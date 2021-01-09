Фолланд: «Головин — ключевой игрок „Монако“»

Нападающий «Монако» Кевин Фолланд прокомментировал возвращение в состав полузащитника Александра Головина после травмы.
Всегда наблюдаю за тем, как Головин выкладывается на поле и в тренажерном зале. Он является ключевым игроком и основополагающей единицей нашей команды. Саша умеет действовать как при атакующих фазах, так и при оборонительных. Его выход в матче с «Лорьяном» изменил ход встречи, а это не может не радовать. Он будет помогать нам во второй части сезона. Его возвращение — прекрасная новость для всех нас.
Вышел, забил, красава, все уже это давно поняли, пускай сезон проведет топ, выиграет с Монако что то или хотя бы в 3 финиширует и его голы сделают это или голевые передачи, а так из за одного мяча столько разговоров, ну это бреееед!
Вышел, забил, красава, все уже это давно поняли, пускай сезон проведет топ, выиграет с Монако что то или хотя бы в 3 финиширует и его голы сделают это или голевые передачи, а так из за одного мяча столько разговоров, ну это бреееед!
Ждем следующего матча с его участием.
Всем здоровья.
Ждем следующего матча с его участием.
Всем здоровья.