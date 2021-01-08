Клуб АПЛ готов арендовать Гайча до конца сезона

Нападающий Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА.
Как сообщается, «Шеффилд» заинтересован в аренде аргентинца до конца сезона с необязательным правом выкупа летом 2021 года. Сам футболист согласен на переход. «Шеффилд» проявлял интерес к аренде Гайча ещё осенью прошлого года, однако получил отказ от ЦСКА.
Напомним, что ещё одним претендентом на аргентинского форварда является «Бешикташ».
Кстати Гайча Шефилду подходит,у них много общего,что одно,что второе - Дно.
Кстати Гайча Шефилду подходит,у них много общего,что одно,что второе - Дно.
Другое интересно, - кто и как ответит за такое приобретение, а так же репутационные потери и финансовые издержки клуба...
Другое интересно, - кто и как ответит за такое приобретение, а так же репутационные потери и финансовые издержки клуба...