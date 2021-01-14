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Бербатов: «Кавани может стать главным оружием МЮ в матче с „Ливерпулем“»

14 января 2021, 17:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Я думаю, что игра будет равной, обе команды обладают хорошей линией атаки с очень быстрыми игроками, такими как Салах, Мане, Марсьяль и Рэшфорд.

Я думаю, что если Кавани будет играть, то у него есть нужный опыт и интеллект, чтобы вскрыть защиту, которую имеет «Ливерпуль», и он может стать главным оружием «Манчестер Юнайтед» в этом матче.

На мой взгляд, для МЮ важнее не проиграть, одно очко может иметь большое значение в конце сезона и может сделать вас чемпионами. Если МЮ выиграет, это будет большим ударом для «Ливерпуля» в психологическом плане, это также будет большим заявлением для всей АПЛ. Так «Манчестер Юнайтед» отправит всем сообщение, что он вернулся.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
15 января в 12:33
Оптимус Прайм вернулся чтобы показать кто чемпион АПЛ...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
15 января в 07:36
Вроде у Марсьяля травма, выход Кавани очень вероятен
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
15 января в 07:19
Удачи
ДСА
ДСА
14 января в 18:31
Может и может, а сможет ли?
mihaluch
mihaluch
14 января в 18:01
Матч интересный но не решающий.
cska vperiod
cska vperiod
14 января в 17:55
В любом случае Кавани это мощь.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 января в 17:42
Сити по потерянным всего в 1 очке от МЮ.
Лично у меня пока нет никаких шапкозакидательств.
drug01
drug01
14 января в 17:42
Будем ждать результат
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