Экс-президент ФИФА Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии

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08 января 2021, 03:12

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Сообщается, что состояние 84-летнего функционера оценивается как тяжёлое, однако его жизни ничего не угрожает. Информацию о госпитализации Блаттера подтвердила его дочь Коринн.

Да, мой отец в больнице. Он идёт на поправку с каждым днём, но ему нужно время и отдых.

Коринн также подчеркнула, что не хочет оглашать причину госпитализации отца.