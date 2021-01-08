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Журналист: «„Астон Вилла“ сыграет с „Ливерпулем“ молодёжным составом»

08 января 2021, 02:50
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Основной состав «Астон Виллы» и главный тренер команды Дин Смит не смогут принять участие в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» из-за вспышки коронавируса в клубе.

Как сообщает журналист The Daily Telegraph Джон Пирси, бирмингемцы выставят на игру молодёжный состав, собранный из команды U-23 и других воспитанников академии, если наберётся достаточное число игроков с отрицательным результатом теста на коронавирус. Руководить «Астон Виллой» в предстоящем матче будет наставник команды U-23 Марк Дилэйни.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:07
не первый такой случай, и не последний
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
08 января в 12:40
Не специально ли это? Чтобы, если разъяренный Ливерпуль пояснит за 7:2, можно было сказать, что играли молодежкой
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Брулин (раскрыть)
08 января в 12:39
Сити Эвертон - АПЛ,а это просто напросто очереДНОй Кубок,который если кому и нужен,то разве что Сульшеру или Жозе. Клопп по началу тоже за всяким хламом гонялся,потом образумелся и делал точечные ставки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 09:47
Прикольно будет если победят молодёжкой!
25процентный клоун
25процентный клоун
08 января в 08:42, ред.
Вот это заруба будет. 7-2
ДАША Д
ДАША Д
08 января в 08:21
Здесь все ясно.
David Young
David Young ответ shlifen (раскрыть)
08 января в 08:18
Кубок Английской футбольной лиги - относительно короткий в плане продолжительности турнир, да и в нём клубу часто экспериментируют с составом, так как данный кубок имеет меньшую ценность в сравнении с Английской Премьер-лигой и Кубком Англии. Так что я против того, чтобы Кубок АФЛ прекратил существование. Он всё ещё важен, и от него больше пользы чем вреда.
mihaluch
mihaluch
08 января в 08:08
Вилла на кубок забила.
КэП на МеСтЕ
КэП на МеСтЕ
08 января в 07:17
    cska vperiod
    cska vperiod
    08 января в 07:05
    Героическое решение особенн если отберут очки у ливера.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 января в 06:52
    Ливер тоже может выставить полурезервный состав. Такая халява бывает весьма кстати...
    shlifen
    shlifen
    08 января в 05:33
    Интересно получилось, год назад в других обстоятельствах (клубный ЧМ) Ливерпуль с Вилланами в кубке был вынужден играть молодёжным составом, теперь же Астон Вилла, по абсолютно другим причинам, но оказалась ровно в такой же ситуации... Всё таки возможно правы те, кто говорит что в Англии многовато кубков и клубов мало перерывов чтобы отдохнуть (в этом сезоне - чтобы залечить больных)...
    STVA 1
    STVA 1
    08 января в 05:25
    Повезло им)))
    ДАША Д
    ДАША Д
    08 января в 04:37
    Ливерпуль тоже выставит второй состав.
    Mangur
    Mangur
    08 января в 04:17
    Печально. Выздоровление.
    Брулин
    Брулин
    08 января в 03:25
    Иронично,что такая ситуация получилась именно в матче этих команд,так сказать ответочка.
    Но в связи с этим как то странно выглядит перенос матча Эвертон - МС,или это шейхи и это другое)))))??
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    08 января в 03:01
    Похоже , что переносить уже некуда???
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде
    08 января в 02:55
    В общем, ждём что-то вроде Сочи-Ростов)
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