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Посещение футбольного матча признано уважительной причиной ухода с работы

15 января 2021, 13:14

Верховный суд Российской Федерации изучил дело жителя Ейска, которого уволили за прогул из-за поездки на футбольный матч. В сообщении источника говорится:

Верховный суд Российской Федерации посчитал спланированную и организованную поездку на футбольный матч уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены: если сотрудник предупредил руководителя и тем более согласился на неоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул не за что.

При этом высшая инстанция отметила, что факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины обязан доказывать именно работодатель, а суды должны всесторонне и объективно подходить к трудовым спорам, а не приходить к абстрактным выводам.

ВС также напомнил, что в РФ запрещена трудовая дискриминация, в том числе наказание за активную профсоюзную деятельность сотрудника.

Недавно генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что болельщики могут вернуть билеты на матчи турнира.

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112910415
112910415
25 января в 16:32
прямо счастье какое-то !
helenaananas
helenaananas
16 января в 15:25
Россия страна дураков. А всё от того, что в думу лезут футболисты и прочие клоуны.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
15 января в 22:28
После эпидемии власти вернуться и накажут виновных:
Врачей - за то, что плохо лечили.
Население - за то, что нарушали карантин.
Ментов - за то, что собрали мало штрафов за самоизоляцию.
Наградят героев: чиновников и телевизионных муд@звонов.
lobsterdam
lobsterdam ответ cska1948 (раскрыть)
15 января в 21:35
Во-первых: НебраскА, во-2-х: совсем не эти законы имел в виду, а именно те, о которых говорил автор...
Блоссия
Блоссия ответ cska1948 (раскрыть)
15 января в 20:16
Прежде чем веселиться при чтении глупых переводов, то лучше потратить время на изучение английского языка, а потом уже на изучение законодательства. . Doughnut holes — маленькие кусочки теста, получившиеся после вырезания дырки в пончике. Вот их продавать нельзя. Ну это легко сейчас решается новыми технологиями изготовления пончиков. Их уже сразу заливают спецформой.
Блоссия
Блоссия ответ cska1948 (раскрыть)
15 января в 20:09
А тебе чем не нравится закон про аллегаторов в штате Луизиана, если это может стать причиной не оказания своевременной помощи по тушению пожаров?
BDA8181
BDA8181 ответ Артем Ходковский (раскрыть)
15 января в 19:52
америкос- он и в Африке америкос)) так что не унывай ))) Это как негр будет негром, чёрный, гуталин ))) Это уже как нацист))Всю чистую американскую цивилизацию уничтожили! И я говорю про тех кто туда приехал!!!
Артем Ходковский
Артем Ходковский ответ cska1948 (раскрыть)
15 января в 19:41
Думаю, что это куда безобидные законы.
Наберите в Гугл: законы в России, и вы весь вечер проведёте плача в подушку )
cska1948
cska1948 ответ Артем Ходковский (раскрыть)
15 января в 18:50
А как вам нравится закон штата Луизиана:"Нельзя привязывать аллигатора (alligator) к пожарному гидранту (a fire hydrant)."
cska1948
cska1948 ответ lobsterdam (раскрыть)
15 января в 18:45
Штат Небраско: "Запрещается продавать дырку (a hole) от пончика (a doughnut)."
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А если вы в поисковике наберёте: "нелепые законы в США", то очень весело проведёте сегодняшний вечер.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
15 января в 18:39
Настоящий фанат Енисея , пол Тайги пересёк ради матча
lobsterdam
lobsterdam ответ Артем Ходковский (раскрыть)
15 января в 17:41
к сведению некоторых неосведомленных, раз уж зашел спор, в некоторых штатах действуют со времени основания в ХУ111 веке совсем уж нелепые законы и их никто не отменяет. Да, и наверное, было бы неплохо привести (для примера) хотя бы одни "идиотский закон". А насчет футболистов и клоунов - возражений нет!
Санчо Панса
Санчо Панса
15 января в 17:39
Правильная и демократичная позиция! Даешь футбол в массы, одним словом.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 января в 16:57
Так повысим посещаемрсть футболльных матчяей !
Futurista
Futurista
15 января в 16:55
Артем Ходковский
Артем Ходковский ответ mortid (раскрыть)
15 января в 16:42
Ну, с какой стати это Россия по законам переплюнет Америку?
В каждом штате свои законы, если ты не знаешь, и уж точно нет таких тупых законов, как у нас. Поэтому по праву можно назвать Россию страной дураков с дурацкими законами)

Поменьше телевизор смотри и может американцев перестанешь называть "америкосами"
mortid
mortid
15 января в 16:15
Россия носит по праву титул страны дураков. По количеству идиотских законов скоро переплюнем америкосов. А всё от того, что в думу лезут футболисты и прочие клоуны.
berda2003
berda2003
15 января в 16:07
Зачем отпускать на футбол? можно в офисе поставить телек и пусть смотрят, один чёрт, ничего не делают...
ЮЗИК
ЮЗИК
15 января в 15:47
Отличная отмазка
Faustello
Faustello
15 января в 15:23
А в киношку и на дискач почему нельзя??? Несправедливо!
pomor45
pomor45
15 января в 15:17
Не установлен сам факт пребывания его на матче.
Roger Young
Roger Young
15 января в 14:56
Классно!
ДАША Д
ДАША Д
15 января в 14:55
Ну если только работодатель действительно знал...
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA
15 января в 14:50
ДА здравствует российский суд!Самый гуманный суд в целом МИРЕ!!
LAISMEN
LAISMEN
15 января в 14:44, ред.
Как в популярном фильме "Кто не работает тот ест" ( и смотрит футбол по ходу).......мечта сбывается однако.
санек002
санек002 ответ Я на стреме (раскрыть)
15 января в 14:34
да!такой футбол нам не нужен!
Caniggia
Caniggia
15 января в 14:16
Надо бы ещё разрешить пить пиво на работе во время матчей, так как сотрудник переживает за любимую команду, не отходя от рабочего места при этом!
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
15 января в 14:06
Следующим шагом будет объявления траура после игр сборной или команд в еврокубках)
cska vperiod
cska vperiod
15 января в 14:05
Полный судейский беспредел, слов нет, суд разрешает творить всё, что работнику в мозг влезет.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Я на стреме (раскрыть)
15 января в 13:48
Очень тонко, надо взять на заметку.
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