Девять игроков «Казанки» отправились на сборы с «Локомотивом»

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14 января 2021, 20:34

Официальный твиттер «Казанки» сообщает, что девять игроков команды отправились в Испанию на сборы с основным составом «Локомотива».

Наши парни отправились в Испанию на тренировочные сборы с основным составом «Локомотива». Даниил Худяков, Андрей Савин, Артур Чёрный, Александр Сильянов, Илья Петухов, Николай Титков, Никита Иосифов, Максим Мухин, Михаил Агеев. Удачи, ребята!