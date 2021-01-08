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Клуб АПЛ готов арендовать Гайча до конца сезона

08 января 2021, 18:04

Нападающий Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА.

Как сообщается, «Шеффилд» заинтересован в аренде аргентинца до конца сезона с необязательным правом выкупа летом 2021 года. Сам футболист согласен на переход. «Шеффилд» проявлял интерес к аренде Гайча ещё осенью прошлого года, однако получил отказ от ЦСКА.

Напомним, что ещё одним претендентом на аргентинского форварда является «Бешикташ».

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:56
сразу отдавать !
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 января в 10:11, ред.
сразу возникла мысль,что это Шеффилд,но потом засомневался и решил,что другой аутсайдер,но всё таки оказался этот. Клинки что то никто не заострил,совсем затупились и ни на что не пригодны. Расставаться с тренером наверное поздно,но с ним расстанутся или в АПЛе или в ЧШ. Ушёл тащер Дин,команда мгновенно провалилась,надо было им попытаться подписать Мартинеса из Арсенала. Но,как говорится,уже никакой Гайча не испортит погоды в доме.
Кстати Гайча Шефилду подходит,у них много общего,что одно,что второе - Дно.
beefs
beefs
08 января в 23:31
пора переходить, может там заиграет...
oFANATo
oFANATo
08 января в 23:21
Руководству виднее......
Mi6
Mi6
08 января в 22:41
Нужно отпускать! С физруком - тупик!
zooveterinar
zooveterinar
08 января в 22:27
Ужебы покупали акинфеева он пользы больше принесет!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 января в 22:02
Слишком много слухов последнее время по Гайчу. Руководство ЦСКА и без подсказок журналистов и агентов разберется, куда его деть и что с ним сделать.
мангo
мангo ответ Gahi (раскрыть)
08 января в 19:48, ред.
С чего бы ншл штрафовать ? Может Гончаренку надо штрафануть за что убивает игроков на лавке ?
Сп62
Сп62 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
08 января в 19:34
Можно утром деньги и утром стулья.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
08 января в 19:33
Повезло ему свалит от физрука
particular
particular
08 января в 19:20
Оно ещё кого-то интересует?...
Другое интересно, - кто и как ответит за такое приобретение, а так же репутационные потери и финансовые издержки клуба...
Gahi
Gahi
08 января в 19:09
Может в Шеффилде Гайча смогут отшлифовать и он начнёт играть так как от него все ожидают. Удачи
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 января в 19:07
Утром деньги, вечером стулья...
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 18:50
Да пофиг куда хоть в зенит лишь бы избавиться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
08 января в 18:47
Гайч пока не вписывается в игру ЦСКА в этом сезоне. Лучше отдать его до конца сезона в аренду для набора опыта, а уже в межсезонье вводить его в команду.
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
08 января в 18:40
Дык ещё нет!
Ironigor
Ironigor
08 января в 18:11
Да без разницы хоть АПЛ хоть ФНЛ, отдам без прававозврата !!!
КЭТиК
КЭТиК
08 января в 18:08
Аутсайдерам нравится этот игрок, непонятно почему.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 18:05
Неужто Челси решился?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 18:05
Ну слава Богу,пристроили
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