«Барселона» может предложить контракт Агуэро

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13 января 2021, 13:15

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Сити» на бесплатной основе в конце сезона, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

Контракт 32-летнего аргентинца с «Сити» истекает этим летом.

По информации источника, «Барса» находится в поиске проверенного бомбардира после ухода Луиса Суареса и может иметь преимущество в переговорах с Агуэро, так как Серхио хорошо дружит с лидером «блаугранас» Лионелем Месси.