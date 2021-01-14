Девять игроков «Казанки» отправились на сборы с «Локомотивом»

Официальный твиттер «Казанки» сообщает, что девять игроков команды отправились в Испанию на сборы с основным составом «Локомотива».
Наши парни отправились в Испанию на тренировочные сборы с основным составом «Локомотива». Даниил Худяков, Андрей Савин, Артур Чёрный, Александр Сильянов, Илья Петухов, Николай Титков, Никита Иосифов, Максим Мухин, Михаил Агеев. Удачи, ребята!
Наши парни отправились в Испанию на #РЖДТренировочныеСборы с основным составом @fclokomotiv ✌🏼— ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) January 14, 2021
• Даниил Худяков, Андрей Савин
• Артур Чёрный, Александр Сильянов
• Илья Петухов, Николай Титков, Никита Иосифов, Максим Мухин
• Михаил Агеев 😱
Удачи, ребята!#СделаныВЛоко pic.twitter.com/fQQK3d1GB4