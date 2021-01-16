Вейналдум принял решение перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум решил перейти в «Барселону», сообщает The Mirror.
По информации источника, игрок сборной Нидерландов отвергнет любые предложения мерсисайдского клуба о продлении контракта, который истекает в конце сезона.
По информации источника, Вейналдум принял твердое решение о переходе в каталонский клуб.
Не понимаю как Ливерпуль отказывается от такого игрока, еще и потеряет игрока даром
Не понимаю как Ливерпуль отказывается от такого игрока, еще и потеряет игрока даром