Роша вернётся в «Спартак» на следующей неделе и полетит на сбор в Дубай

Полузащитник Педро Роша прибудет в расположение «Спартака» на следующей неделе, сообщает журналист Фабио Алейшо.
Бразильский хавбек выступал за «Фламенго» на правах аренды. По информации источника, 13 января Педро должен пройти медосмотр в Москве. Затем он вместе с командой отправится на сборы в Дубай.
Отмечается, что точного ответа на вопрос о том, будет ли 26-летний хавбек играть за «Спартак» в этом сезоне, на данный момент нет.
Контракт Роши с красно-белыми рассчитан до 2023 года.
В схеме Тедеско это возможно и Промес не нужен будет.
Если перейдёт Хендрикс из ПСВ вероятна схема
игры в 4 защитника , а это схема 4-3-3
В схеме Тедеско это возможно и Промес не нужен будет.
Если перейдёт Хендрикс из ПСВ вероятна схема
игры в 4 защитника , а это схема 4-3-3
Дзюбин товарисч!
Дзюбин товарисч!
Но уж больно хороший кэф был😆
Но уж больно хороший кэф был😆
Теперь дела пойдут и мячи посыпятся...
Теперь дела пойдут и мячи посыпятся...