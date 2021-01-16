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Вейналдум принял решение перейти в «Барселону»

16 января 2021, 19:32

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум решил перейти в «Барселону», сообщает The Mirror.

По информации источника, игрок сборной Нидерландов отвергнет любые предложения мерсисайдского клуба о продлении контракта, который истекает в конце сезона.

По информации источника, Вейналдум принял твердое решение о переходе в каталонский клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 17:10
Барсе нужны такие классные игроки !
амурец
амурец
18 января в 02:43
хочет бесславного окончания карьеры тогда конечно пусть переходит в Барселону
Bavaria_N
Bavaria_N
17 января в 10:26
из одной дно лиги в другую
Санчо Панса
Санчо Панса
17 января в 10:24
А может оно и правильно! Хотя это исключительно его выбор и решение. Куман наверняка еще хочет Депая позвать в Барселону)
vovinho11
vovinho11
17 января в 02:34
Читаешь комментарии и диву даешься. До чего же тут сидят смешные люди. Сами же и по мячу попасть не смогут
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ NOVA (раскрыть)
16 января в 23:46
Ему 30 лет. О каком таланте идёт речь? Это готовый игрок, который должен мастерство демонстрировать, а не талант раскрывать.
Мясорезка
Мясорезка
16 января в 23:03
Что-бы Пьяничу не было скучно на лавочке)
NOVA
NOVA
16 января в 22:33
еще один игрок загубит свой талант, если перейдет в это днище!!
ЮЗИК
ЮЗИК
16 января в 21:47
Не долго раздумывал
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 января в 21:33
самые лучшие это Газпромовские.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
16 января в 21:32
Если там останется Месси,то придётся получать от з-п всего лишь Десятину, остальная часть 90% уходит Легенде Космической Лиги.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 января в 21:28
Шикарное усиление, парень понял, что без разницы с какими судьями дружить
Gahi
Gahi
16 января в 20:48
Барселона давно уже стала вторым домом для многих голландских футболистов. Если даже взять того же Кумана который сыграл за каталонский клуб шесть сезонов и завоевал 10  трофеев, и сейчас является тренером команды, он будет подбирать тех игроков которым будет доверять. А если учесть то что Рональд Куман  два года возглавлял сборную Нидерландов с которой выходил в финал первого розыгрыша Лиги Наций УЕФА где играл Вейналдум, и убедить его о переходе  в его клуб, то скорее всего мы ещё узнаем о новых игроках в составе Барселоны с которыми работал до этого Рональд Куман. 
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 января в 20:42
ещё в каком шоке)) но я рад)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
16 января в 20:39
Да фиг знает, зп у него, конечно, ни как у Салаха, но вряд ли его в Ливерпуле деньгами обделяли. Придется идти на меньшую зп в клуб, где непонятно заиграет ли он, а ему 30 если что
dzvinka
dzvinka
16 января в 20:38
ну это пока от миррор - веры этому источнику нет
A.S.A
A.S.A ответ заDOOMчивый (раскрыть)
16 января в 20:37
Наврятли на лавку посадят...у вас вроде и так сейчас проблемы с составом, а так может еще пользу принести Вам! Да и не удевлюсь,если окажется неверная информация, и он продлит контракт...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
16 января в 20:35
да можно и не извиняться, желающих на шару будет пруд-пруди.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
16 января в 20:31
Вот прикол будет, если Кумана в конце сезона снимут... з@кюся извиняться перед Клоппом
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Van Vanovich (раскрыть)
16 января в 20:25
Только у Дирка было 2 мотора))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
16 января в 20:16
Агент явно будет в шоке, не удастся процентик с продажи срубить.
sv_1969
sv_1969 ответ Я на стреме (раскрыть)
16 января в 20:08
Не всегда большое кол-во игроков с одной стороны это есть хорошо!
Van Vanovich
Van Vanovich
16 января в 20:08, ред.
Барсу поздравляю, такие пахари и качественные игроки нужны. Чем то по работе напоминает пахаря Дирка Кейта.
Van Vanovich
Van Vanovich
16 января в 20:07
Игрок выиграл с Ливером все, можно и попробовать в Барсе. Благодаря ему вышли в финал ЛЧ. Кто не хочет в Барсу...
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 января в 20:07
Ну вот так вот!А если подумать , то скорее всего предложения были а он всё думал!Вернее агент!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Igo0rek (раскрыть)
16 января в 20:06, ред.
на большее ума не хватает и то не факт,что что-то выйдет. Сейчас идти в Барсу - моветон,оттуда даже Месси хочет сбежать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ A.S.A (раскрыть)
16 января в 20:05
поздравлять рано,могут Веню посадить на лавку и будет Барсе - счастье. Всё равно бесплатно уходит - ну и пусть сил накопит.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
16 января в 19:58
Вейналдум играл все лучше и лучше от сезона к сезону, и, как он перешел от игрока замены к основному, его подписывает "Барселона". Как так мерсисайдцы прошляпили.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 января в 19:54
Ну , для Барсы - это очень даже хорошо, а вот как Ливерпуль прошляпил игрока - это совсем непонятно.
A.S.A
A.S.A
16 января в 19:49, ред.
Если это правда, то Барселону можно будет только поздравить с отличным трансфером!!! Вейналдум может и в опорной зоне отлично сыграть, и атаку разогнать, да и сам завершить может
Не понимаю как Ливерпуль отказывается от такого игрока, еще и потеряет игрока даром
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