Фонт: «Месси останется в „Барселоне“, если мы пригласим в клуб Хави»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что клубу удастся удержать нападающего Лионеля Месси этим летом.
Месси хочет остаться здесь и завершить свою карьеру в «Барселоне». До прошлого лета, когда он был очень разочарован, Лео всегда говорил, что для него самое главное условие — это успешный и конкурентоспособный проект.
У нас есть успешный, конкурентоспособный проект с такими людьми, как Хави. У Месси и Хави великолепные отношения. Я считаю, что это одна из основных причин и гарантий того, что Месси будет чувствовать себя комфортно в нашем проекте.
Ранее сообщалось, что Хави может возглавить «Барселону» этим летом.
Сейчас Лео подходит к закату своей карьеры, и новую команду нужно строить уже не вокруг него, а вокруг молодых игроков.
Сейчас Лео подходит к закату своей карьеры, и новую команду нужно строить уже не вокруг него, а вокруг молодых игроков.
Евро они выиграли благодаря новому формату, ещё раз повторяю, что они вышли из группы с третьего места.
Где он был в группе? Нани забил 3 гола. Куарежма забивал, и да Эдер в финале. Плакса всего лишь на бровке прыгал целых 100 минут!!!
Евро они выиграли благодаря новому формату, ещё раз повторяю, что они вышли из группы с третьего места.
Где он был в группе? Нани забил 3 гола. Куарежма забивал, и да Эдер в финале. Плакса всего лишь на бровке прыгал целых 100 минут!!!
А что он со сборной выиграл, и там его вклад не очень существенный. Они то вышли из группы с третьего места, за счёт нового формата, понимаешь теперь кто он?
Как вообще можно любить мужика?
Для таких как он преданность - это пустое слово. Месси переживает тяжёлые времена и не бежит из клуба, честь ему и хвала. А мог бы как и нарцисс уйти в клуб, где ему на блюдце готовы дать ещё больше денег.
Нарцисс и женщинам не был предан. Их сравнить невозможно. Португалец кумир детворы.
А что он со сборной выиграл, и там его вклад не очень существенный. Они то вышли из группы с третьего места, за счёт нового формата, понимаешь теперь кто он?
Как вообще можно любить мужика?
Для таких как он преданность - это пустое слово. Месси переживает тяжёлые времена и не бежит из клуба, честь ему и хвала. А мог бы как и нарцисс уйти в клуб, где ему на блюдце готовы дать ещё больше денег.
Нарцисс и женщинам не был предан. Их сравнить невозможно. Португалец кумир детворы.
Пару месяцев зарплату пополучаю и можете нового выбирать.
Пару месяцев зарплату пополучаю и можете нового выбирать.
https://www.youtube.com/watch?v=8Zfi_VN5_x4