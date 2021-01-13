Рауш: «У меня есть предложения из Европы и США»

Российский защитник , у которого в декабре истёк контракт с московским «Динамо», рассказал об уходе из клуба и вариантах продолжения карьеры.

Были ли удивлён, что со мной не продлили контракт? Нет, мы это обсуждали с клубом ещё в начале ноября — с Бувачем и тренерским штабом. Мне сказали, что у них другие планы — они хотят омолодить состав. Я это воспринял профессионально, потому что был предупреждён заранее.

В плане футбола ко мне не было претензий. Сказали, что хорошо тренировался. Думаю, все видели, что до пандемии я хорошо играл, но после возникли трудности: очень длинная пауза из-за карантина, потом ещё случилась небольшая травма, плюс поменялся состав. Концовка года выдалась трудной.