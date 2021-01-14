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Девять игроков «Казанки» отправились на сборы с «Локомотивом»

14 января 2021, 20:34

Официальный твиттер «Казанки» сообщает, что девять игроков команды отправились в Испанию на сборы с основным составом «Локомотива».

Наши парни отправились в Испанию на тренировочные сборы с основным составом «Локомотива». Даниил Худяков, Андрей Савин, Артур Чёрный, Александр Сильянов, Илья Петухов, Николай Титков, Никита Иосифов, Максим Мухин, Михаил Агеев. Удачи, ребята!

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Сухины дети
Сухины дети
14 января в 23:48
будем омоложать СОСТАВ!
ermak6848
ermak6848
14 января в 21:07
ну и просто чудесно...
Cat01
Cat01
14 января в 21:00
Взялись за резерв!
ДСА
ДСА
14 января в 20:35
Уже бы 11 игроков брали.
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