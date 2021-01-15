Туре может получить работу в «Сочи». Федотов против прихода Яя

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15 января 2021, 13:31

Бывший игрок «Манчестер Сити» может стать главой селекционного отдела «Сочи».

Отмечается, что наставник команды выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя всё-таки придёт в клуб.

На данную должность африканца лоббирует его агент Дмитрий Селюк.

В прошлом году слухи связывали Туре со «Специей».