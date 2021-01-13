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«Спартак» объявил состав команды на сборах в Дубае

13 января 2021, 20:32

Пресс-служба «Спартака» назвала список футболистов, которые после медосмотра отправятся на первый сбор команды в Дубай.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов;

Полузащитники: Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов;

Нападающие: Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Педро Роша.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
14 января в 04:24
Да да, не знал, это промах. Таких слабых легов у нас никогда не было
RomzesRZN
RomzesRZN
13 января в 23:56
Ташаева жалко. Игнатову, надеюсь, дадут ещё шанс проявить себя. Узбека в аренду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 января в 23:34
А Урунов не Легионер??
ABir
ABir
13 января в 23:00
Все лучшие в обойме! Удачи и без травм
санек002
санек002 ответ Cat01 (раскрыть)
13 января в 21:43
только не на лавке его место!
Сп62
Сп62
13 января в 21:27
Странно, что Селихов никуда не рвётся. Неужели его устраивает положение в команде.
Suinsi
Suinsi
13 января в 21:24
Пара Кокорин-Ларссон особенно интересна.
Cat01
Cat01
13 января в 21:21
Главное Кокорин на месте...
mihaluch
mihaluch
13 января в 21:18
Все на месте вроде без неожиданностей.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 января в 21:15
Рошу отправят куда нить)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 21:13
Удачи конкурентам и без травм!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 января в 21:13
Тут два варианта: Педро или Уринов. Других трогать не будут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
13 января в 21:12
А ты в курсе, что на сборах двухсторонние игры проводят.? С кем играть основе?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 января в 21:10, ред.
Айртон, Жиго, Мозес, Крал, Урунов,Ларсон, Понсе, Роша - вроде 8. Значит Хендрикс 9-й будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 января в 21:07
Ключевые фигуры обозначены четко и недвусмысленно. Это Кутепов, Кокорин и , конечно, Педро Роша.
Байкал-38
Байкал-38
13 января в 21:05
Связка Кокорин Педро это сильно! Интересно, а в футбол они будут играть или как всегда вне футбола будут?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 января в 21:04, ред.
8ой, можно никого не трогать. Хотя можно с ним и прощаться, ведь его берет не тренер под себя а просто.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 января в 20:50
Хендрикс (который на многих сайтах уже в составе Спартака) 9-й лег в заявке....
С кем то надо прощаться...
Alhunah
Alhunah
13 января в 20:47
Илья Кутепов вроде напом был?
makkie
makkie
13 января в 20:41
Основа вырисовывается, но многовато пассажиров типа Акмурзина, Роши и Маркитесова.

Продуктивной работы на сборах.
И без травм!
beefs
beefs
13 января в 20:34
ну что же пора на сборы...
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