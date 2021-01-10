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«Милан» может провести этот трансферный период без покупок

10 января 2021, 13:15

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара заявил, что клуб в зимнее трансферное окно может остаться без приобретений.

Трансферное окно без приобретений? Да, такая возможность существует. Если не будет реальных возможностей усилить состав, мы не будем никого покупать. Но мы не видим в этом проблем. Наша команда уже показала, что может конкурировать на самом высоком уровне.

Ранее главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал слухи, что полузащитник «Торино» Суалихо Мейте может перейти в миланский клуб.

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ДСА
ДСА
10 января в 13:28
Доннарумма и Ибрагимович все деньги Милана высосали.
shlomo
shlomo
10 января в 13:20
Ну в современной остановке это вполне возможно...кризис сказался на всех
Байкал-38
Байкал-38
10 января в 13:19
В мировом футболе кризис, если и будут приобретения, то не дорогие и мало и это не только проблема Милана это проблемы всех клубов.
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