Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий уйдет из клуба этой зимой, информирует источник. Причина — разногласия с руководством москвичей.
Напомним, недавно тренерский штаб ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.
Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий уйдет из клуба этой зимой, информирует источник. Причина — разногласия с руководством москвичей.
Напомним, недавно тренерский штаб ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.
Алексей Березуцкий покинет ЦСКА
сегодня, 23:34
Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. Алексей Березуцкий не тренер ЦСКА и никогда им не был. Он заместитель гендира.
Алексей Березуцкий покинет ЦСКА
сегодня, 23:34
Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. Алексей Березуцкий не тренер ЦСКА и никогда им не был. Он заместитель гендира.
неделю назад он на Мовсисяна набрасывал
топорно действует, 14ок
неделю назад он на Мовсисяна набрасывал
топорно действует, 14ок
"...Ты мне больше не дружок!
Забирай свои игрушки
И не писий в мой горшок!..."
"...Ты мне больше не дружок!
Забирай свои игрушки
И не писий в мой горшок!..."