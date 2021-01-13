Саплинов досрочно покинул «Ротор» и вернулся в «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов досрочно возвращается в расположение команды, об этом сообщает пресс-служба «Ротора», где 23-летний футболист находился на правах аренды.
Стороны договорились о досрочном расторжении арендного соглашения.
Александр Саплинов возвращается в «Ростов»— CК «Ротор» (@RotorOfficial) January 13, 2021
«Ротор» договорился с дончанами о досрочном расторжении соглашения об аренде.
Мы благодарим Александра за время, проведенное в команде и желаем успехов! pic.twitter.com/nJRH3Ol7rJ