Экс-президент ФИФА Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья.
Сообщается, что состояние 84-летнего функционера оценивается как тяжёлое, однако его жизни ничего не угрожает. Информацию о госпитализации Блаттера подтвердила его дочь Коринн.
Да, мой отец в больнице. Он идёт на поправку с каждым днём, но ему нужно время и отдых.
Коринн также подчеркнула, что не хочет оглашать причину госпитализации отца.
Напомним, летом прошлого года прокуратура Швейцарии закрыла дело в отношении Блаттера о продаже телеправ на показ ЧМ-2010 и ЧМ-2014.