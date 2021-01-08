Иванов хочет сменить «Ахмат» на «Химки»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов хочет покинуть грозненский клуб в зимнее трансферное окно, досрочно расторгнув свой контракт.
Согласно источнику, 34-летний хавбек, скорее всего, продолжит карьеру в «Химках», так как хочет жить в Москве или Московской области, чтобы развивать свою академию.
Отмечается, что контракт Иванова с «Химками» будет рассчитан на один или два года. Ещё одним поводом для вероятного перехода в клуб из столичного региона является рождение третьего ребёнка в семье футболиста.
Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил слухи о том, что Иванов попросил отпустить его в другую команду.
Ждем официального сообщения о его разрыве с Ахматом.
Ждем официального сообщения о его разрыве с Ахматом.