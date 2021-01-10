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Роша вернётся в «Спартак» на следующей неделе и полетит на сбор в Дубай

10 января 2021, 19:11

Полузащитник Педро Роша прибудет в расположение «Спартака» на следующей неделе, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Бразильский хавбек выступал за «Фламенго» на правах аренды. По информации источника, 13 января Педро должен пройти медосмотр в Москве. Затем он вместе с командой отправится на сборы в Дубай.

Отмечается, что точного ответа на вопрос о том, будет ли 26-летний хавбек играть за «Спартак» в этом сезоне, на данный момент нет.

Контракт Роши с красно-белыми рассчитан до 2023 года.

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Все комментарии
batman555
batman555
11 января в 23:15
Ждём яркой игры от Педро
stavr74
stavr74
11 января в 09:33, ред.
А вдруг и заиграет.
В схеме Тедеско это возможно и Промес не нужен будет.
Если перейдёт Хендрикс из ПСВ вероятна схема
игры в 4 защитника , а это схема 4-3-3
Рыжая Борода
Рыжая Борода
11 января в 07:55
Педро Роша ))) он такой у нас популярный, о нем часто вспоминают антиспамовцы и СМИ периодически пишут о нем...даже таким маркетингом отбил свои деньги, Роша ))
mangox22
mangox22
11 января в 00:02
Хоть Жиго не скучно будет
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
10 января в 23:06
Гаич пока непонятно что но роща даже на тренировках Спартака Реброву не забьет
ABir
ABir
10 января в 22:22
Время разбрасывать камни, время их собирать и просеивать
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
10 января в 21:46
Кутибра!))
Faustello
Faustello ответ cska vperiod (раскрыть)
10 января в 21:45
Без Федуна ЛГБТ плоха)))
Faustello
Faustello ответ 25процентный клоун (раскрыть)
10 января в 21:44
Роша не Гаич
Дзюбин товарисч!
RomzesRZN
RomzesRZN
10 января в 21:39
Пригодится. Уж точно лучше условных малькомов и эджук.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 января в 20:47
Долго Педрик еще Федуна доить будет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
10 января в 20:41
Ладно купили ..., а вот кто контракт такой , кто придумал до 2023 года ...преступник.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 января в 20:29
Роша не гаич, положит зениту и игорю
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
10 января в 20:25
Зарплата скрашивает это!
STVA 1
STVA 1
10 января в 20:25
Все тролят Спартак за Рошу а у каждого клуба есть свои такие Роши!Просто в своём глазу бревна не видно!
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 20:19
Педросы не отстают от спартака.
leopit
leopit
10 января в 20:14
КАк же Спартак без Педро..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 20:11
А как он там за Фламенго играл,или смотрел?
drug01
drug01
10 января в 20:09
Это хорошо будем смотреть и ждать результат
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
10 января в 19:49
Да так и сделали...
Но уж больно хороший кэф был😆
ДАША Д
ДАША Д
10 января в 19:45
И Спартаку не нужен и продать некуда.
Брулин
Брулин
10 января в 19:38
Даже представить себе не могу, насколько херово должен чувствовать себя человек, который не хочет возвращаться туда, куда он абсолютно не хочет, да ещё и где его не ждут
yrasikos22
yrasikos22
10 января в 19:38
Педроша символ Спартака !!!
beefs
beefs
10 января в 19:36
ЧТО ЗА НЕПОНЯТКИ, ЗАЧЕМ ОН И КОМУ НУЖЕН...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 января в 19:34, ред.
Сколько же сейчас легов в Спартаке с учетом Педры, Тиля и новичка из Голландии? Вроде как 10, а можно 8. Что делать?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
10 января в 19:28
Сейчас педроше будет еще сложнее, ведь у него в конкурентах по нападению сам кутепов!
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
10 января в 19:19
Если попутанные кэфы то наверное откат сделают!
particular
particular
10 января в 19:18
Постаревший, заматеревший, погрузневший, но всё ещё нападающий...
Теперь дела пойдут и мячи посыпятся...
ЮЗИК
ЮЗИК
10 января в 19:12
Очередное разочарование в составе
shlomo
shlomo
10 января в 19:12
Ну наверное так...на всякий случай...
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