Дзюба посетил тренировку фехтования на бамбуковых мечах

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба посетил тренировку в кэндо (современное боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах).
Тренировка в кэндо.
Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой показал новый образ.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба посетил тренировку в кэндо (современное боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах).
Тренировка в кэндо.
Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой показал новый образ.
ЗЫ Чел радом с Дзюбой ну очень эпичный, даром что волосы засалены и оскал извращенца
ЗЫ Чел радом с Дзюбой ну очень эпичный, даром что волосы засалены и оскал извращенца
Жду мемов, где в известном видосе прикрутят бамбуковую палку и включат озвучку из самурайского кинца)))
Жду мемов, где в известном видосе прикрутят бамбуковую палку и включат озвучку из самурайского кинца)))
(через боль, а чаще скуку)
Этот принцип знает каждый
самурай перед сепукку.....:)))))
(через боль, а чаще скуку)
Этот принцип знает каждый
самурай перед сепукку.....:)))))