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Фернандиньо может перейти в «Нью-Йорк Сити»

10 января 2021, 15:36

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо может перебраться в МЛС.

Агент игрока заявил, что у хавбека есть предложения от европейских и бразильских клубов, однако стало известно, что футболист может перейти в «Нью-Йорк Сити». Американская команда является партнёром «Манчестер Сити». «Горожане» стали одними из инвесторов клуба, выкупившими права на франшизу за 100 млн долларов.

«Манчестер Сити» не собирается продлевать соглашение с Фернандиньо, однако может предложить футболисту перебраться в «Нью-Йорк Сити», где он сможет получить выгодный контракт.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
10 января в 18:26
в Сериале ещё бы 3-5 лет отбегал на высшем уровне. Конечно же в топ-команде.
Брулин
Брулин
10 января в 16:48
В матче против МЮ показал свой уровень, как только получал мяч, делал мега полезное действие
ДСА
ДСА
10 января в 16:30
Такой расклад весьма вероятный.
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 15:44, ред.
35 лет, если предлагают, надо соглашаться....
ЮЗИК
ЮЗИК
10 января в 15:43
Ехал бы спокойно в Бразилию
shlomo
shlomo
10 января в 15:43
Очередные финансовые махинации
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