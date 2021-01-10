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«Марсель» арендует защитника «Фиорентины» Лиролу

10 января 2021, 11:52

«Марсель» договорился об аренде защитника «Фиорентины» Поля Лиролы.

Как сообщается, арендное соглашение, за которое французский клуб заплатит 500 000 евро, будет рассчитано до конца сезона. «Марсель» сохранит за собой право выкупа футболиста за 12 млн евро. Сделка должна быть завершена в ближайшие 48 часов, когда игрок пройдёт медобследование.

В нынешнем сезоне Лирола провёл 13 матчей во всех соревнованиях, отметившись одной результативной передачей. Испанец выступает за «Фиорентину» с лета 2019 года.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 11:54
Очень хороший защитник
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