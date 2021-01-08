Журналист: «„Астон Вилла“ сыграет с „Ливерпулем“ молодёжным составом»

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08 января 2021, 02:50

Основной состав «Астон Виллы» и главный тренер команды Дин Смит не смогут принять участие в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» из-за вспышки коронавируса в клубе.

Как сообщает журналист The Daily Telegraph Джон Пирси, бирмингемцы выставят на игру молодёжный состав, собранный из команды U-23 и других воспитанников академии, если наберётся достаточное число игроков с отрицательным результатом теста на коронавирус. Руководить «Астон Виллой» в предстоящем матче будет наставник команды U-23 Марк Дилэйни.