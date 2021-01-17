Мата может вернуться в «Валенсию»

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17 января 2021, 09:17

Полузащитник может покинуть «Манчестер Юнайтед» после нынешнего сезона.

Контракт футболиста с «красными дьяволами» истекает в конце июня, однако стороны всё ещё не сели за стол переговоров. В подписании испанца заинтересована «Валенсия».

«Летучие мыши» имеют финансовые проблемы, поэтому клуб будет стремиться усилить состав с помощью свободных агентов. Именно поэтому «Валенсия» заинтересована в переходе Маты, который уже выступал в составе клуба с 2007 по 2011 год.