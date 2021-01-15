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Туре может получить работу в «Сочи». Федотов против прихода Яя

15 января 2021, 13:31

Бывший игрок «Манчестер Сити» Яя Туре может стать главой селекционного отдела «Сочи».

Отмечается, что наставник команды Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя всё-таки придёт в клуб.

На данную должность африканца лоббирует его агент Дмитрий Селюк.

В прошлом году слухи связывали Туре со «Специей».

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112910415
112910415
25 января в 16:35
это очень неправильная мысль
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
15 января в 18:50
А это здесь причём?
Мы сейчас про роль агентов и их влияние в клубах говорим, а ты мне про другие проблемы зачем то начал толковать.
Мне что теперь в ответ вспоминать как Ананидзе в туалете закрылся, что бы не лететь во Владивосток или вспомнить про Де Зеува и т.д вот только зачем?
Агенты очень далеко влезли в клубные дела некоторых клубов и это нет смысла отвергать.
Просто в некоторых клубах это отчётливо видно, как к примеру в Спартаке, этом и есть главная его беда. И ещё более странно видеть когда клуб частный, а не госструктура.
Просьба писать чисто по теме, в данном случае про влияние агентов на клуб!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 января в 18:00
Думаю противников будет больше
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
15 января в 16:57
Ну да, а в Локо прям эталон управления - до сих пор с Геркусом судитесь :)))
Сейчас еще с Кикнадзе начнутся тёрки.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Байкал-38 (раскрыть)
15 января в 15:54
Тем более раньше уже была "Жемчужина Сочи"
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
15 января в 15:11
Спроси у Федуна почему он так много "откатывает" агентам, да и вспомни Цорна кто он, а он агент.
И это проблемы не только Спартака, а многих клубов. Просто агенты ищут чем поживиться и поэтому и крутятся возле богатеньких буратин как Федун или Газпром.
Байкал-38
Байкал-38
15 января в 15:05
Если придёт ЯЯ Туре (то есть Селюк), то команду можно переименовывать в фк "Чёрная жемчужина" (Сочи).
ДСА
ДСА
15 января в 14:56
Будет негров тянуть откуда только можно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 14:20
Пусть будет Турэ,в России все селекционеры ВАЖНЫ!!!😜
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 января в 14:08
Можно понять Федотова, зачем в РПЛ залетный гастролер? Никак денег заработать, Газпром ведь не бедный
makkie
makkie
15 января в 13:59
На данную должность африканца лоббирует его агент Дмитрий Селюк.
__________________________

А с каких пор агенты стали вмешиваться в политику клубов?
particular
particular
15 января в 13:59, ред.
Очень понятен негатив Федотова, которому навязывают протеже Селюка...
mihaluch
mihaluch
15 января в 13:52
В Сочи своих чёрных хватает.
За адекватность
За адекватность
15 января в 13:47
"Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам." (В.Высоцкий.)
mangox22
mangox22 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
15 января в 13:41
Как выяснилось с недавних пор Малевич был расситом..))
mangox22
mangox22
15 января в 13:38
Неужели он сам согласится ..
beefs
beefs
15 января в 13:38
удивительно, у нас не нашлось специалистов по селекции (кому то очень хочется погреть руки)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 января в 13:38
Самый жуткий кошмар Федотова:
Я на стреме
Я на стреме
15 января в 13:36, ред.
нам это BLM в Сочи нахер не нужно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 января в 13:33
Кому нужен этот Онон?
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