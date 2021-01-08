Берарди пропустит матч с «Ювентусом» из-за травмы

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08 января 2021, 23:55

Нападающий «Сассуоло» не поможет своей команде в матче 17-го тура Серии А против «Ювентуса».

Форвард получил повреждение правого бедра в игре с «Дженоа», что подтвердил официальный сайт «Сассуоло». Ожидается, что Берарди пропустит несколько недель из-за травмы.