ГлавнаяНовости

Ибрагимович может сыграть против «Торино»

09 января 2021, 16:19
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после травмы. Швед попал в заявку команды на матч 17-го тура Серии А с «Торино».

В текущем сезоне на счету 39-летнего нападающего 6 матчей в чемпионате Италии, 10 голов и 1 голевая передача.

Все новости
Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Торино»
Вчера, 21:01 Комментарии36
ОфициальноРоналду пропустит матч Кубка Италии против СПАЛа
27 января Комментарии9
ОфициальноОбамеянг пропустит матч с «Саутгемптоном» по семейным обстоятельствам
26 января Комментарии5
ОфициальноК «Зениту» в Дубае присоединились Сазонов и Погорелов
23 января Комментарии6
ОфициальноЦСКА опубликовал список футболистов, которые полетели на первый сбор
17 января Комментарии14
ОфициальноДзюба и Лунёв опоздают на сбор «Зенита». Игроки заболели коронавирусом
15 января Комментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
09 января в 19:39
Вот что значит золотой фонд Милана, Златан Ибрагимович. Ставки Милана на победу во много раз возросли. Удачи
Loko57
Loko57
09 января в 17:32
Ну тогда Торино - кранты.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 января в 17:18
После поражения от "Ювентуса" присутствие Златана должно психологически поддержать команду и помочь набрать такие нужные в настоящий момент три очка.
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 16:55
Торино, это хорошо, но жаль, что не сыграл против ЮВЕ...!
И игра бы была другая, да и результат, вполне возможно, что был бы другой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 16:42
Значит Торино летит!
mihaluch
mihaluch
09 января в 16:26
Не надо торопиться Торино и без Ибры обыграют
beefs
beefs
09 января в 16:20
с возвращением, Златан..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100