«Бавария» заинтересована в трансфере Нойхауса из «Боруссии» М

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус летом может стать игроком «Баварии», утверждает Sport Bild.
По информации источника, в соглашении 23-летнего хавбека с «Боруссией» есть пункт об освобождении от контракта за 40 миллионов евро. Отмечается, что в трансфере Флориана заинтересована «Бавария».
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