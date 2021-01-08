«Зенит» предложил «Гремио» 20 млн евро за вингера Пепе

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08 января 2021, 11:58

«Зенит» работает над трансфером нападающего «Гремио» Пепе, сообщает Todofichajes.

По информации источника, петербургский клуб предложил за 23-летнего вингера 20 млн евро.

Отмечается, что сам бразилец хочет перейти в «Порту», однако португальский клуб готов предложить за него лишь 17 млн евро.