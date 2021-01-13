«Боруссия» Д готовится к продаже Джейдона Санчо

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13 января 2021, 13:15

France Football утверждает, что «Боруссия» Д готовится к продаже полузащитника .

Ранее главным претендентом на игрока считался «Манчестер Юнайтед».

Немецкий клуб также заинтересован в продаже футболиста в заграничную команду, чтобы не укреплять своего принципиального соперника по Бундеслиге «Баварию».