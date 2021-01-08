Берарди пропустит матч с «Ювентусом» из-за травмы

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди не поможет своей команде в матче 17-го тура Серии А против «Ювентуса».
Форвард получил повреждение правого бедра в игре с «Дженоа», что подтвердил официальный сайт «Сассуоло». Ожидается, что Берарди пропустит несколько недель из-за травмы.
Очень хочется увидеть его в каком нибудь большом клубе СерииА.
Мне кажется, что играя с более сильными и мастеровитыми партнерами он сможет стать еще более забивным форвардом!
Очень хочется увидеть его в каком нибудь большом клубе СерииА.
Мне кажется, что играя с более сильными и мастеровитыми партнерами он сможет стать еще более забивным форвардом!