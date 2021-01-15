Туре может получить работу в «Сочи». Федотов против прихода Яя

Бывший игрок «Манчестер Сити» Яя Туре может стать главой селекционного отдела «Сочи».
Отмечается, что наставник команды Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя всё-таки придёт в клуб.
На данную должность африканца лоббирует его агент Дмитрий Селюк.
В прошлом году слухи связывали Туре со «Специей».
Мы сейчас про роль агентов и их влияние в клубах говорим, а ты мне про другие проблемы зачем то начал толковать.
Мне что теперь в ответ вспоминать как Ананидзе в туалете закрылся, что бы не лететь во Владивосток или вспомнить про Де Зеува и т.д вот только зачем?
Агенты очень далеко влезли в клубные дела некоторых клубов и это нет смысла отвергать.
Просто в некоторых клубах это отчётливо видно, как к примеру в Спартаке, этом и есть главная его беда. И ещё более странно видеть когда клуб частный, а не госструктура.
Просьба писать чисто по теме, в данном случае про влияние агентов на клуб!
Мы сейчас про роль агентов и их влияние в клубах говорим, а ты мне про другие проблемы зачем то начал толковать.
Мне что теперь в ответ вспоминать как Ананидзе в туалете закрылся, что бы не лететь во Владивосток или вспомнить про Де Зеува и т.д вот только зачем?
Агенты очень далеко влезли в клубные дела некоторых клубов и это нет смысла отвергать.
Просто в некоторых клубах это отчётливо видно, как к примеру в Спартаке, этом и есть главная его беда. И ещё более странно видеть когда клуб частный, а не госструктура.
Просьба писать чисто по теме, в данном случае про влияние агентов на клуб!
Сейчас еще с Кикнадзе начнутся тёрки.
Сейчас еще с Кикнадзе начнутся тёрки.
И это проблемы не только Спартака, а многих клубов. Просто агенты ищут чем поживиться и поэтому и крутятся возле богатеньких буратин как Федун или Газпром.
И это проблемы не только Спартака, а многих клубов. Просто агенты ищут чем поживиться и поэтому и крутятся возле богатеньких буратин как Федун или Газпром.
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А с каких пор агенты стали вмешиваться в политику клубов?
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А с каких пор агенты стали вмешиваться в политику клубов?
А беззубые старухи их разносят по умам." (В.Высоцкий.)
А беззубые старухи их разносят по умам." (В.Высоцкий.)