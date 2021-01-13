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Саплинов досрочно покинул «Ротор» и вернулся в «Ростов»

13 января 2021, 10:03

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов досрочно возвращается в расположение команды, об этом сообщает пресс-служба «Ротора», где 23-летний футболист находился на правах аренды.

Стороны договорились о досрочном расторжении арендного соглашения.

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Все комментарии
Vyatcheslav
Vyatcheslav
13 января в 11:44
Зато финансово на сезон клуб себя обеспечит. К сожалению нет в Ростовской области ни нефти ни газа. Надо самим крутиться. А Карпин и молодёж постепенно подтянет на нужный уровень. В отсутствие крупных спонсоров - правильная политика, чтобы существовать.
Аксинья
Аксинья ответ MaxRnD (раскрыть)
13 января в 10:09
Не ходи к гадалке...Лидеры пойдут с молотка...Ждем открытие аукциона))
MaxRnD
MaxRnD
13 января в 10:03
Значит точно грядёт очередная волна распродаж
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