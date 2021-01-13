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«Барселона» может предложить контракт Агуэро

13 января 2021, 13:15

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро на бесплатной основе в конце сезона, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

Контракт 32-летнего аргентинца с «Сити» истекает этим летом.

По информации источника, «Барса» находится в поиске проверенного бомбардира после ухода Луиса Суареса и может иметь преимущество в переговорах с Агуэро, так как Серхио хорошо дружит с лидером «блаугранас» Лионелем Месси.

Ранее появлялась информация об интересе к Агуэро со стороны ПСЖ.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
13 января в 21:41
Барсе нужен молодой состав
vlasovca
vlasovca
13 января в 19:07
БАРСА решила скупить всех пенсионеров.
Санчо Панса
Санчо Панса
13 января в 18:52
Ой, да она уже давно следит за Куном! Но никак не может приобрести. Так что приходиться довольствоваться условным Брэйтуйэтом:)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 января в 18:32
Странно, что Сити его не продлевает. Легенда их клуба .
Возвращение отменяется
Возвращение отменяется
13 января в 18:18
Серхио ещё в полном порядке, поэтому не пойдёт скитаться среди руин Каталонии)
Van Vanovich
Van Vanovich
13 января в 18:04
Утка
R.Carlos.
R.Carlos.
13 января в 17:46
С тем же успехом можно Игуаина пригласить
R.Carlos.
R.Carlos.
13 января в 17:43
Да чушь это все
Зачем ?
Есть же Бретуейт... или как там его...
AgamagA..
AgamagA.. ответ Я на стреме (раскрыть)
13 января в 17:40
Песок - очень важный строительный материал.
Aris
Aris
13 января в 15:51
Выкинуть Суареса и пригласить Агуэро??? Это что-то с головой!
Rattlehead
Rattlehead
13 января в 15:42
В Атлетико пусть лучше возвращается. Будут на пару с Суаресом разрывать Ла Лигу.
Мessi 10
Мessi 10 ответ Королевский Реал (раскрыть)
13 января в 15:36
Не знаю кто его порицал, возможно это было на эмоциях. Факт есть факт - результат он приносил.
"Вышвырнули" я подразумеваю сам факт расставания - поступили с ним крайне некрасиво, поставив перед фактом по телефону. Это было низко, учитывая его заслуги перед клубом.
particular
particular
13 января в 15:17
Дальновидный ход, который покоряет своей удалённостью от смысла и логики...
ДСА
ДСА
13 января в 15:13
Хоть какая-то замена Месси.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
13 января в 15:08
Я бы не сказал, что сейчас Манчестер Сити так уж слабее Барсы...
Я на стреме
Я на стреме ответ AgamagA.. (раскрыть)
13 января в 15:06, ред.
с начало было время разбрасывать камни. потом пришло время собирать камни. все камни собрал и забрал Месси. разбрасывать стало нечего...... только песок , который сыпется всё сильней
Королевский Реал
Королевский Реал ответ Мessi 10 (раскрыть)
13 января в 15:01
Получается вышвырнули шикарного и преданного клубу нападающего(Суареса), с реальной мотивацией
________________

Ну началось, "вышвырнули"! так вы же сами, после каждого провального матча швыряли его из клуба, под предлогом, что у него реалитзация хромает, что ему надо искать замену.
А как Луис ушел, так завыли, и самое смешное, вновь сделали крайним Бартомеу, который лишь воплотил ваши давние желания в реальность.
Alex12357
Alex12357
13 января в 14:47
Барселона-клуб тем кому за 30,Меська рулит.
AgamagA..
AgamagA..
13 января в 14:33
А может и не предложить
Мessi 10
Мessi 10
13 января в 14:24, ред.
Зачем? Месси скоро сам сможет играть с Агуэро за МС.
Барсе вместо покупки дорогущих пенсионеров следовало бы подумать о молодых игроках/Ла Масии, ну или как минимум не отпускать Суареса. Получается вышвырнули шикарного и преданного клубу нападающего, с реальной мотивацией, а хотят пригласить пожилого Агуэро, который, вероятно, не заиграет по примеру Гризманна.
Л-Логика.
shlifen
shlifen
13 января в 13:40
Классная стратегия была бы: сперва отпустить Суареса чтобы "экономить на зарплате" ветерана, а потом подписывать Агуэро, которому самому уже скоро 33, и зарплату он запросит тоже не маленькую... Да и честно говоря, больше вериться в то что он либо ещё на сезон останется в Сити, либо уйдёт в ПСЖ, спокойно доигрывая за хорошие деньги, либо же вообще укатит в США, где спокойно будет ставить рекорды результативности и зарабатывать с комфортом... =)
ЗеСан "крутой" первоначальный источник, и думаю его "уткам" даже в Англии мало кто верит =)
1bear
1bear
13 января в 13:16
ну вот - "утки "полетели про ветеранов
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