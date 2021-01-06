Супер-Никола, технарь Хвича и сын Хенрика. Самые подорожавшие футболисты РПЛ за 2020 год

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06 января 2021, 17:20

Рост цены невозможен без прогресса на футбольном поле.

10 лучших футболистов РПЛ по абсолютному приросту стоимости за 2020 год

1. Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия; 23 года) = +8 млн евро

2. Хвича Кварацхелия («Рубин»; Грузия; 19 лет) = +7.5 млн евро

3. Матиас Норманн («Ростов»; Норвегия; 24 года) = +7 млн евро

4. Джордан Ларссон («Спартак»; Швеция; 23 года) = +5.5 млн евро

5-7. Сердар Азмун («Зенит»; Иран; 26 лет) = +5 млн евро

5-7. Матвей Сафонов («Краснодар»; Россия; 21 год) = +5 млн евро

5-7. Чидера Эджуке ( ЦСКА ; Нигерия; 23 года) = +5 млн евро

8. Вендел («Зенит»; Бразилия; 23 года) = +4 млн евро

9. Филип Уремович («Рубин»; Хорватия; 23 года) = +3.8 млн евро

10. Бруно Фукс ( ЦСКА ; Бразилия; 21 год) = +3.7 млн евро

- Наибольшее представительство в топ-10 у ЦСКА — три футболиста, включая лидирующего Влашича. По два игрока делегировали «Рубин» и «Зенит», по одному — «Спартак», «Ростов» и «Краснодар».

- Бруно Фукс сыграл за ЦСКА всего лишь 12 минут, а своим прогрессом обязан выступлениям за «Интернасьонал» и трансфером, за который «армейцы» заплатили 8 миллионов евро.

- В «десятке» только один россиянин — вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Все остальные — легионеры.

- Сердар Азмун самый возрастной в этом списке, иранскому форварду уже 26 лет, самый молодой — 19-летний вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия.

- После очередного обновления ценников на «Трансфермаркте» Никола Влашич стал самым дорогостоящим футболистом РПЛ , как и положено общепризнанно самому классному футболисту чемпионата. Хорватского полузащитника оценивают в 30 миллионов евро. Повод составить еще один топ-10.

10 самых дорогостоящих футболистов РПЛ прямо сейчас

1. Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия; 23 года) = 30 млн евро

2. Малком («Зенит»; Бразилия; 23 года) = 24 млн евро

3. Сердар Азмун («Зенит»; Иран; 26 лет) = 23 млн евро

4. Марио Фернандес ( ЦСКА ; Россия; 30 лет) = 18 млн евро

5-6. Матвей Сафонов («Краснодар»; Россия; 21 год) = 15 млн евро

5-6. Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия; 27 лет) = 15 млн евро

7-9. Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия; 26 лет) = 14 млн евро

7-9. Антон Миранчук («Локомотив»; Россия; 25 лет) = 14 млн евро

7-9. Вендел («Зенит»; Бразилия; 23 года) = 14 млн евро

10-12. Роман Зобнин («Спартак»; Россия; 26 лет) = 13 млн евро

10-12. Гжегож Крыховяк («Локомотив»; Россия; 30 лет) = 13 млн евро

10-12. Матиас Норманн («Ростов»; Норвегия; 24 года) = 13 млн евро

- Преимущество Николы Влашича над занимающим вторую строчку Малкомом (бывшим самым дорогим футболистом РПЛ ) составляет уже 6 миллионов евро.

- Марио Фернандес — самый дорогой россиянин в РПЛ . В десятку также вошли Матвей Сафонов, Антон Миранчук и Роман Зобнин.

10 лучших россиян по абсолютному приросту стоимости за 2020 год

1. Матвей Сафонов («Краснодар»; 21 год) = +5 млн евро

2. Даниил Лесовой («Динамо»; 22 года) = +3.5 млн евро

3. Александр Максименко («Спартак»; 22 года) = +3 млн евро

4. Константин Кучаев ( ЦСКА ; 22 года) = +2.5 млн евро

5. Константин Марадишвили ( ЦСКА ; 20 лет) = +2.25 млн евро

6-7. Даниил Фомин («Динамо»; 23 года) = +2 млн евро

6-7. Андрей Мостовой («Зенит»; 23 года) = +2 млн евро

8. Максим Осипенко («Ростов»; 26 лет) = +1.8 млн евро

9-10. Александр Соболев («Спартак»; 23 года) = +1.5 млн евро

9-10. Даниил Глебов («Ростов»; 21 год) = +1.5 млн евро

- В топ-3 наиболее подорожавших россиян попали два молодых вратаря из «Краснодара» и «Спартака». У Сафонова и Максименко по-прежнему 0 матчей на двоих за сборную России.

- «Возраст прогресса» — от 21 года до 23 лет. Из общего тренда выбивается только защитник «Ростова» Максим Осипенко, сумевший существенно прибавить, будучи уже довольно опытным футболистом.

10 лучших легионеров по абсолютному приросту стоимости за 2020 год

1. Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия; 23 года) = +8 млн евро

2. Хвича Кварацхелия («Рубин»; Грузия; 19 лет) = +7.5 млн евро

3. Матиас Норманн («Ростов»; Норвегия; 24 года) = +7 млн евро

4. Джордан Ларссон («Спартак»; Швеция; 23 года) = +5.5 млн евро

5-6. Сердар Азмун («Зенит»; Иран; 26 лет) = +5 млн евро

5-6. Чидера Эджуке ( ЦСКА ; Нигерия; 23 года) = +5 млн евро

7. Вендел («Зенит»; Бразилия; 23 года) = +4 млн евро

8. Филип Уремович («Рубин»; Хорватия; 23 года) = +3.8 млн евро

9. Бруно Фукс ( ЦСКА ; Бразилия; 21 год) = +3.7 млн евро

10. Эсекель Понсе («Спартак»; Аргентина; 23 года) = +3 млн евро

- По сравнению со сводным списком здесь только одно изменение: Матвей Сафонов освободил место для еще одного форварда «Спартака»: Эсекель Понсе ворвался в легионерский топ-10.

10 лучших футболистов РПЛ по относительному приросту стоимости за 2020 год

1. Понтус Алмквист («Ростов»; Швеция; 21 год) = +2400%

2. Константин Марадишвили ( ЦСКА ; Россия; 20 лет) = +900%

3-5. Кингс Кангва («Арсенал»; Замбия; 21 год) = +500%

3-5. Александр Каплиенко («Тамбов»; Украина; 24 года) = +500%

3-5. Артем Сокол («Арсенал»; Россия; 23 года) = +500%

6. Бруно Фукс ( ЦСКА ; Бразилия; 21 год) = +462.5%

7-9. Оливер Абильдгор («Рубин»; Дания; 24 года) = +400%

7-9. Станислав Магкеев («Локомотив»; Россия; 21 год) = +400%

7-9. Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»; Россия; 22 года) = +400%

10. Наир Тикнизян ( ЦСКА ; Россия; 21 год) = +328.6%

- Абсолютный прирост стоимости лидера рейтинга Понтуса Алмквиста составил 2.4 млн евро. В начале 2020 года шведский форвард оценивался в 100 тысяч евро, а закончил год с куда более солидным показателем в 2.5 млн.

- Кварацхелия занял 11-е место и не вошел в топ-10, однако вингер «Рубина» заслуживает отдельных слов: Хвича подорожал с 2.5 млн евро до 10 млн (+7.5 млн), а абсолютный прирост составил 300%.