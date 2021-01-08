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Иванов хочет сменить «Ахмат» на «Химки»

08 января 2021, 01:07

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов хочет покинуть грозненский клуб в зимнее трансферное окно, досрочно расторгнув свой контракт.

Согласно источнику, 34-летний хавбек, скорее всего, продолжит карьеру в «Химках», так как хочет жить в Москве или Московской области, чтобы развивать свою академию.

Отмечается, что контракт Иванова с «Химками» будет рассчитан на один или два года. Ещё одним поводом для вероятного перехода в клуб из столичного региона является рождение третьего ребёнка в семье футболиста.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил слухи о том, что Иванов попросил отпустить его в другую команду.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Baggio R. (раскрыть)
08 января в 09:37
Спасибо за пояснение, во много разъясняет его желание.
Baggio R.
Baggio R. ответ Федор Паршунин (раскрыть)
08 января в 09:12
Он родился в Москве и является воспитанником Спартака, вот и стремится на родину, а не из-за каких-то там амбиций
ДСА
ДСА
08 января в 07:16
Русских тянет поближе к Москве.
ermak6848
ermak6848
08 января в 04:48
Правильное решение.
Спортивная активность падает и надо задуматься о своём будующем.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
08 января в 04:20
Возможно и ошибочное решение
ABir
ABir
08 января в 03:04
Логично для приближающейся пенсии
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 января в 02:15, ред.
Вообще скоростью не обладал, только отличный пас и видение поля, но пас и видение поля очень медленное, поэтому как бы реально мастер, но очень медленный.
В любом случае успехов, хороший дядька.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 01:58
Иванов очень техничный игрок , но пешеход. Он и раньше то особой скоростью не обладал , а теперь и подавно. Он может конечно принести пользу , надо чтоб рядом ребятки скоростные были, прессинг, отбор , игра в защите - это не его. Вот потому то и сел на лавку у Талалаева. Не думаю что Химкам он очень нужен, но им виднее, хотя там старичков своих хватает.
Ждем официального сообщения о его разрыве с Ахматом.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 января в 01:50
Значит мотивом смены клубной прописки стало не попытка попасть в состав стремительно прогрессирующих грозы авторитетов "Химок" , а стандартное желание проживать и заниматься бизнесом где-нибудь поближе к Садовому кольцу. Наверное, попытаться развить свою академию можно где-нибудь и не в пределах первопрестольной.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
08 января в 01:22, ред.
Вот это банда в Химках подбирается! Начало было очень слабым, слив Юрана, очень слабый состав, репутация "Спартака-2" (по аналогии с Оренбургом и Сочи относительно Зенита). Но теперь там много заметных по российским меркам фигур, приличный по меркам РПЛ тренер, а в 6 последних матчах у Химок 5 побед и ничья с ЦСКА!! Схожий путь Сочи проделал, теперь Химки. Может, в будущем году за еврокубки поборются!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 01:14
Давно пора сменить клуб
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