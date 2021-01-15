Крамаренко может стать новым тренером вратарей ЦСКА

Тренер вратарей «Нефтчи» и сборной Азербайджана Дмитрий Крамаренко может получить работу в ЦСКА.
Специалист на данный момент является главным кандидатом на этот пост.
Ранее вратарей московского клуба тренировал бывший голкипер «Локомотива» и «Динамо» Сергей Овчинников.
На Ваши вопросы может с удовольствием и аргументированно ответить один пользователь ресурса, который полностью владеет обстановкой - кто, кого, когда и как... Успехов...
На Ваши вопросы может с удовольствием и аргументированно ответить один пользователь ресурса, который полностью владеет обстановкой - кто, кого, когда и как... Успехов...
В том -то и дело... Навязывание чужака со стороны с предпосылками конфликта - это одна из сторон нынешней работы клуба... Не одобряю... Рубить сук, как минимум недальновидно в наше неспокойное время...
Запью печаль, закушу тоску...
В том -то и дело... Навязывание чужака со стороны с предпосылками конфликта - это одна из сторон нынешней работы клуба... Не одобряю... Рубить сук, как минимум недальновидно в наше неспокойное время...
Запью печаль, закушу тоску...
И вообще, чему тренер вратарей сборной Азербайджана может научить ЗМСа, обладателя "ноги Бога", вратаря Республики Акинфеева?
И вообще, чему тренер вратарей сборной Азербайджана может научить ЗМСа, обладателя "ноги Бога", вратаря Республики Акинфеева?
Игорь сам не уйдёт, но помочь ему в принятии решения помогут несуразными ходами вокруг него и поперёк него...
Игорь сам не уйдёт, но помочь ему в принятии решения помогут несуразными ходами вокруг него и поперёк него...