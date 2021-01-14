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Футбольный агент Смит рассказал, почему Абрамович не даёт интервью

14 января 2021, 23:37

Футбольный агент Джон Смит в своей книге «Сделка» объяснил, почему владелец «Челси» Роман Абрамович не даёт интервью.

Жаль, что Абрамович не так открыт для публики, но проведение интервью было бы не в интересах Романа. В его обязанности входит инвестирование и размещение денег в России. Как бы он выглядел, если бы он говорил о плюсах того, чтобы потратить 30 млн фунтов стерлингов на Сеска Фабрегаса, Андрея Шевченко или Фернандо Торреса, в то время как люди на его родине изо всех сил пытаются свести концы с концами?

Напомним, что Джон Смит организовывал трансфер экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина из питерского клуба в лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
ТТ
ТТ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
15 января в 00:04
Стеснительный как герой произведения Ильфа и Петрова!
Dima salev
Dima salev
15 января в 00:01
Он всю золото чукотку потащил в Англию
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 января в 23:51
В обязанности Абрамовича входит инвестирование и размещение денег в России? Да, что там, Фабрегас c Торресом, сколько у Романа яхта стоит?
25процентный клоун
25процентный клоун
14 января в 23:49
Да мы потерпим, для нас страшнее первыйканал, русское радио, зенит
Я на стреме
Я на стреме
14 января в 23:47, ред.
деньги любят тишину. любой Абрамович вам об этом скажет.....шёпотом
RamonCSKA
RamonCSKA
14 января в 23:41
Чтобы не читать потом на соккере про себя комменты что вот ворюга
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 23:38
Абрамович по натуре стесьнительный
mondial18
mondial18
14 января в 23:38
не хочет светиться лишний раз
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