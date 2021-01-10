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«Боруссия» Д сообщила о травме Витселя. Игрок пропустит несколько месяцев

10 января 2021, 18:39

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила, что полузащитник команды Аксель Витсель получил травму.

Бельгийский футболист порвал ахиллово сухожилие во время матча с «РБ Лейпциг» (3:1). Ожидается, что Витсель пропустит несколько месяцев.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
10 января в 21:39
Здоровья и скорейшего возвращения!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
10 января в 19:57
Витселю пора искать замену. Возраст, а может что то другое сказываются. Парень стал просто сереньким игрочишкой.
sv_1969
sv_1969
10 января в 19:36
Потеря из потерь для шмелей!
старина
старина
10 января в 19:24
Во время игры сразу стало ясно,что травма тяжелая.Здоровья Акселю,ждем возвращения
санек002
санек002
10 января в 19:12
здоровья парню!нормальный игрок!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 19:10
Очень жаль!
drug01
drug01
10 января в 19:08
Будем ждать выздоровления и ждать на футбольном поле
mihaluch
mihaluch
10 января в 19:03
Травма очень не хорошая долго заживает.
shlifen
shlifen
10 января в 18:56
Для Боруссии он - ключевой игрок центра поля, и главный "метроном"/распасовщик команды... Пара из Джана и Дилэйни будет весьма рискованной, ибо последний - "магистр привозов" на свои ворота, и в целом не очень хорош в игре в пас...
Теперь у "шмелей" изрядно прибавилось проблем, в вопросе построения игры, и это ведь ещё играют толком без тренера до конца сезона...
shlomo
shlomo
10 января в 18:39
Здоровья Акселю....выздоравливай
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