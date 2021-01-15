Посещение футбольного матча признано уважительной причиной ухода с работы

Верховный суд Российской Федерации изучил дело жителя Ейска, которого уволили за прогул из-за поездки на футбольный матч. В сообщении источника говорится:

Верховный суд Российской Федерации посчитал спланированную и организованную поездку на футбольный матч уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены: если сотрудник предупредил руководителя и тем более согласился на неоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул не за что.

При этом высшая инстанция отметила, что факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины обязан доказывать именно работодатель, а суды должны всесторонне и объективно подходить к трудовым спорам, а не приходить к абстрактным выводам.