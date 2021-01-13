Рауш: «У меня есть предложения из Европы и США»

Российский защитник Константин Рауш, у которого в декабре истёк контракт с московским «Динамо», рассказал об уходе из клуба и вариантах продолжения карьеры.
Были ли удивлён, что со мной не продлили контракт? Нет, мы это обсуждали с клубом ещё в начале ноября — с Бувачем и тренерским штабом. Мне сказали, что у них другие планы — они хотят омолодить состав. Я это воспринял профессионально, потому что был предупреждён заранее.
В плане футбола ко мне не было претензий. Сказали, что хорошо тренировался. Думаю, все видели, что до пандемии я хорошо играл, но после возникли трудности: очень длинная пауза из-за карантина, потом ещё случилась небольшая травма, плюс поменялся состав. Концовка года выдалась трудной.
Сейчас есть пара предложений от клубов Европы, уже прошло несколько встреч. Есть варианты в США, мне это всегда было интересно. По России ни от кого ничего не слышал пока, мне никто не звонил.