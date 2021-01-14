«На пути к чудесному приключению». Хендрикс опубликовал фото из самолёта

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс, который в скором времени перейдёт в «Спартак», на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию из самолёта, где он пьёт шампанское, а также добавил к снимку российский флаг.
На пути к чудесному приключению.
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс, который в скором времени перейдёт в «Спартак», на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию из самолёта, где он пьёт шампанское, а также добавил к снимку российский флаг.
На пути к чудесному приключению.
Посмотрим что за футболист из ПСВ.
Помнится, им кони не так давно интересовались.
Посмотрим что за футболист из ПСВ.
Помнится, им кони не так давно интересовались.
Кокорин его примет как своего, а что Мамаева же рядом нет.
Интересно где его Зарема присмотрела, случаем не в гей клубе, а то с мужиком с сердечками путешествует.
Кокорин его примет как своего, а что Мамаева же рядом нет.
Интересно где его Зарема присмотрела, случаем не в гей клубе, а то с мужиком с сердечками путешествует.