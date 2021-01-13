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«Бавария» заинтересована в трансфере Нойхауса из «Боруссии» М

13 января 2021, 14:21

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус летом может стать игроком «Баварии», утверждает Sport Bild.

По информации источника, в соглашении 23-летнего хавбека с «Боруссией» есть пункт об освобождении от контракта за 40 миллионов евро. Отмечается, что в трансфере Флориана заинтересована «Бавария».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
13 января в 17:21
Не удивительно что Бавария положила глаз на Флориана!
У него хорошая статистика для своей позиции!В 17 играх забито 3 гола и отданы две голевые передачи!Но я думаю что не в стате дело. Когда то Великий Бесков сказал:
Еслине знаешь что делать с мячом ,-отдай его Гаврилову! И это можно сказать про Нойхауса!Парень в свои 23-года мудр и хладнокровен не по годам! Все атаки практически идут через него или лн принимает в них непосредственное участие! А учитывая что Толиссо сдал у Баварии , интерес к Флориану понятен!
STVA 1
STVA 1 ответ shlifen (раскрыть)
13 января в 17:13
Что то или кого то мне это напоминает!
shlifen
shlifen
13 января в 16:35
Пришло время Баварцам "выхватить" ещё одного игрока из команды которая стабильно берёт очки в матчах с мюнхенцами. =) Помнится Ули Хёнес заявлял что "нам нужна сильная Боруссия (это про Дортмунд) и сильный чемпионат чтобы быть конкурентными и в Европе"... А когда доходит до реальных действий - Бавария ведёт себя стандартно в Бундеслиге, переманивая сильных игроков из команд-конкурентов... Опять же, я не осуждаю, такая стратегия тоже имеет право на жизнь и вполне законна. Тем более что за Нойхауса заплатят даже на 12 лимонов больше ориентировочной трансферной стоимости... =)
Кажется пока что только Дортмунд и Лейпциг в состоянии не отпускать игроков в Мюнхен и продавать их заграницу...
beefs
beefs
13 января в 14:22
это нормальный процесс...
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