Лэмпард: «Я пришел в один из лучших клубов АПЛ в момент перестройки»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи о том, что он может быть уволен из лондонского клуба, если результаты команды не наладятся.
Когда я занял эту должность, я знал, что буду испытывать давление, и я, наверное, немного странный, возможно, таким и надо быть, чтобы этим заниматься, но, когда все идет хорошо, я стараюсь оказывать давление на самого себя, потому что я готовлюсь к тому, что меня ждет и не позволяю себе быть самодовольным. Во время беспроигрышной серии я постоянно нагнетал на себя давление, хотя все вокруг говорили, что мы играем замечательно.
Конечно, я понимаю, что сейчас давление возросло, поскольку понимаю ожидания в клубе, подобном нашему, но мне нравится делать то, что я делаю, я и никогда не думал, что будет легко. Я пришел в один из лучших клубов АПЛ в момент перестройки. Это изначально не казалось легким делом, так что я должен быть готов к таким ситуациям.
«Результаты Фрэнка оказались едва ли не рекордными в истории компании, которая проводила тестирование, – восхищался доктор. – Его результаты выше моих».
Это и правда впечатляло, итоги тестирования Лэмпарда – 150. На такие результаты способны всего 0,1% населения планеты (тест составлен c таким образом, чтобы средним результатом было 100). По данным ВВС, IQ Билла Гейтса – 160, а Барака Обамы – 137.
«Результаты Фрэнка оказались едва ли не рекордными в истории компании, которая проводила тестирование, – восхищался доктор. – Его результаты выше моих».
Это и правда впечатляло, итоги тестирования Лэмпарда – 150. На такие результаты способны всего 0,1% населения планеты (тест составлен c таким образом, чтобы средним результатом было 100). По данным ВВС, IQ Билла Гейтса – 160, а Барака Обамы – 137.