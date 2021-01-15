ГлавнаяНовости

Крамаренко может стать новым тренером вратарей ЦСКА

15 января 2021, 14:04

Тренер вратарей «Нефтчи» и сборной Азербайджана Дмитрий Крамаренко может получить работу в ЦСКА.

Специалист на данный момент является главным кандидатом на этот пост.

Ранее вратарей московского клуба тренировал бывший голкипер «Локомотива» и «Динамо» Сергей Овчинников.

Все новости
Агент Тосуна — о ЦСКА: «Пока нет ничего определённого»
27 января Комментарии25
Тедеско может остаться в «Спартаке». Новая схема и обращение к фанатам подтверждают гипотезу 
19 январяАлександр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии14
СлухиЦСКА пока не удалось договориться с тренером вратарей сборной Азербайджана
16 января Комментарии16
СлухиПеревертайло назначен и.о. главного тренера брянского «Динамо»
16 января Комментарии1
СлухиТуре может получить работу в «Сочи». Федотов против прихода Яя
15 января Комментарии20
СлухиАлексей Березуцкий покинет ЦСКА
13 января Комментарии33
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
15 января в 21:10
И в ЦСКА поиграл.....в 2002-03.....
Сп62
Сп62
15 января в 20:27
А почему все зациклились на Акинфееве? Что в у Игоря нет дублёров?
Альфи
Альфи ответ cska1948 (раскрыть)
15 января в 19:58
А вы что нге видете КАК лихорадит клубы во время смены руководства? И того же желаете своему клубу? Не зря в Китае «Самое страшное пожелание злейшему врагу у китайцев: «Чтоб ты жил во время перемен!»..... но комментс
particular
particular ответ cska1948 (раскрыть)
15 января в 19:32, ред.
Ну, нет причин и ладно... У нас с Вами неоднозначное понимание ситуации, а к многостраничному и бесполезному спору я не предрасположен...
На Ваши вопросы может с удовольствием и аргументированно ответить один пользователь ресурса, который полностью владеет обстановкой - кто, кого, когда и как... Успехов...
cska vperiod
cska vperiod
15 января в 19:07
Крамаренко, был такой голкипер в нефтчи он играл с самим Банишевским, Маркаровым, Туаев, Стекольников, целая армия классных футболистов, только непонятно это он или его сын, если он то слишком молод а для сыны слишком взрослый.
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
15 января в 19:07
А что, Овчинников был для ЦСКА свой в доску? Или Онопко был с детства за ЦСКА? Не вижу причин для поднятия шума. В мировой практике футбола в порядке вещей менять тренеров чаще чем носки! А эти, "свои в доску парни", итак засиделись, сверх всякой меры, в армейском клубе.
МапС
МапС
15 января в 18:31
Игаряну тренер не нужен, ну если токо запасным киперам.
SHMEL
SHMEL
15 января в 18:06
Не нравится мне последнее время вся эта чехарда с перестановками, назначениями...Надеюсь игра от этого не пострадает и самое главное атмосфера в клубе, которой мы всегда гордились.
Zimka
Zimka ответ За адекватность (раскрыть)
15 января в 17:25
Смысл в том что Игорь тренируется по своему графику, он позже приезжает на сборы и т.д. из-за своего колена (и думаю на правах "деда"), если это в компетенции тренера вратарей, а не главного то могут быть конфликты, с другой стороны мне кажется Игорь такая глыба что он сам кого хочешь "спихнёт")
Альфи
Альфи ответ particular (раскрыть)
15 января в 16:52
Новая метла метет по своему,до умницы Гинера им как до Пикина раком.... будем видеть агонию любимого клуба... ужас.
particular
particular ответ За адекватность (раскрыть)
15 января в 16:13, ред.
Буду не менее категоричен в приветствии и в волнительных овациях, многоуважаемый С.!
В том -то и дело... Навязывание чужака со стороны с предпосылками конфликта - это одна из сторон нынешней работы клуба... Не одобряю... Рубить сук, как минимум недальновидно в наше неспокойное время...
Запью печаль, закушу тоску...
Baggio R.
Baggio R. ответ mihaluch (раскрыть)
15 января в 16:09
Того звали Сергей, умер в 2008 году. А это его сын, в 90-ые играл за Динамо и Аланию, был и в ЦСКА в 2002-2003.
ДСА
ДСА
15 января в 16:05
Сначала это с Акинфеевым нужно согласовать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 января в 15:50, ред.
Зачем легенде 43 тренер? Он в ЛЧ стока матчей провёл, сколько этот ...ренко за всю карьеру.
И вообще, чему тренер вратарей сборной Азербайджана может научить ЗМСа, обладателя "ноги Бога", вратаря Республики Акинфеева?
Cat01
Cat01
15 января в 15:45
Раньше был один тренер на всех
За адекватность
За адекватность ответ particular (раскрыть)
15 января в 15:28, ред.
Я Вас категорически приветствую! Да как по мне, то Акинфееву по идее должно быть по флейте, кто в клубе будет назначен на должность тренера вратарей. Он и сам может потренировать при необходимости. Разве что шумиху СМИ поднимают с назначениями тренеров в "ЦСКА" поболее, чем условно с увольнениями и назначениями главных тренеров в командах в РПЛ. А что делать. В чемпионате перерыв, а скандалы, интриги, расследования наше всё.
Faustello
Faustello
15 января в 15:21
Ихарь его испепелит!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 января в 15:16
Вот только кто кого тренировать будет - это большой вопрос???
mihaluch
mihaluch
15 января в 14:56
Крамаренко это тот кто судью вырубил иего в советское время отстранили от футбола.
ermak6848
ermak6848
15 января в 14:49
маолоизвестный специалист
particular
particular
15 января в 14:08
Кроме как выдавливанием Акинфеева, подобное сложно назвать по другому...
Игорь сам не уйдёт, но помочь ему в принятии решения помогут несуразными ходами вокруг него и поперёк него...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100