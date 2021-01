«Зенит» — самый популярный российский клуб в Инстаграме

«Зенит» стал самой популярной футбольной командой России в Инстаграме по итогам минувшего года.

В сумме за 2020 год «Зенит» набрал 17,4 млн взаимодействий с клубным аккаунтом (лайки, комментарии и просмотры).

На втором месте — «Спартак» (12,4 млн), ЦСКА — третий (11,5 млн), «Локомотив» — четвёртый (6,97 млн). Пятое место занял «Краснодар» (5,54 млн).

📲⚽🇷🇺 5 most popular russian football clubs on #instagram during 2020!



➡ Total interactions 💙💬



1.@zenit_spb 17,4M



2.@fcsm_official 12,4M



3.@pfc_cska 11,5M



4.@fclokomotiv 6,97M



5.@FCKrasnodar 5,54M pic.twitter.com/JM0mR88imf