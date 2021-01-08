«Зенит» предложил «Гремио» 20 млн евро за вингера Пепе

«Зенит» работает над трансфером нападающего «Гремио» Пепе, сообщает Todofichajes.
По информации источника, петербургский клуб предложил за 23-летнего вингера 20 млн евро.
Отмечается, что сам бразилец хочет перейти в «Порту», однако португальский клуб готов предложить за него лишь 17 млн евро.
Ибо 8 легов в заявке уже есть....
Хотя и уход Азмуна вероятен...
С Де Паулем походу не сраслось....так Пепе упустить будет глупо...
А что делать, господа, что делать ???
Таковы реалии...
Свои академии выпускают "невидимок"...
У конкурентов покупать Влашичей-Миранчуков-Крыховяков не этично и слегка аморально...
Вот и приходится "кормить" заокеанские клубы...
Ибо 8 легов в заявке уже есть....
Хотя и уход Азмуна вероятен...
С Де Паулем походу не сраслось....так Пепе упустить будет глупо...
А что делать, господа, что делать ???
Таковы реалии...
Свои академии выпускают "невидимок"...
У конкурентов покупать Влашичей-Миранчуков-Крыховяков не этично и слегка аморально...
Вот и приходится "кормить" заокеанские клубы...