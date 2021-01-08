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«Зенит» предложил «Гремио» 20 млн евро за вингера Пепе

08 января 2021, 11:58

«Зенит» работает над трансфером нападающего «Гремио» Пепе, сообщает Todofichajes.

По информации источника, петербургский клуб предложил за 23-летнего вингера 20 млн евро.

Отмечается, что сам бразилец хочет перейти в «Порту», однако португальский клуб готов предложить за него лишь 17 млн евро.

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112910415
112910415
24 января в 17:23
обязательно брать, срочно !
димон 37
димон 37 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 января в 16:34
Вам это не поможет
димон 37
димон 37
08 января в 16:33
Очередная пепа
ildar_3871
ildar_3871
08 января в 15:12
Пора вводить лимит !)
За адекватность
За адекватность ответ Futurista (раскрыть)
08 января в 14:50
"Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса. Василий, подайте один стул под рефлектор. Десять стульев ореховых. Восемьдесят рублей."
oFANATo
oFANATo
08 января в 14:40
А сам бразилец хочет перейти в Порту!!!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
08 января в 14:18
Еще один кучерявенький?!)
Кстати, что-то давно не слышно от Питерских шуток про зулусов и про Ананидзе! С чего бы это?!)))
ildar_3871
ildar_3871
08 января в 14:17
Эх , ушли народые деньги в Бразилию !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 января в 14:06, ред.
Коль состав выстраивается на половину из южноамериканцев...может и тренера из-за океана выписать....)))
Малком,Барриос,Сантос,Дриусси,Вендел...(Пепе)....Халка ещё позвать...
Может они Семака не понимают....может они вообще не понимают что за спорт здесь футболом зовётся...)))

Вон в Шахтёре 13 бразильцев и Луиш Каштру выкрутасничают и куражатся...ещё и Реал Мадрид по 2 раза в группе обыгрывать умудряются...
ermak6848
ermak6848
08 января в 14:06
опять жди повышение тарифов на газ....
Hypnoz
Hypnoz
08 января в 13:39
За 25-30 млн. договорятся !
Куда, только барселонца девать ?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 января в 13:28, ред.
Тогда надо срочно лимит менять...или по Дриусси решать...
Ибо 8 легов в заявке уже есть....
Хотя и уход Азмуна вероятен...
С Де Паулем походу не сраслось....так Пепе упустить будет глупо...

А что делать, господа, что делать ???
Таковы реалии...
Свои академии выпускают "невидимок"...
У конкурентов покупать Влашичей-Миранчуков-Крыховяков не этично и слегка аморально...
Вот и приходится "кормить" заокеанские клубы...
zooveterinar
zooveterinar
08 января в 13:04
Вот где бабки !!! Пускай покупают, пока с дентгами фортит, может чемпионат россии выиграют???!!!
ДСА
ДСА
08 января в 12:51
Конечно Гремио за Зенит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 12:43
Прежде чем купить, нужно продать.
Как в мульте про Простоквашино, только не для денег продать, а чтобы место легу освободить.
Так что ждем-с новостей про Дриусси.
Или как вариант продажа Азмуна.
Но в этом я сиысла не вижу. Он забивает в Зените, и не факт, что заменивший его Пепе впишется в состав так же, как иранец.
Так что нужно хорошо подумать...
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 12:40
    МапС
    МапС
    08 января в 12:39
    Онанишку спросили? Ему конкурент не нужен.
    Бубнин
    Бубнин
    08 января в 12:29
    Как-то мелковато для "Зенита". Вероятно, рассматривается покупка с последующей арендой в "Сочи".
    sv_1969
    sv_1969 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    08 января в 12:28
    И плохому ещё научит)))
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    08 января в 12:28
    particular
    particular
    08 января в 12:15
    Если каждого конкурента перебивать на 3 млн, то "работа над трансфером" будет не в тягость...
    beefs
    beefs
    08 января в 12:14
    трансферное окно открыто, хороших приобретений...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    08 января в 12:12
    В Порту он будет постоянно играть в ЛЧ, будет на виду ....
    А в Зените тоже будет на виду у Дзюбы .
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 января в 12:00
    Ну очень не мнрго за него
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