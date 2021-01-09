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Лэмпард: «Я пришел в один из лучших клубов АПЛ в момент перестройки»

09 января 2021, 18:29

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи о том, что он может быть уволен из лондонского клуба, если результаты команды не наладятся.

Когда я занял эту должность, я знал, что буду испытывать давление, и я, наверное, немного странный, возможно, таким и надо быть, чтобы этим заниматься, но, когда все идет хорошо, я стараюсь оказывать давление на самого себя, потому что я готовлюсь к тому, что меня ждет и не позволяю себе быть самодовольным. Во время беспроигрышной серии я постоянно нагнетал на себя давление, хотя все вокруг говорили, что мы играем замечательно.

Конечно, я понимаю, что сейчас давление возросло, поскольку понимаю ожидания в клубе, подобном нашему, но мне нравится делать то, что я делаю, я и никогда не думал, что будет легко. Я пришел в один из лучших клубов АПЛ в момент перестройки. Это изначально не казалось легким делом, так что я должен быть готов к таким ситуациям.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
10 января в 07:55
По мне зря Хаверца покупали, я не понимал зачем покупать Кая когда есть Маунт., тем более за такую цену. Остальные трансферы все по позиции нормально усилили, только нужно время.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 января в 21:36
Выглядит как оправдание
juvenale
juvenale
09 января в 20:01
соломку стелит
The Frei
The Frei
09 января в 19:23
Лемпарду очень тяжело, у него играют три ЦАП, Маунт, Хаверц, Зиеш, все трое игроки основы.

Не возможно без потери качества разместить хотя бы 2х, а тут 3е.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
09 января в 19:23
Народ, а в КП практикуются кредиты? Хочу ставку сделать, а очков не хватает. Чувствую, что зайдёт ставочка. Как с кредитами дела?
протон1
протон1
09 января в 19:05
если нравится делать надо побеждать. абрамович не будет ждать. ему нужны срочные результаты. он любит делать бизнес
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 18:57, ред.
Нелегко, но вряд ли Фрэнк Лэмпард думал, что будет легко и "безоблачно". Верил в Фрэнка, когда его только приглашали, верю и сейчас. Такой отличный футболист в прошлом, с таким уровнем IQ, как у Фрэнка..... Разберётся, наберётся опыта, дайте немного поработать...

«Результаты Фрэнка оказались едва ли не рекордными в истории компании, которая проводила тестирование, – восхищался доктор. – Его результаты выше моих».

Это и правда впечатляло, итоги тестирования Лэмпарда – 150. На такие результаты способны всего 0,1% населения планеты (тест составлен c таким образом, чтобы средним результатом было 100). По данным ВВС, IQ Билла Гейтса – 160, а Барака Обамы – 137.
ДСА
ДСА
09 января в 18:46
Результат работы: Челси уже не в ТОПе, только на подступах.
dimagas2
dimagas2
09 января в 18:42
Время есть - работай,этот сезон покажет чего ты стоишь.
Бубнин
Бубнин
09 января в 18:41
Пора пить таблетки от давления.
allemz
allemz
09 января в 18:37
Вспомни слова Бьелсы. Не бери в голову дилетантский лепет британских журналистов. Вон физруку Сульшеру дали время, в меру своего уровня показывает результаты. Френк поумнее будет, нужно только поддержать его.
Дайте Френку поработать!
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