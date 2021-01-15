Посещение футбольного матча признано уважительной причиной ухода с работы

Верховный суд Российской Федерации изучил дело жителя Ейска, которого уволили за прогул из-за поездки на футбольный матч. В сообщении источника говорится:
Верховный суд Российской Федерации посчитал спланированную и организованную поездку на футбольный матч уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены: если сотрудник предупредил руководителя и тем более согласился на неоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул не за что.
При этом высшая инстанция отметила, что факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины обязан доказывать именно работодатель, а суды должны всесторонне и объективно подходить к трудовым спорам, а не приходить к абстрактным выводам.
ВС также напомнил, что в РФ запрещена трудовая дискриминация, в том числе наказание за активную профсоюзную деятельность сотрудника.
Недавно генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что болельщики могут вернуть билеты на матчи турнира.
Врачей - за то, что плохо лечили.
Население - за то, что нарушали карантин.
Ментов - за то, что собрали мало штрафов за самоизоляцию.
Наградят героев: чиновников и телевизионных муд@звонов.
Врачей - за то, что плохо лечили.
Население - за то, что нарушали карантин.
Ментов - за то, что собрали мало штрафов за самоизоляцию.
Наградят героев: чиновников и телевизионных муд@звонов.
Наберите в Гугл: законы в России, и вы весь вечер проведёте плача в подушку )
Наберите в Гугл: законы в России, и вы весь вечер проведёте плача в подушку )
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А если вы в поисковике наберёте: "нелепые законы в США", то очень весело проведёте сегодняшний вечер.
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А если вы в поисковике наберёте: "нелепые законы в США", то очень весело проведёте сегодняшний вечер.
В каждом штате свои законы, если ты не знаешь, и уж точно нет таких тупых законов, как у нас. Поэтому по праву можно назвать Россию страной дураков с дурацкими законами)
Поменьше телевизор смотри и может американцев перестанешь называть "америкосами"
В каждом штате свои законы, если ты не знаешь, и уж точно нет таких тупых законов, как у нас. Поэтому по праву можно назвать Россию страной дураков с дурацкими законами)
Поменьше телевизор смотри и может американцев перестанешь называть "америкосами"