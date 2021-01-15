Крамаренко может стать новым тренером вратарей ЦСКА

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15 января 2021, 14:04

Тренер вратарей «Нефтчи» и сборной Азербайджана может получить работу в ЦСКА .

Специалист на данный момент является главным кандидатом на этот пост.

Ранее вратарей московского клуба тренировал бывший голкипер «Локомотива» и «Динамо» Сергей Овчинников.