Черчесов может положиться только на Дзюбу. Большая проблема перед Евро-2020

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08 января 2021, 14:09

Дзюба и пустота – плохой сценарий для сборной.

Каким форвардам сразу доверял тренер?

- в первой игре Черчесова в сборной в центре атаки был Смолов, на замену из форвардов вышел только Канунников. Матч с Турцией завершился ничьей 0:0;

- Полоз, Дзюба и Кокорин присоединились к ним в других товарищеских матчах 2016-го, команда забила всего 6 мячей в 5 играх. Три из них – Коста-Рике, когда уступили 3:4, а Дзюба сделал дубль;

- пробовали в атаке Бухарова, на Кубке Конфедераций первым номером был Полоз, но первым, кому Черчесов начал доверять, стал Смолов. Но Федор забивал реже, чем хотелось бы;

- Смолов был вице-капитаном, Заболотный выходил в спаррингах накануне ЧМ -2018, а Дзюба сыграл лишь в концовке проигранного поединка против Австрии. На самом турнире в заявке было три форварда – Смолов, Алексей Маранчук, приписанный к атаке, и Дзюба, заменивший травмированного Кокорина.

Насколько сборная зависит от капитана?

- у Артема до ЧМ -2018 была скромная статистика за сборную – 23 матча за семь лет и 11 голов, причем 5 мячей забил в ворота Лихтенштейна;

- Черчесов ни разу не поставил Дзюбу в матчах 2017 года. Объяснить это легко, у Артема был кризис отношений с «Зенитом», но чутье тренера точно не выручило;

- Дзюба оказался в форме к ЧМ -2018 благодаря «Арсеналу», а не «Зениту» или Черчесову. В сборной до этого не блистал, но забил Саудовской Аравии, Египту и Испании, стал одним из героев мундиаля в России;

- начиная с ЧМ , у Дзюбы 24 матча, в которых забил 15 мячей за Россию. Учитываем, что четыре из них – в ворота Сан-Марино, но с Артемом в Лиге Наций сербов переиграли 3:1, и капитан сделал дубль;

- сборная стала зависеть от Артема, и когда он по не футбольным причинам не сыграл в Стамбуле и Белграде – получили две оплеухи от Турции и Сербии, поражения 3:2 и 5:0. Заболотный не спас, хотя во втором случае нанес 7 ударов;

- за весь 2020 год сыграли восемь поединков, забили всего 10 мячей, из которых лишь три на счету центральных форвардов. Раз отличился Соболев, которому в Сербии помешала выйти на поле травма, и дважды Дзюба – упомянутый выше дубль против Сербии;

- зависимость от капитана росла, запасные варианты не проработали (Комличенко и Чалова пробовались в 2019-м, но в состав их не вписали, как показал следующий год). Ерохин или Миранчуки в центре атаки в роли ложных форвардов тоже не спасут сборную против Дании, Финляндии и Бельгии, так что надо думать и искать.

Ставят на удачу, выбирая форвардов?

- Черчесов часто реагирует на тактические фишки в клубах, выбирая основу для сборной. Это правильно, так делают многие тренеры сборных, ведь не могут работать с командой 24 на 7. Но в «Зените» Дзюба – второй форвард, в сборной – классический столб. Где хватает массы и класса – там победы, где нужно хитрее – начинаются проблемы;

- Семак эксплуатировал силу Дзюбы все время, но речь о нападающем, которому немало лет. Крупный парень, расход энергии очень большой. Тут не железный дровосек для чужой обороны. Нужна и подстраховка, и план на будущее, когда Дзюба попросту завершит выступления в сборной;

- Артем сравнивал себя с Ибрагимовичем, но даже Златан пропустил матч против «Ювентуса» из-за травмы, а в сборной Швеции возвращается только в виде троллинга в социальных сетях – с 2016 года не играет за «желто-синих»;

- Дзюба хочет побить рекорд Кержакова по голам, поэтому останется еще на годик-другой. Но дальше кто и что? Игнатьев танцует с пивом на пляже, Комличенко могут заменить на результативного иностранца в клубе. Грулев играет через раз, и еще посмотрим на него с Чаловым на молодежном чемпионате Европы;

- Смолов стареет, Кокорин – не молодеет. И чтобы второго вызвали, надо набрать форму весной и получить разрешение. Нельзя удивляться, если Заболотный поедет на Евро-2020 вместе с Дзюбой, а третьим будет Соболев, которого не наиграют, но выберут, полагаясь на авось. И так сойдет – вечная формула;

- чтобы доказать непоследовательность, достаточно нескольких фактов о нападении в целом. Черышев не был основным выбором – в спаррингах выходил вместо защитников, а дубль Саудовской Аравии сделал после замены Дзагоева. Бакаев и Миранчуки в сборной не заиграли. А успехи Головина – результат работы «Монако»;

Потенциальные сменщики разочаровали?

- количественно народу много – Дзюба, Чалов, Соболев, Заболотный, Полоз, Грулев, Комличенко, Ари, Смолов или Игнатьев играли в первой части РПЛ нападающих. Но кто там здоровый и молодой, но одновременно стабильный и результативный? Таких попросту нет.

- смотрим на строку «голы» в РПЛ — в топ-11 лучших снайперов сезона Дзюба, 8 иностранцев и хавбеки Ерохин с Кучаевым. Кстати, включение Александра в заявку на позиции форварда не стоит исключать, если весной у Соболева, Чалова, Комличенко и Заболотного будет плохая форма.

- до матча против Бельгии остается пять месяцев, до игры с Мальтой в отборе к ЧМ -2022 – два с половиной месяца, а у Черчесова на выбор есть или Дзюба, или Дзюба. Тренер перебрал за годы больше десятка нападающих, а попал только с тем, кто оказался в заявке случайно и заиграл после выхода на замену.

- форма героев недавнего прошлого Черышева и Дзюбы к старту Евро-2020 может быть так себе. Похоже, надежда строго на прорыв Головина. Держим кулаки, чтобы Александр был в порядке в «Монако» и полноценно вернулся после травмы;

- или же будет еще одна ставка на излюбленный кадровый метод «пальцем в небо»? Тогда ждите Кокорина, если к тому времени он успеет перейти в «Сочи» и отбегать парочку нормальных матчей. Черчесов ведь не случайно ругал Чалова, но допускал возвращение Александра;

- возвращение Кокорина будет похожим на шаманство – желание повторить опыт с Дзюбой (аренда после невзрачной осени и неожиданное включение в состав после года, когда не вызывали ни разу). Впереди сложнейшие турниры – отбор к ЧМ и Евро, а форварды не забивают чаще, чем хавбек Ерохин;

- Герман Олегович Онугха из «Тамбова» может в мае быть в лучшей форме, чем многие упомянутые. Непорядок в нападении заставляет нервничать, ведь Бельгия – первая сборной в рейтинге ФИФА , а Мальта, Словения, Словакия, Финляндия и Дания – невероятно упрямые команды;

- упертые Молдавия, Турция и Сербия, как знаете, не пропускали от нападающих Черчесова в решающий момент. Ставка на форварда Кутепова в сборной вряд ли сработает, пора задуматься о грамотном кадровом наполнении линии, тактике позиционных атак и стандартов.