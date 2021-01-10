«Боруссия» Д сообщила о травме Витселя. Игрок пропустит несколько месяцев

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10 января 2021, 18:39

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила, что полузащитник команды получил травму.

Бельгийский футболист порвал ахиллово сухожилие во время матча с «РБ Лейпциг» (3:1). Ожидается, что Витсель пропустит несколько месяцев.