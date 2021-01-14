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Фонт: «Месси останется в „Барселоне“, если мы пригласим в клуб Хави»

14 января 2021, 17:18

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что клубу удастся удержать нападающего Лионеля Месси этим летом.

Месси хочет остаться здесь и завершить свою карьеру в «Барселоне». До прошлого лета, когда он был очень разочарован, Лео всегда говорил, что для него самое главное условие — это успешный и конкурентоспособный проект.

У нас есть успешный, конкурентоспособный проект с такими людьми, как Хави. У Месси и Хави великолепные отношения. Я считаю, что это одна из основных причин и гарантий того, что Месси будет чувствовать себя комфортно в нашем проекте.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить «Барселону» этим летом.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 15:54
может, и так ...
амурец
амурец
15 января в 11:58
Месси никуда не уйдёт, не сможет он заиграть в другом клубе и он это прекрасно понимает
Мessi 10
Мessi 10
14 января в 23:19
Путь в некуда. Опоздал с речью лет на 8-10, когда Месси был молодым.
Сейчас Лео подходит к закату своей карьеры, и новую команду нужно строить уже не вокруг него, а вокруг молодых игроков.
AgamagA..
AgamagA.. ответ League1 (раскрыть)
14 января в 23:13
Во-первых: Нарцисс не способен любить одно место. Он и после проигрыша мог говорить, что партнёры играют не на его уровне, а сам во многих решающих матчах выезжал на их плечах. Во-вторых: Кто он есть на самом деле все увидели, после перехода в Турин. Он провалил всё. А забитые для статы голы Сассуолам не говорит о его силе.
Евро они выиграли благодаря новому формату, ещё раз повторяю, что они вышли из группы с третьего места.
Где он был в группе? Нани забил 3 гола. Куарежма забивал, и да Эдер в финале. Плакса всего лишь на бровке прыгал целых 100 минут!!!
XL-965
XL-965
14 января в 23:11
Заскрините мой коментарий " Подъем и возрождение новой великой Барсы начнется когда она избавится от Месси."
League1
League1 ответ AgamagA.. (раскрыть)
14 января в 22:52
Меси не бежит из клаба Барселоналона только потому что: во первых, ему очень много платят незаслуженных денег; во вторых, потому что сидеть сиднем в одном клубе очень комфортно; в третьих, потому что он бездарь нигде не заиграет больше, и сам это понимает, на это у него ума хватает. А что Рамос без Роналду не может справиться? Почему без Роналду не тащит Реал к победам? Почему МЮ только сейчас начал выходить из кризиса? Почему наконец сам САФ говорил шутя-любя, что он лучше убьёт Роналду, чем отпустит его в другой клуб? И сборную Роналду тащит на своих плечах, в отличие от гнома, которых лучший только в товарняках. И Евро Португалия выиграла только благодаря Роналду. Или по твоему мнению благодаря Эдеру, который появился только в финальном матче на несколько минут из-за травмы Роналду, а потом снова куда-то исчез навсегда?
AgamagA..
AgamagA.. ответ League1 (раскрыть)
14 января в 22:27
Вообще-то названные клубы выигрывали ЛЧ и до прихода нарцисса, а его вклад мизер, не будь сильных лидеров вроде Рамоса и половину титулов бы не увидел.
А что он со сборной выиграл, и там его вклад не очень существенный. Они то вышли из группы с третьего места, за счёт нового формата, понимаешь теперь кто он?
Как вообще можно любить мужика?
Для таких как он преданность - это пустое слово. Месси переживает тяжёлые времена и не бежит из клуба, честь ему и хвала. А мог бы как и нарцисс уйти в клуб, где ему на блюдце готовы дать ещё больше денег.
Нарцисс и женщинам не был предан. Их сравнить невозможно. Португалец кумир детворы.
League1
League1 ответ AgamagA.. (раскрыть)
14 января в 22:11
Вообще-то Роналду играл в своей личной истории аж в 4 (!) клубах. и два из них, такие величайшие, как Манчестер Юнайтед и Реал, он реально тащил. Без него дела у них идут "через пень-колоду". И в Ювентусе он совсем не лишний. И сборную Португалии он тащит. А что меси? Он проигрывает всем и везде. Играет только в одной команде, Барселоналона она называется, с большим удовольствием, потом немного играет в сборной Аргентины, в которой больше мешается, чем приносит пользу, плачет, говорит "я ухожу", а потом снова их всех топит в болте, и не забывает ещё сильно подоить Барселоналону. Как вы можете любить такого ничтожного человека?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
14 января в 20:51, ред.
в отличие от Реала в Барселоне есть потенциальный лидер, в лице Гризманна которого щас Месси душит. А еще был Суарес которого слили. Уход аргентинца заметят только болельщики но точно не команда
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 января в 20:48
если это успешно будет то можно еще и Иньесту в добавок, не впервой на их багаже ему выходить в топ
AgamagA..
AgamagA.. ответ League1 (раскрыть)
14 января в 20:37
Для кассы купили нарцисса Ювентус, ради пиара, а в футбольном плане он ничего не может дать, потому что не умеет тащить на себе коллектив. Как итог, команда вообще перестала проходить даже середняков типо Лиона и Аякса. А в сериале так и вообще клуб деградировать начал, чего не было с ними последние 9 лет.
League1
League1
14 января в 20:26
Этот бездарь им нужен только ради кассы. Многие хотят посмотреть на этого распиаренного бездаря. Но на самом деле он уже давно мешает барселоне развиваться и финансово и в плане игры.
AgamagA..
AgamagA.. ответ Интер Рулит (раскрыть)
14 января в 20:23
А для Интера участие в ЛЧ - достижение.
Интер Рулит
Интер Рулит
14 января в 20:09
ну это значит,что уровень игры в Барселоне не изменится.А с таким подходом уже даже ПСЖ пройти будет достижением
311
311
14 января в 19:58
Не нужен ему никакой Хави, нужно увеличить оклад и он останется!)
ЮЗИК
ЮЗИК
14 января в 19:53
Теперь рыжего сплавлять будут
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
14 января в 19:32
Барса это и есть Месси
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
14 января в 19:31
Но скажу так, без эмоций, Барса без Месси это уже не Барса, РЕал понял, когда отдал Роналду ИМХО
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
14 января в 19:28
Иньесту тоже надо звать))
RoArt
RoArt
14 января в 19:15
Не забудьте еще Марадонну с Пеле позвать, а то ему не комфортно карлику-бедолажке..
An Jo
An Jo
14 января в 19:12
Каталонцы! Выбирайте меня президентом Барсы. Я вам стока наобещаю, устанете слушать. Я и Месси оставлю, и всех его корешей приглашу, каждому по футболке подарю, на матчи по четвергам сделаю билеты бесплатными и пиво в подарок, и даже перекрашу газон в синий. А почему в синий?! Я рад что по другим пунктам у вас вопросов не возникло.
Пару месяцев зарплату пополучаю и можете нового выбирать.
Сантус
Сантус
14 января в 19:03
Когда у них там выборы?Я уже вспотел читать их бред....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 18:34
Это не Месси,а шантажист какойто!
youtomee
youtomee
14 января в 18:23
"если мы пригласим в клуб Хави...." Иньесту, Суареса, Неймара, Ракитича....а без них Месси чувствует себя некомфортно
Van Vanovich
Van Vanovich
14 января в 17:56, ред.
Месси пора покидать клуб. Нужна свежая кровь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 января в 17:51
Дайте Лео самому набрать команду и тренерский состав...
DXTK
DXTK
14 января в 17:48
надо хави а вместе с ним иньесту и пуйоля звать, и лучше бы, чтобы на поле вышли они играть, наш пешеход без них, просто пешеход, как в сборной, то партнеры не те, то еще что-то не так......
Leha-ha50
Leha-ha50
14 января в 17:43
Сначала выборы выиграй , а потом планы строй.
STVA 1
STVA 1
14 января в 17:35
То Лео все равно не уйдёт)))
Legend 6
Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
14 января в 17:34
Они стараются повлиять на решение выборщиков)
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