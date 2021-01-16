Вейналдум принял решение перейти в «Барселону»

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16 января 2021, 19:32

Полузащитник «Ливерпуля» решил перейти в «Барселону», сообщает The Mirror.

По информации источника, игрок сборной Нидерландов отвергнет любые предложения мерсисайдского клуба о продлении контракта, который истекает в конце сезона.

По информации источника, Вейналдум принял твердое решение о переходе в каталонский клуб.