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Экс-президент ФИФА Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии

08 января 2021, 03:12

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Сообщается, что состояние 84-летнего функционера оценивается как тяжёлое, однако его жизни ничего не угрожает. Информацию о госпитализации Блаттера подтвердила его дочь Коринн.

Да, мой отец в больнице. Он идёт на поправку с каждым днём, но ему нужно время и отдых.

Коринн также подчеркнула, что не хочет оглашать причину госпитализации отца.

Напомним, летом прошлого года прокуратура Швейцарии закрыла дело в отношении Блаттера о продаже телеправ на показ ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

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Все комментарии
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
08 января в 13:49
Тоже что ли новичка нюхнул дед?)
нечитайло
нечитайло
08 января в 08:07
Надо победить хвороту
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 07:54
Здоровья ему побольше...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 07:45
Интересно,что за причина?!
Zola
Zola
08 января в 06:46
Здоровья Зепп!
mihaluch
mihaluch
08 января в 06:07
Подошёл к финишной черте.
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 06:05
Довели дедушку.
beefs
beefs
08 января в 05:59
Держись, старина, скорейшего выздоровления...
sv_1969
sv_1969
08 января в 05:27
Здоровья и выздоровления!
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 05:00
Может еще и оклемается....
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса ответ 1bear (раскрыть)
08 января в 03:58
Это вот здесь вообще при чём? Блаттер швейцарец. Хотя я лично знаю немало мужчин за 80, живя в России.
1bear
1bear
08 января в 03:18
84 года - о чём вы говорите,в России единицы мужчин доживают до этого
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