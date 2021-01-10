Фернандиньо может перейти в «Нью-Йорк Сити»

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10 января 2021, 15:36

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо может перебраться в МЛС .

Агент игрока заявил, что у хавбека есть предложения от европейских и бразильских клубов, однако стало известно, что футболист может перейти в «Нью-Йорк Сити». Американская команда является партнёром «Манчестер Сити». «Горожане» стали одними из инвесторов клуба, выкупившими права на франшизу за 100 млн долларов.

«Манчестер Сити» не собирается продлевать соглашение с Фернандиньо, однако может предложить футболисту перебраться в «Нью-Йорк Сити», где он сможет получить выгодный контракт.