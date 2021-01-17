Мата может вернуться в «Валенсию»

Полузащитник Хуан Мануэль Мата может покинуть «Манчестер Юнайтед» после нынешнего сезона.
Контракт футболиста с «красными дьяволами» истекает в конце июня, однако стороны всё ещё не сели за стол переговоров. В подписании испанца заинтересована «Валенсия».
«Летучие мыши» имеют финансовые проблемы, поэтому клуб будет стремиться усилить состав с помощью свободных агентов. Именно поэтому «Валенсия» заинтересована в переходе Маты, который уже выступал в составе клуба с 2007 по 2011 год.
Вроде зима 14 года, Мата переходит в Юнайтед. Прилетел на вертолете!!... Еженедельный блог с болельщиками... Еще помнится его феерия в Челси, признание игроком года 12,13 (в Челси)...
И сейчас ты понимаешь, что Мата в Юнайтед 7 лет...
в два раза больше матчей, чем за Челси...
Игрок классный. Неконфликтный. Кто-нибудь помнит какие-либо конфликты от Маты? - может там кота пнул или фантик мимо урны кинул? а?
Вроде зима 14 года, Мата переходит в Юнайтед. Прилетел на вертолете!!... Еженедельный блог с болельщиками... Еще помнится его феерия в Челси, признание игроком года 12,13 (в Челси)...
И сейчас ты понимаешь, что Мата в Юнайтед 7 лет...
в два раза больше матчей, чем за Челси...
Игрок классный. Неконфликтный. Кто-нибудь помнит какие-либо конфликты от Маты? - может там кота пнул или фантик мимо урны кинул? а?