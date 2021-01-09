Лэмпард: «Я пришел в один из лучших клубов АПЛ в момент перестройки»

Главный тренер «Челси» отреагировал на слухи о том, что он может быть уволен из лондонского клуба, если результаты команды не наладятся.

Когда я занял эту должность, я знал, что буду испытывать давление, и я, наверное, немного странный, возможно, таким и надо быть, чтобы этим заниматься, но, когда все идет хорошо, я стараюсь оказывать давление на самого себя, потому что я готовлюсь к тому, что меня ждет и не позволяю себе быть самодовольным. Во время беспроигрышной серии я постоянно нагнетал на себя давление, хотя все вокруг говорили, что мы играем замечательно.