не наиграли.
mihaluch
mihaluch
07 января в 18:21
Зарплата должна заинтересовывать.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
07 января в 18:20
Как по мне - потолок не нужен, если частные спонсоры будут платить со своего кармана, а не разворовывать госбюджет.
Но и дураку понятно, что в нашей стране такого никогда не будет - слишком много людей из власти присосано к бездонной кормушке
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Q-J-G (раскрыть)
07 января в 18:18
В частных европейских и мировых клубах это сделать невозможно. Хозяин из своего кармана платит столько, сколько считает нужным. Ему не запретишь. А если, как у нас, государство финансирует проф футбол, то делать это должно для всех одинаково. Ведь у нас и в Питере, и в Москве, и в Казани, и в Тамбове, и в Уфе - везде одна страна Россия. Или всем , или никому из госказны.
Байкал-38.
Байкал-38.
07 января в 18:15
Это они ещё наших футболистов зарплаты не видели!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
07 января в 18:14
"Если бы такое принимали в России или другой развитой стране......"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1225704. Россия - развитая страна? назовите хотя бы одну страну в Европе, даже "не развитую". где ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ футбольные клубы содержатся за счет бюджета, Таких стран нет. А все очень просто. Бюджетное финансирование проф футбола - это отличная и бездонная кормушка для многих людей. У нас их можно пофамильно даже назвать. Они вцепились в нее зубами и не отпустят. Поэтому так и будем в футболе "неразвитой " страной.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 января в 18:05
Лукашенко чудит?
Брулин
Брулин
07 января в 18:01
Тут дело не в потолке зарплат, а в госфинансироании, которое должно быть запрещено и расцениваться как воровство бюджетных средств
cska vperiod
cska vperiod
07 января в 17:55
Агент с луны свалился людей, которые делом занимаютя называет бездельниками.
juvenale
juvenale
07 января в 17:55
и главного в гаагу
Cat01
Cat01
07 января в 17:55
Видно скоро всех будут ровнять
Q-J-G
Q-J-G
07 января в 17:53
Давным - давно надо ввести потолок зарплат в европейском и мировом футболе...

Зарплаты многих лишены здравого смысла, и плюс к этому, игра многих и многих не соответствует уровню зарплат, которые получают игроки. Да и на зарплату тренеров пора бы ввести ограничения, а условия договора составлять так, чтобы тренер получал зарплату за выполненную работу, а не за то, что он занимает должность тренера, и часто получая деньги за расторжения контракта по инициативе работодателя, а не за выполненную работу. ТОЛЬКО, ВРЯД ЛИ ДОЖДЁМСЯ....!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 января в 17:48
Где-то на лавках "Зенита" данная новость была принята с чувством обеспокоенности и нервозности. А вдруг и в РПЛ подобное замутят?
beefs
beefs
07 января в 17:42
а о каких он иностранцев там говорит, кто к ним поедет...
3веpобой
3веpобой
07 января в 17:36
Поддерживаю. В РПЛ тоже самое нужно внедрить. А так же систему штрафов за позоры в евротурнирах.
STVA 1
STVA 1
07 января в 17:32
Вооо!Наших тоже надо посадить на такую зарплату)))
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