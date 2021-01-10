«Милан» может провести этот трансферный период без покупок

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара заявил, что клуб в зимнее трансферное окно может остаться без приобретений.

Трансферное окно без приобретений? Да, такая возможность существует. Если не будет реальных возможностей усилить состав, мы не будем никого покупать. Но мы не видим в этом проблем. Наша команда уже показала, что может конкурировать на самом высоком уровне.