Саплинов досрочно покинул «Ротор» и вернулся в «Ростов»

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13 января 2021, 10:03

Полузащитник «Ростова» досрочно возвращается в расположение команды, об этом сообщает пресс-служба «Ротора», где 23-летний футболист находился на правах аренды.

Стороны договорились о досрочном расторжении арендного соглашения.