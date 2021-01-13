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«Боруссия» Д готовится к продаже Джейдона Санчо

13 января 2021, 13:15

France Football утверждает, что «Боруссия» Д готовится к продаже полузащитника Джейдона Санчо.

Ранее главным претендентом на игрока считался «Манчестер Юнайтед».

Немецкий клуб также заинтересован в продаже футболиста в заграничную команду, чтобы не укреплять своего принципиального соперника по Бундеслиге «Баварию».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
13 января в 19:30, ред.
Мне кажется, что его слишком много пиарят.
Анд-м
Анд-м
13 января в 17:38
это не новость ))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 января в 17:07
Это ожидаемо, вопрос только куда. Естественно надеюсь в МЮ. А так судя по всему через год Холанда будут продавать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 13:58
Он Баварии и не нужен,былоб кем укреплять!
STVA 1
STVA 1 ответ shlifen (раскрыть)
13 января в 13:34
У Дортмунда я считаю одна из лучших скаутских служб и естественно они присмотрели очередного самородка!
shlifen
shlifen
13 января в 13:32
На самом деле пора... Санчо был хорош в Дортмунде, но в тех играх что я видел, как будто потерял мотивацию. Хотя потенциал там разумеется есть, и не маленький. Ну и все конечно понимают, что "за дёшево" Санчо не отдадут, и БД заработает миллионов 100 на продаже, что в кризисное время совсем не плохо... Да и в качестве замены, у клуба уже есть молодые Мукоко и Рейна, плюс вероятно скауты уже присмотрели кого-то ещё...
Раньше появлялась информация про интерес и МЮ и МС, так что скоро узнаем кому он нужнее... =)
beefs
beefs
13 января в 13:19
видно нужны деньги раз продают хорошего игрока...
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