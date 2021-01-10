«Боруссия» Д сообщила о травме Витселя. Игрок пропустит несколько месяцев

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила, что полузащитник команды Аксель Витсель получил травму.
Бельгийский футболист порвал ахиллово сухожилие во время матча с «РБ Лейпциг» (3:1). Ожидается, что Витсель пропустит несколько месяцев.
Bittere Nachricht: Der BVB wird in den kommenden Monaten auf Axel #Witsel verzichten müssen. Der belgische Nationalspieler hatte sich in Sachsen ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne gerissen. Die gesamte BVB-Familie drückt Axel die Daumen für eine möglichst rasche Genesung! 🙏 pic.twitter.com/5P3nK1ADb6— Borussia Dortmund (@BVB) January 10, 2021
Теперь у "шмелей" изрядно прибавилось проблем, в вопросе построения игры, и это ведь ещё играют толком без тренера до конца сезона...
Теперь у "шмелей" изрядно прибавилось проблем, в вопросе построения игры, и это ведь ещё играют толком без тренера до конца сезона...