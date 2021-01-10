Роша вернётся в «Спартак» на следующей неделе и полетит на сбор в Дубай

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10 января 2021, 19:11

Полузащитник прибудет в расположение «Спартака» на следующей неделе, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Бразильский хавбек выступал за «Фламенго» на правах аренды. По информации источника, 13 января Педро должен пройти медосмотр в Москве. Затем он вместе с командой отправится на сборы в Дубай.

Отмечается, что точного ответа на вопрос о том, будет ли 26-летний хавбек играть за «Спартак» в этом сезоне, на данный момент нет.

Контракт Роши с красно-белыми рассчитан до 2023 года.