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Мата может вернуться в «Валенсию»

17 января 2021, 09:17

Полузащитник Хуан Мануэль Мата может покинуть «Манчестер Юнайтед» после нынешнего сезона.

Контракт футболиста с «красными дьяволами» истекает в конце июня, однако стороны всё ещё не сели за стол переговоров. В подписании испанца заинтересована «Валенсия».

«Летучие мыши» имеют финансовые проблемы, поэтому клуб будет стремиться усилить состав с помощью свободных агентов. Именно поэтому «Валенсия» заинтересована в переходе Маты, который уже выступал в составе клуба с 2007 по 2011 год.

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Все комментарии
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
17 января в 22:01
мдааа... во время летит.
Вроде зима 14 года, Мата переходит в Юнайтед. Прилетел на вертолете!!... Еженедельный блог с болельщиками... Еще помнится его феерия в Челси, признание игроком года 12,13 (в Челси)...
И сейчас ты понимаешь, что Мата в Юнайтед 7 лет...
в два раза больше матчей, чем за Челси...
Игрок классный. Неконфликтный. Кто-нибудь помнит какие-либо конфликты от Маты? - может там кота пнул или фантик мимо урны кинул? а?
Rheinfall
Rheinfall
17 января в 20:00
для мышей это будет усиление
shlifen
shlifen
17 января в 15:33
Для текущего уровня Валенсии, которую Лим пытается угробить всеми возможными способами, приход Маты, тем более бесплатно - это топ-трансфер. То что Хуан растерял скорость не страшно, Давиду Сильве это не мешает в Сосьедаде быть дирижёром атак. Также думаю сложится и у Маты - умный игрок, с пасом и видением поля, Валенсии точно пригодится... =)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 января в 13:33
Мата в МЮ уже не основной, допускаю что может уйти в конце сезона.
Василий 50
Василий 50
17 января в 09:36
Мата медлительный игрок.
beefs
beefs
17 января в 09:27
экономическая обстановка заставляет...
drug01
drug01
17 января в 09:17
Желаем удачи и успехов
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