Ибрагимович может сыграть против «Торино»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после травмы. Швед попал в заявку команды на матч 17-го тура Серии А с «Торино».
В текущем сезоне на счету 39-летнего нападающего 6 матчей в чемпионате Италии, 10 голов и 1 голевая передача.
#MilanTorino: #IZBACK 🔴⚫#SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/4KOV4idfE4— AC Milan (@acmilan) January 9, 2021
И игра бы была другая, да и результат, вполне возможно, что был бы другой.
И игра бы была другая, да и результат, вполне возможно, что был бы другой.