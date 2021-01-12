Кандидат на пост Вернблума. ЦСКА готовит контракт для опорника «Ниццы»

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12 января 2021, 13:00

Данило Барбоза – опорник «Ниццы», который интересен ЦСКА .

Данило рекламируют с помощью «армейцев»

Похоже на маркетинг, ведь о договоренности ЦСКА и бразильца, который до лета 2023-го на контракте с «Ниццей», сообщил итальянский журналист. И агентство, которое сейчас представляет Данило Барбозу, возглавляют два итальянца.

Контора связана с Лукаку, Крамаричем, Меретом из «Наполи» и Ачерби, который вот-вот должен продлить контракт с «Лацио» до 2025 года. Также итальянцы заведуют делами Жоау Мариу, что играл в «Локомотиве», то есть российский рынок для них не чужой.

Теоретически возможно, что синьоры Пасторелло провели переговоры с Бабаевым. ЦСКА ищет опорника для Ганчаренко больше года. Но москвичи сделают странный выбор, если Данило – их лучший вариант. У Барбозы был бы шанс стать любимчиком Газзаева, но это не тот Цербер, что играет по 40 крутых матчей за сезон.

Барбоза прошел путь от таланта к запасному

Парень хорошо начинал, в 17 лет был в заявке Бразилии с Алиссоном и Дугласом Сантосом на победном турнире в Тулоне. Но прошло семь лет. Воспитанника «Васку да Гама» быстро перевезли в Европу. Заиграл в «Браге», а затем его начали таскать по арендам.

В «Валенсии» запомнился любовью к игре на чистых мячах. Не лучшая реклама для опорника, хотя те промахи можно списать на отсутствие опыта. В «Бенфике» почти не играл. Даже в Бельгии в 2017-м не стал звездой в составе «Стандарда». Наконец, его заметили в «Ницце».

Если в Португалии был довольно результативным – есть дальний удар и умеет сыграть головой, то в «Ницце» в основном разрушал. Вот только с каждым годом играл всё реже. Сначала 22 матча в Лиге 1, потом 16, затем 4. И причина лишь отчасти в травмах колена и мышц бедра.

Шнейдерлин и Тюрам не пускают в полузащиту

У чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама достаточно сыновей, чтобы Маркус успевал плеваться в соперников в Бундеслиге, а Кефрен усадил на скамейку почти 25-летнего бразильца Данило (пока 24, но день рождения – 28 февраля), которым интересуется ЦСКА .

Шнейдерлин, известный фанатам АПЛ и «Манчестер Юнайтед», не потерял бы место в основе «Ниццы» из-за Данило. А вот 19-летний Кефрен Тюрам-Ульен впервые в старте, и травмы Барбозы помогли наследнику легенды получать еще больше игровой практики.

Именно в полузащите, ведь Данило в прошлом сезоне 9 матчей провел в центре обороны рядом со стариной Данте. Но «Ницца» в этом сезоне в любом составе плоха, Патрик Виейра потерял работу. Вместо него пришел румын Адриан Урся, а в его планы Барбоза явно не вписывается, раз говорят о трансфере.

ЦСКА не готов к главному переходу 2021 года

Речь о замене Влашича. И если команда не найдет сильного опорного хавбека, чтобы с Николой весной выстроить центр поля для попадания в Лигу чемпионов (а это финиш не ниже второго места в РПЛ ), то проблем станет еще больше.

Если Фукс не заиграет в центре защиты, Данило – в опорной зоне, Гайч – в атаке, а потом уйдет Влашич, то из потенциального «хребта» останется один Акинфеев. Ганчаренко понимает, что появление нового Вернблума может сделать из незрелого, но послушного ЦСКА претендента на титул.

Команда ведь неплохая. Но они, как Ганчаренко – не всегда знают, чего хотят. Фукса и Гайча главный тренер одобрил, как и трансфер Эджуке. Результат видите.

Гинер не может позволить себе никого дорогого

Если ЦСКА подпишет именно Данило, то бессмысленно рассказывать, что венгр Надь лучше адаптирован к борьбе, поскольку играет в Чемпионшипе. Или что чех Калвач больше похож на второго Вернблума. Ведь есть финансовые ограничения. В Лиге Европы заработали 8.39 млн евро, а этого мало.

Ставить сейчас на Туфана за 15 млн евро странно. И сам турок не спешит в РПЛ , и цена перехода кусается. ВЭБ еще не переварил прошлогодние рекордные расходы на новичков. И не увидел мгновенную отдачу в Лиге Европы и лидерство в РПЛ . Козырем ЦСКА ведь были хитрые трансферы за небольшие деньги.

Головин не достался «Зениту» или «Спартаку». Влашич не пришел в аренду в «Локомотив» или «Краснодар». Дивеева и Облякова не отдали «Динамо». А теперь пошли промахи. Если Фукс, Эджуке и Гайч не заиграют, то права на ошибку не остается. Особенно если за Данило отдадут 5-6 млн евро.

Нужен более опытный разрушитель, чем Марадишвили – возможно, самый недооцененный игрок ЦСКА после Зайнутдинова. И если новичок не заиграет, то Орешкин и Гинер могут разочароваться в ставке на самого Ганчаренко. Многие логично видят в уходе Овчинникова и Онопко укрепление позиций Виктора Михайловича.

Но тут тактическая победа белорусского Наполеона, а не стратегическая. Если ЦСКА неудачно проведет весну, то вместе с Влашичем, что пойдет на повышение после Евро-2020, «армейцы» могут потерять и главного тренера. У недешевых новичков есть подобный эффект – их промахи наставникам редко прощают.

Рискуют не только «армейцы», но и сам Данило

Непонятный игрок, который капризничал в молодости. У Данило есть физика, талант и широкий диапазон действий – от игры в защите до реализации моментов, как в «Браге». Но нет солидности, которая нужна стабильному опорнику.

Никто не знает, как Данило отнесется к работе и жизни в России. Есть пример перевоспитания разгульного бразильца в полезного – Марио Фернандес взялся за ум. Но «армейцы» знавали ребят, что вели себя в Москве иначе.

И хотя трансфер Барбозы важен, есть и глобальный вопрос. Возможно, скауты ЦСКА и Бабаев, как Тарантино? То есть чем меньше Квентину давали времени и денег – тем лучше получались фильмы. Фукс, Гайч и Эджуке по состоянию на январь 2021 года – сомнительные дорогие проекты.