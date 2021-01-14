Фонт: «Месси останется в „Барселоне“, если мы пригласим в клуб Хави»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что клубу удастся удержать нападающего этим летом.

Месси хочет остаться здесь и завершить свою карьеру в «Барселоне». До прошлого лета, когда он был очень разочарован, Лео всегда говорил, что для него самое главное условие — это успешный и конкурентоспособный проект.

У нас есть успешный, конкурентоспособный проект с такими людьми, как Хави. У Месси и Хави великолепные отношения. Я считаю, что это одна из основных причин и гарантий того, что Месси будет чувствовать себя комфортно в нашем проекте.