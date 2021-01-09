Фолланд: «Головин — ключевой игрок „Монако“»

Нападающий «Монако» прокомментировал возвращение в состав полузащитника после травмы.

Всегда наблюдаю за тем, как Головин выкладывается на поле и в тренажерном зале. Он является ключевым игроком и основополагающей единицей нашей команды. Саша умеет действовать как при атакующих фазах, так и при оборонительных. Его выход в матче с «Лорьяном» изменил ход встречи, а это не может не радовать. Он будет помогать нам во второй части сезона. Его возвращение — прекрасная новость для всех нас.