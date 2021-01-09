Ибрагимович может сыграть против «Торино»

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09 января 2021, 16:19

Форвард «Милана» восстановился после травмы. Швед попал в заявку команды на матч 17-го тура Серии А с «Торино».

В текущем сезоне на счету 39-летнего нападающего 6 матчей в чемпионате Италии, 10 голов и 1 голевая передача.