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Дзюба посетил тренировку фехтования на бамбуковых мечах

09 января 2021, 21:07

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба посетил тренировку в кэндо (современное боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах).

Тренировка в кэндо.

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой показал новый образ.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 00:21
крепкая рука, ничего не скажешь !
memphis
memphis
11 января в 07:34
Кунг-фу Дзюба!
Супервайзер
Супервайзер
10 января в 10:59
Такой палкой Азмуна можно насквозь прошить, и Зенит лишится лучшего форварда.
МапС
МапС
10 января в 09:59
Картина маслом: "Видал 20?"
mangox22
mangox22
10 января в 00:00
Я так и не понял , можно ли пользователям выбирать лучший комментарий?
Faustello
Faustello ответ Трезвый повар (раскрыть)
09 января в 23:16
Азаза)))
Loko57
Loko57
09 января в 23:00
Чем бы "дитя" не тешилось, лишь бы руки не шалили.
Трезвый повар
Трезвый повар
09 января в 22:52
Увидев камеру Дзюба инстинктивно принял привычную позу
Gahi
Gahi
09 января в 22:41
Забил заряд я в пушку туго. И думал: угощу я друга!
pomor45
pomor45
09 января в 22:36
Палку держит уверенно со знанием дела.
Владимир 77
Владимир 77
09 января в 22:20
Надо было так"Дзюба обнажил свой меч"
Little Caprice
Little Caprice
09 января в 22:18
Дзюба решил все "палки" разом освоить? :)
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 22:03
Думаю этим не восстановить)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 января в 21:56
Артемка - медийный дурачок!
ЗЫ Чел радом с Дзюбой ну очень эпичный, даром что волосы засалены и оскал извращенца
Faustello
Faustello ответ berda2003 (раскрыть)
09 января в 21:55
Хват мастера высшего дана)))
berda2003
berda2003
09 января в 21:54
и держит правильно, что значит профессиональный дрочун...
Faustello
Faustello
09 января в 21:51, ред.
Теперь на видосах начнет размахивать змеем и кричать по японски?
Жду мемов, где в известном видосе прикрутят бамбуковую палку и включат озвучку из самурайского кинца)))
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
09 января в 21:47
/
particular
particular ответ Qatar Airways (раскрыть)
09 января в 21:42
Браво! 😀📯️
shlomo
shlomo
09 января в 21:42
"Улыбаемся и машем!"
(через боль, а чаще скуку)
Этот принцип знает каждый
самурай перед сепукку.....:)))))
Qatar Airways
Qatar Airways
09 января в 21:40
Фотография называется "Мушкетёр и Констанция. 21 век".
Брулин
Брулин
09 января в 21:40
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в трусы не лезло😁
particular
particular
09 января в 21:37
Судя по замученному взгляду балагура и повелительному объятию волосатого партнёра, Дзюба, в этот раз не доминировал 😉
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
09 января в 21:36
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 января в 21:36
Отлично! Дуэль ровно в полдень у Монастыря Кармелиток!
cska vperiod
cska vperiod
09 января в 21:25
Пошёл тренировать руки.
Rare Fish
Rare Fish
09 января в 21:24
А ЧЕ НЕ НА КОЖАНЫХ
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
09 января в 21:24
Дзюба на фотке свой "меч" зачехлил?!)))
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 21:12
Надо же восстанавливать свой имидж) после "популярного" видео, которое "взорвало" интернет...
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
09 января в 21:09
Теперь применит увиденные навыки на кожаных шпагах.)
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