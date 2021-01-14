Футбольный агент Смит рассказал, почему Абрамович не даёт интервью

Футбольный агент Джон Смит в своей книге «Сделка» объяснил, почему владелец «Челси» Роман Абрамович не даёт интервью.

Жаль, что Абрамович не так открыт для публики, но проведение интервью было бы не в интересах Романа. В его обязанности входит инвестирование и размещение денег в России. Как бы он выглядел, если бы он говорил о плюсах того, чтобы потратить 30 млн фунтов стерлингов на Сеска Фабрегаса, Андрея Шевченко или Фернандо Торреса, в то время как люди на его родине изо всех сил пытаются свести концы с концами?