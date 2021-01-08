Иванов хочет сменить «Ахмат» на «Химки»

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08 января 2021, 01:07

Полузащитник «Ахмата» хочет покинуть грозненский клуб в зимнее трансферное окно, досрочно расторгнув свой контракт.

Согласно источнику, 34-летний хавбек, скорее всего, продолжит карьеру в «Химках», так как хочет жить в Москве или Московской области, чтобы развивать свою академию.

Отмечается, что контракт Иванова с «Химками» будет рассчитан на один или два года. Ещё одним поводом для вероятного перехода в клуб из столичного региона является рождение третьего ребёнка в семье футболиста.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил слухи о том, что Иванов попросил отпустить его в другую команду.