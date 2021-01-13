«Бавария» заинтересована в трансфере Нойхауса из «Боруссии» М

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13 января 2021, 14:21

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» летом может стать игроком «Баварии», утверждает Sport Bild.

По информации источника, в соглашении 23-летнего хавбека с «Боруссией» есть пункт об освобождении от контракта за 40 миллионов евро. Отмечается, что в трансфере Флориана заинтересована «Бавария».