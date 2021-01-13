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Алексей Березуцкий покинет ЦСКА

13 января 2021, 23:34

Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий уйдет из клуба этой зимой, информирует источник. Причина — разногласия с руководством москвичей.

Напомним, недавно тренерский штаб ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

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112910415
112910415
21 января в 23:24
не очень понятное событие
Альфи
Альфи
15 января в 16:58
Прощай любимый клуб,угробят короче,скоро как Спартак в скандалах будем купаться....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
14 января в 16:50
Я конечно извиняюсь, что вклинился в беседу. Но только исходя из твоей адекватности. Скажи как мне, а какое отношение старший тренер Ганчаренко может иметь к принятию на работу и увольнению зам.генерального директорв Алексея Березуцкого.? Давай по аналогии. Как ты думаешь увольнение Газизова произошло по инициативе Тедеско.? Спасибо за будущий ответ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
14 января в 16:47
Мне непонятно как можно делать заключения о чем то, не владея информацией. При желании ее получить просто. Итак. А. Бекрезуцкий - один из замов ген.диретора Бабаева занимается вопросами молодежного футбола в системе ЦСКА. Теперь понятно? будут вопросы, задавай, отвечу на любой.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 января в 15:36
Согласен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mangox22 (раскрыть)
14 января в 12:21
Зачем же ты скачаешь по темам? Меня же спросили про причину ухода Лёши и о роли в этом ВМГ. А ты все в кучу свалил. Отвечу на любой вопрос, причём с аргументами, а не как на базаре. Задавай
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ironigor (раскрыть)
14 января в 10:33
Да ! Потихонечку превращается в ананас ! )))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 января в 09:51
Это то как раз понятно. Непонятно чем он там вообще занимался и за что отвечал. Похоже на должность "почетного консула" без конкретных обязанностей и ответственности за результат.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 января в 08:01
Что-то последнее время слишком много увольнений в ЦСКА, это настораживает.
Павел Молочный
Павел Молочный ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 января в 07:24
Спасибо, исправили.
Suinsi
Suinsi
14 января в 07:17
Стоит ли удивляться, перспективы то никакой.
ABir
ABir
14 января в 06:04
Идёт сокращение зарплатной ведомости и просто избавляются от лишнего и ненужного балласта
cska vperiod
cska vperiod
14 января в 03:57
Да что за беда такая.
Насмешник
Насмешник
14 января в 01:38
Скоро там кроме белоруса ваще никого не останется.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 января в 01:29
Кто то кому то не угодил.
mangox22
mangox22 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 января в 00:55
То что клуб 4 года колбасит и нет титулов .. это фантазии, позоры в ЛЕ в самой слабейшей группе, провальное поражение от Лудогорца и Ференцеывроша это фантазии, то что проиграли в первом туре впервые за чуть ли не 29 оет это фантазии, то что игроки деградировали и покидают команду это фантазия.. так теперь и коллектив обьявил ультиматум тоже фантазии.. Тольуо вот непонятно ты за клуб и его репутацию вообще или исключительно за мужичка без чести и собстенного достоинствва ? хотя и так понятно..
Caniggia
Caniggia
14 января в 00:29
Дерево даже для тупого сидения на кресле не нужно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 00:22
Серьёзная чистка началась,разозлили Гинера!
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
14 января в 00:12
Мама купит мне козу , я тебе не покаЗу))
Faustello
Faustello ответ mangox22 (раскрыть)
14 января в 00:11
    Faustello
    Faustello
    14 января в 00:09
    Крахмальный бунт!!!)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    14 января в 00:06, ред.
    ГлавнаяНовости
    Алексей Березуцкий покинет ЦСКА
    сегодня, 23:34
    Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. Алексей Березуцкий не тренер ЦСКА и никогда им не был. Он заместитель гендира.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    14 января в 00:03
    Алексей Березуцкий не тренер ЦСКА и никогда им не был, он советник Бабаева , его заместитель. Ясно , что главный тренер клуба не имел и не имеет никакого отношения к назначению Леши. Угомонись. Поинтересуйся лучше судьбой Газизова.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ mangox22 (раскрыть)
    14 января в 00:00
    Ваня уже пришел и сказал. Алексей Березуцкий не тренер ЦСКА и никогда им не был и не собирался. Он функционер клуба и все. Так что на все вопросы всегда отвечу. Более того Ганчаренко не имел никакого отношения к приему на работу Леши. Леша советник Бабаева - генерального директора ПФК ЦСКА. Если еще есть вопросы, с удовольствием отвечу. А то много слишком фантазеров, даже фантастов развелось среди юзеров. Всем удачи!"!!!
    drug01
    drug01
    14 января в 00:00
    Главное Василий остаётся
    Over 9000
    Over 9000
    13 января в 23:58
    это наброс от мясного карпа, не ведитесь ;)
    неделю назад он на Мовсисяна набрасывал
    топорно действует, 14ок
    Ironigor
    Ironigor
    13 января в 23:48
    Ночь темна ! Шоо творим не ведаем . Белорусский картофель пустил корни .
    mangox22
    mangox22 ответ makkie (раскрыть)
    13 января в 23:47
    Была семья пока вшивая овца в клубе не завелась
    particular
    particular
    13 января в 23:46
    Гончаренко - Березуцкому:
    "...Ты мне больше не дружок!
    Забирай свои игрушки
    И не писий в мой горшок!..."
    mangox22
    mangox22
    13 января в 23:44
    Сейчас придет Ваня Кандауров и скажет что Гончаренко это спасение человечества
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