Клуб АПЛ готов арендовать Гайча до конца сезона

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08 января 2021, 18:04

Нападающий может покинуть ЦСКА .

Как сообщается, «Шеффилд» заинтересован в аренде аргентинца до конца сезона с необязательным правом выкупа летом 2021 года. Сам футболист согласен на переход. «Шеффилд» проявлял интерес к аренде Гайча ещё осенью прошлого года, однако получил отказ от ЦСКА .

Напомним, что ещё одним претендентом на аргентинского форварда является «Бешикташ».