Бербатов: «Кавани может стать главным оружием МЮ в матче с „Ливерпулем“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Я думаю, что игра будет равной, обе команды обладают хорошей линией атаки с очень быстрыми игроками, такими как Салах, Мане, Марсьяль и Рэшфорд.

Я думаю, что если Кавани будет играть, то у него есть нужный опыт и интеллект, чтобы вскрыть защиту, которую имеет «Ливерпуль», и он может стать главным оружием «Манчестер Юнайтед» в этом матче.