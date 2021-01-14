Бербатов: «Кавани может стать главным оружием МЮ в матче с „Ливерпулем“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
Я думаю, что игра будет равной, обе команды обладают хорошей линией атаки с очень быстрыми игроками, такими как Салах, Мане, Марсьяль и Рэшфорд.
Я думаю, что если Кавани будет играть, то у него есть нужный опыт и интеллект, чтобы вскрыть защиту, которую имеет «Ливерпуль», и он может стать главным оружием «Манчестер Юнайтед» в этом матче.
На мой взгляд, для МЮ важнее не проиграть, одно очко может иметь большое значение в конце сезона и может сделать вас чемпионами. Если МЮ выиграет, это будет большим ударом для «Ливерпуля» в психологическом плане, это также будет большим заявлением для всей АПЛ. Так «Манчестер Юнайтед» отправит всем сообщение, что он вернулся.
Лично у меня пока нет никаких шапкозакидательств.
Лично у меня пока нет никаких шапкозакидательств.