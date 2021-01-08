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Берарди пропустит матч с «Ювентусом» из-за травмы

08 января 2021, 23:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди не поможет своей команде в матче 17-го тура Серии А против «Ювентуса».

Форвард получил повреждение правого бедра в игре с «Дженоа», что подтвердил официальный сайт «Сассуоло». Ожидается, что Берарди пропустит несколько недель из-за травмы.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
09 января в 00:14
Берарди показывает отличный футбол выступая за скромный Сассуоло
Очень хочется увидеть его в каком нибудь большом клубе СерииА.
Мне кажется, что играя с более сильными и мастеровитыми партнерами он сможет стать еще более забивным форвардом!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 00:01
Поправляйся скорее Берарди
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