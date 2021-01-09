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Фолланд: «Головин — ключевой игрок „Монако“»

09 января 2021, 10:07

Нападающий «Монако» Кевин Фолланд прокомментировал возвращение в состав полузащитника Александра Головина после травмы.

Всегда наблюдаю за тем, как Головин выкладывается на поле и в тренажерном зале. Он является ключевым игроком и основополагающей единицей нашей команды. Саша умеет действовать как при атакующих фазах, так и при оборонительных. Его выход в матче с «Лорьяном» изменил ход встречи, а это не может не радовать. Он будет помогать нам во второй части сезона. Его возвращение — прекрасная новость для всех нас.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 18:10
приятно слышать
Igo0rek
Igo0rek ответ Real Madrid-C (раскрыть)
09 января в 17:17
Может я для тебя открою тайну, но на результативность, а именно гол+пас смотрят только болельщики и медиа... Профессионалы смотрят на совокупность голов, голевых передач, кпд, xG, PSxG и так далее.
Спрaведливый
Спрaведливый
09 января в 14:53
Это справелоивое утверждение
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Igo0rek (раскрыть)
09 января в 14:17
Статистика в футболе тоже очень многое решает, если не знал конечно же ты! Наверное в футболе больше наблюдают за результативными действиями футболистов.
Igo0rek
Igo0rek ответ Real Madrid-C (раскрыть)
09 января в 13:37
Дело не в голе. Головин в Монако очень хорошо разгоняет атаку, он действительно один из ключевых игроков. Но для тех, кто судит об мастерстве по голам, этого наверно не понять...
Real Madrid-C
Real Madrid-C
09 января в 11:51
Ну все пацан забил гол, нужно теперь номинировать еще за Золотой Мяч, нечего себе Русский забил во Франции, сколько можно бубнить об этом голе?
Вышел, забил, красава, все уже это давно поняли, пускай сезон проведет топ, выиграет с Монако что то или хотя бы в 3 финиширует и его голы сделают это или голевые передачи, а так из за одного мяча столько разговоров, ну это бреееед!
Союзник противников
Союзник противников
09 января в 11:05, ред.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 января в 11:03
    Ну что же, первая игра удалась. Выход Александра изменил ход встречи. Хочется верить, что Саша и дальше продолжит в том же духе. Главное без травм, а кондиции Александр быстро наберет, парень знает свое дело и на всякие выкрутасы вне поля не разменивается.
    Ждем следующего матча с его участием.
    Всем здоровья.
    beefs
    beefs
    09 января в 10:33
    у нас всегда создают образ, несоответствующий действительности...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    09 января в 10:21
    Ключевой, но постоянно в запасе.
    MaxRnD
    MaxRnD
    09 января в 10:12
    Не рано коней погнали ?
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