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«На пути к чудесному приключению». Хендрикс опубликовал фото из самолёта

14 января 2021, 17:53

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс, который в скором времени перейдёт в «Спартак», на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию из самолёта, где он пьёт шампанское, а также добавил к снимку российский флаг.

На пути к чудесному приключению.

«На пути к чудесному приключению». Хендрикс опубликовал фото из самолёта

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TihonAlt
TihonAlt
14 января в 21:11
ждем
pomor45
pomor45
14 января в 21:10
Спартак самый приключенческий клуб России, так что адресом не ошибся.
makkie
makkie
14 января в 20:57
Лишь бы приключение футбольным оказалось, без скандалов.
Посмотрим что за футболист из ПСВ.
Помнится, им кони не так давно интересовались.
Ravshan878
Ravshan878
14 января в 20:10
Широко страна Russia.Очень много реки и морей. Я такого страны не видел, где много красавицы и Misses.))) Ещё один мерзавец едет за мани.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
14 января в 19:59
"Op weg naar een edu doit Feduna" мог бы написать)
МапС
МапС
14 января в 19:18
В Спартаке приключений на свою задницу и так с лихвой, искать не надо :)
dzvinka
dzvinka
14 января в 18:33
уже обмывает удачную "авантюру"))) бабла прибыло)) красавчик
particular
particular
14 января в 18:33
Прилетает с радужными ожиданиями и шампанским... При отлёте будет трескать водочку и вспоминать какую-то мать...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 января в 18:28
Россия - не Европа, в тоске по зеленым лугам Голландии быстренько перейдешь с шампанского на беленькую.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
14 января в 18:22
Парень едет развлекаться.... хорошее приобретение.
Кокорин его примет как своего, а что Мамаева же рядом нет.
Интересно где его Зарема присмотрела, случаем не в гей клубе, а то с мужиком с сердечками путешествует.
dimagas2
dimagas2
14 января в 18:20
Бухать едет,понятно)))
Дрогба0707
Дрогба0707
14 января в 18:12
Кокорин встретить тебя с шампанским)
Иван Тасминский
Иван Тасминский
14 января в 18:07
Он ещё не представляет к насколько "чудесному" приключению.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
14 января в 17:59
Заметьте, он летит не в футбол играть, а искать приключения) Хотя для этого он выбрал верный клуб, в спартаке скучать не будет
1bear
1bear
14 января в 17:58
уже бухает,тренируется
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