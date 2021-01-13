«Боруссия» Д готовится к продаже Джейдона Санчо

France Football утверждает, что «Боруссия» Д готовится к продаже полузащитника Джейдона Санчо.
Ранее главным претендентом на игрока считался «Манчестер Юнайтед».
Немецкий клуб также заинтересован в продаже футболиста в заграничную команду, чтобы не укреплять своего принципиального соперника по Бундеслиге «Баварию».
Раньше появлялась информация про интерес и МЮ и МС, так что скоро узнаем кому он нужнее... =)
Раньше появлялась информация про интерес и МЮ и МС, так что скоро узнаем кому он нужнее... =)