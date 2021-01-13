«Барселона» может предложить контракт Агуэро

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро на бесплатной основе в конце сезона, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.
Контракт 32-летнего аргентинца с «Сити» истекает этим летом.
По информации источника, «Барса» находится в поиске проверенного бомбардира после ухода Луиса Суареса и может иметь преимущество в переговорах с Агуэро, так как Серхио хорошо дружит с лидером «блаугранас» Лионелем Месси.
Ранее появлялась информация об интересе к Агуэро со стороны ПСЖ.
ЗеСан "крутой" первоначальный источник, и думаю его "уткам" даже в Англии мало кто верит =)
ЗеСан "крутой" первоначальный источник, и думаю его "уткам" даже в Англии мало кто верит =)