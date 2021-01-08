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Черчесов может положиться только на Дзюбу. Большая проблема перед Евро-2020

08 января 2021, 14:09
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
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Дзюба и пустота – плохой сценарий для сборной.

Каким форвардам сразу доверял тренер?

- в первой игре Черчесова в сборной в центре атаки был Смолов, на замену из форвардов вышел только Канунников. Матч с Турцией завершился ничьей 0:0;

- Полоз, Дзюба и Кокорин присоединились к ним в других товарищеских матчах 2016-го, команда забила всего 6 мячей в 5 играх. Три из них – Коста-Рике, когда уступили 3:4, а Дзюба сделал дубль;

- пробовали в атаке Бухарова, на Кубке Конфедераций первым номером был Полоз, но первым, кому Черчесов начал доверять, стал Смолов. Но Федор забивал реже, чем хотелось бы;

- Смолов был вице-капитаном, Заболотный выходил в спаррингах накануне ЧМ-2018, а Дзюба сыграл лишь в концовке проигранного поединка против Австрии. На самом турнире в заявке было три форварда – Смолов, Алексей Маранчук, приписанный к атаке, и Дзюба, заменивший травмированного Кокорина.

Насколько сборная зависит от капитана?

- у Артема до ЧМ-2018 была скромная статистика за сборную – 23 матча за семь лет и 11 голов, причем 5 мячей забил в ворота Лихтенштейна;

- Черчесов ни разу не поставил Дзюбу в матчах 2017 года. Объяснить это легко, у Артема был кризис отношений с «Зенитом», но чутье тренера точно не выручило;

- Дзюба оказался в форме к ЧМ-2018 благодаря «Арсеналу», а не «Зениту» или Черчесову. В сборной до этого не блистал, но забил Саудовской Аравии, Египту и Испании, стал одним из героев мундиаля в России;

- начиная с ЧМ, у Дзюбы 24 матча, в которых забил 15 мячей за Россию. Учитываем, что четыре из них – в ворота Сан-Марино, но с Артемом в Лиге Наций сербов переиграли 3:1, и капитан сделал дубль;

- сборная стала зависеть от Артема, и когда он по не футбольным причинам не сыграл в Стамбуле и Белграде – получили две оплеухи от Турции и Сербии, поражения 3:2 и 5:0. Заболотный не спас, хотя во втором случае нанес 7 ударов;

- за весь 2020 год сыграли восемь поединков, забили всего 10 мячей, из которых лишь три на счету центральных форвардов. Раз отличился Соболев, которому в Сербии помешала выйти на поле травма, и дважды Дзюба – упомянутый выше дубль против Сербии;

- зависимость от капитана росла, запасные варианты не проработали (Комличенко и Чалова пробовались в 2019-м, но в состав их не вписали, как показал следующий год). Ерохин или Миранчуки в центре атаки в роли ложных форвардов тоже не спасут сборную против Дании, Финляндии и Бельгии, так что надо думать и искать.

Ставят на удачу, выбирая форвардов?

- Черчесов часто реагирует на тактические фишки в клубах, выбирая основу для сборной. Это правильно, так делают многие тренеры сборных, ведь не могут работать с командой 24 на 7. Но в «Зените» Дзюба – второй форвард, в сборной – классический столб. Где хватает массы и класса – там победы, где нужно хитрее – начинаются проблемы;

- Семак эксплуатировал силу Дзюбы все время, но речь о нападающем, которому немало лет. Крупный парень, расход энергии очень большой. Тут не железный дровосек для чужой обороны. Нужна и подстраховка, и план на будущее, когда Дзюба попросту завершит выступления в сборной;

- Артем сравнивал себя с Ибрагимовичем, но даже Златан пропустил матч против «Ювентуса» из-за травмы, а в сборной Швеции возвращается только в виде троллинга в социальных сетях – с 2016 года не играет за «желто-синих»;

- Дзюба хочет побить рекорд Кержакова по голам, поэтому останется еще на годик-другой. Но дальше кто и что? Игнатьев танцует с пивом на пляже, Комличенко могут заменить на результативного иностранца в клубе. Грулев играет через раз, и еще посмотрим на него с Чаловым на молодежном чемпионате Европы;

- Смолов стареет, Кокорин – не молодеет. И чтобы второго вызвали, надо набрать форму весной и получить разрешение. Нельзя удивляться, если Заболотный поедет на Евро-2020 вместе с Дзюбой, а третьим будет Соболев, которого не наиграют, но выберут, полагаясь на авось. И так сойдет – вечная формула;

- чтобы доказать непоследовательность, достаточно нескольких фактов о нападении в целом. Черышев не был основным выбором – в спаррингах выходил вместо защитников, а дубль Саудовской Аравии сделал после замены Дзагоева. Бакаев и Миранчуки в сборной не заиграли. А успехи Головина – результат работы «Монако»;

Потенциальные сменщики разочаровали?

- количественно народу много – Дзюба, Чалов, Соболев, Заболотный, Полоз, Грулев, Комличенко, Ари, Смолов или Игнатьев играли в первой части РПЛ нападающих. Но кто там здоровый и молодой, но одновременно стабильный и результативный? Таких попросту нет.

- смотрим на строку «голы» в РПЛ — в топ-11 лучших снайперов сезона Дзюба, 8 иностранцев и хавбеки Ерохин с Кучаевым. Кстати, включение Александра в заявку на позиции форварда не стоит исключать, если весной у Соболева, Чалова, Комличенко и Заболотного будет плохая форма.

- до матча против Бельгии остается пять месяцев, до игры с Мальтой в отборе к ЧМ-2022 – два с половиной месяца, а у Черчесова на выбор есть или Дзюба, или Дзюба. Тренер перебрал за годы больше десятка нападающих, а попал только с тем, кто оказался в заявке случайно и заиграл после выхода на замену.

- форма героев недавнего прошлого Черышева и Дзюбы к старту Евро-2020 может быть так себе. Похоже, надежда строго на прорыв Головина. Держим кулаки, чтобы Александр был в порядке в «Монако» и полноценно вернулся после травмы;

- или же будет еще одна ставка на излюбленный кадровый метод «пальцем в небо»? Тогда ждите Кокорина, если к тому времени он успеет перейти в «Сочи» и отбегать парочку нормальных матчей. Черчесов ведь не случайно ругал Чалова, но допускал возвращение Александра;

- возвращение Кокорина будет похожим на шаманство – желание повторить опыт с Дзюбой (аренда после невзрачной осени и неожиданное включение в состав после года, когда не вызывали ни разу). Впереди сложнейшие турниры – отбор к ЧМ и Евро, а форварды не забивают чаще, чем хавбек Ерохин;

- Герман Олегович Онугха из «Тамбова» может в мае быть в лучшей форме, чем многие упомянутые. Непорядок в нападении заставляет нервничать, ведь Бельгия – первая сборной в рейтинге ФИФА, а Мальта, Словения, Словакия, Финляндия и Дания – невероятно упрямые команды;

- упертые Молдавия, Турция и Сербия, как знаете, не пропускали от нападающих Черчесова в решающий момент. Ставка на форварда Кутепова в сборной вряд ли сработает, пора задуматься о грамотном кадровом наполнении линии, тактике позиционных атак и стандартов.

Возможно, у чиновников из УЕФА хватит ума расширить заявку на Евро из-за пандемии. Станет чуть проще угадать, если разрешат взять не троих нападающих, а пятерых. Но сейчас в списке лишь три места. Как думаете, кто с Дзюбой попадет в финальную часть чемпионата Европы? Непростой вопрос, но интересный.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Сергей Шарыпов (раскрыть)
09 января в 16:16
Будем надеется на достаточное количество игровой практики и хорошую форму Алексея Миранчука. Он является одним из тех, кто может стать настоящим лидером сборной, он уже важный игрок сборной, но до статуса настоящего лидера ему ещё нужно работать над собой.
Сергей Шарыпов
Сергей Шарыпов
09 января в 13:55
Не стоит забывать про Миранчуков,особенно про Леху.Он в Италии прибавит,ему главное ,чтобы его стали выпускать почаще .
Александр Рябов
Александр Рябов
09 января в 04:30, ред.
На этом ЧМ играем конечно через Дзюбу, нет времени что-то менять. Будем брать сыгранностью и желанием. Но после уже пора что-то посерьёзнее наигрывать чем забросы верхом в борьбу столба в нападение. Черчесов ведь немец а не англичанин, это не может быть его стиль! Нужно налаживать атаку из глубины а нап пусть выступает исключительно как наконечник (Соболев тот же, да любой в этом случае сгодится) ибо как раз средняя линия у нас мощна, вот от неё и надо будет плясать.
Правдин Семён
Правдин Семён
09 января в 00:34
"за весь 2020 год сыграли восемь поединков, забили всего 10 мячей, из которых лишь три на счету центральных форвардов. Раз отличился Соболев, которому в Сербии помешала выйти на поле травма, и дважды Дзюба – упомянутый выше дубль против Сербии.."

Вот и всё, что нужно знать о крутости Дзюбы в сборной.
Он сыграл 6 матчей за сборную за год, а забил лишь в одном из них. Артем держит марку,но зависимость от него -миф.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
08 января в 21:52
Зачем ехать на евро??? Как туристы!?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
08 января в 19:47
Всех порвем на евро😅
Vector-B B
Vector-B B
08 января в 18:24
Черчесов не тренер,Дзюба не тот что нужен!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
08 января в 17:55
Заменить в сборной Дзюбу может только ... Дзюба. Потому что при усатом Дзюба - это не фамилия, а позиция на поле
rubin kazzzan
rubin kazzzan
08 января в 17:52
Россыпь форвардов, ломаем голову кого взять????? Ну и для чего такие средства в такой футбол!??????
fefng9nbkn2g
fefng9nbkn2g
08 января в 17:26
Если тренер продолжишь так -
После сборной пойдëшь в Спартак,
Тренируешь там Педро Рош,
Ведь цена тебе грош.

Хоть кого-то возьми, ни-ни,
Выбирал всë равно бревно,
Оно может раз в год-другой
Гол забить головой.

Если шел он с тобой, как в бой,
Отдавал тебе честь рукой,
То не значит, что нет никого,
Положи на него...
Nick Ch
Nick Ch
08 января в 17:17
Нужно модель игры менять, чтобы не было зависимости от этого столба деревянного.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 января в 16:33
дзюба , Соболев , Чалов.....Больше пока не видно.
Я на стреме
Я на стреме ответ Федор Паршунин (раскрыть)
08 января в 15:34
согласен. потенциал у него уже не тот, но потенция будь здоров )
AmIIIeR89
AmIIIeR89
08 января в 14:47
Как же докатилась наша сборная, что единственное, что остается (по мнению автора) - положиться на Дзюбу.
А может дело в том, что единственная тактика Черчесова - навесь на Дзюбу? И если Дзюбы нет - навешивать не на кого.
У нас нет тактики в которой нападающие постоянно на линии оффсайда и если что готовы легко убежать на рандеву с кипером (Артем и убежать? Смешно). Впрочем, это касается всех доступных нам напов - Смолов, Зе, Чалов, Соболев - скорость, это не про наших ребят.
В принципе, у нас все сводится к тому, чтобы отдать на фланг - Жиркову или Фернандесу и оттуда навесить.
Миранчуки и Головин не берут на себя инициативу, не становятся инсайдами - то ли не хотят, то ли их уже загнали в строгие рамки "тактики", где конечная цель любой атаки - любыми способами перевести мяч на Дзюбу.
Честно сказать, на мой взгляд, сборная уже давно и уверенно стагнирует с подобной "тактикой"
shlomo
shlomo
08 января в 14:31
Спасибо за статью.....ну 2020 уже.....тут, так сказать накатывает 2022 и даже на Дзюбу, как не крути уже не положиться...:)))).....после жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2022 появился умеренный оптимизм (но насколько он "умеренный????)... для нас (в принципе) ничего неожиданного....Российская команда сегодня не в том положении, когда может рассчитывать только на свои силы для успеха в отборе.....все как обычно, уповать приходится и на проблемы конкурентов, чего уж там....и если бы дело было бы только в Дзюбе, то это одно дело, но последние матчи сборной вскрыли проблемы, которые решаются не один и не два года.....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 января в 14:23
Про Смолова, Кокорина нужно просто забыть. Надо попробовать сделать ставку на Соболева (но неизвестно какой он будет после травмы). Не хочется сбрасывать со счетов Заболотного, но ему прицел надо как-то поправлять. Чалов пока слишком нестабилен, а играть на полную надо во всех матчах, а не в одном из десяти. Согласен, самый мощный потенциал, у Саши Головина. Ну и не смотря на весь негатив, Артем важен.
Zenit_84
Zenit_84
08 января в 14:14
Ложиться на Дзюбу не стоит. Это уже перебор)
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