ГлавнаяНовости

Рауш: «У меня есть предложения из Европы и США»

13 января 2021, 02:28

Российский защитник Константин Рауш, у которого в декабре истёк контракт с московским «Динамо», рассказал об уходе из клуба и вариантах продолжения карьеры.

Были ли удивлён, что со мной не продлили контракт? Нет, мы это обсуждали с клубом ещё в начале ноября — с Бувачем и тренерским штабом. Мне сказали, что у них другие планы — они хотят омолодить состав. Я это воспринял профессионально, потому что был предупреждён заранее.

В плане футбола ко мне не было претензий. Сказали, что хорошо тренировался. Думаю, все видели, что до пандемии я хорошо играл, но после возникли трудности: очень длинная пауза из-за карантина, потом ещё случилась небольшая травма, плюс поменялся состав. Концовка года выдалась трудной.

Сейчас есть пара предложений от клубов Европы, уже прошло несколько встреч. Есть варианты в США, мне это всегда было интересно. По России ни от кого ничего не слышал пока, мне никто не звонил.

Все новости
СлухиОпорник «Ниццы» Данило успешно прошёл медосмотр для ЦСКА
Сегодня, 00:00 Комментарии5
Агент Данило: «Ведём переговоры с ЦСКА, но до сих пор ничего не решено»
Вчера, 23:27 Комментарии6
Слухи«Зенит» оставит за собой право первоочередного выкупа Мусаева у «Рубина»
Вчера, 19:14 Комментарии7
СлухиМусаев перейдёт из «Зенита» в «Рубин» за 500 тысяч евро
Вчера, 18:51 Комментарии7
Слухи«Спартак» и «Аякс» не могут договориться по Промесу
Вчера, 14:24 Комментарии48
«Ахмат» просматривает игрока «Шинника»
Вчера, 11:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 января в 08:46
Если возьмут в европейские команды, то только из числа середняков и аутсайдеров. А если в команды лидеров своих чемпионатов, то в такие страны как Люксембург, Лихтенштейн, Фареры, Гибралтар и пр.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 08:35
В Турцию за баблом!
КЭТиК
КЭТиК
13 января в 04:39
Сам бы он хотел остаться в России.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 02:53
Вполне реально попробовать себя в Америке, там же и можно завершить карьеру. Выбор за Константином. Посмотрим , что он выберет???
1bear
1bear
13 января в 02:38
в МЛС - лучший вариант...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100