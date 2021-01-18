Ерохин: «Кто отвечает за шутки, когда нет Дзюбы? Азмун юморит пока»

Полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от первых дней зимних сборов в Дубае.

Сборы — это всегда непросто, тем более сейчас мало времени на подготовку. Не очень длинные сборы. Начали с места в карьер. Поэтому первые дни тяжеловато. Но всем процедура сборов известна. Будем работать. Чтобы быть готовыми к первым официальным матчам.

В отпуске можно было провести время в семье. Но на месте никто не сидел сложа руки. Все выполняли программу. Чтобы процентов на 80 быть готовыми к сбору. Думаю, это время пошло на пользу.

Будем готовиться в первую очередь к победам. А по тактике это больше к тренерскому штабу вопрос. Пока физподготовка, в контрольных матчах начнем что-то наигрывать.

Кто отвечает за шутки, когда нет Дзюбы? Азмун? Он на день позже приехал, вот и юморит пока. Посмотрим, что с ним будет завтра [смеется]. А если серьезно, все работают с удовольствием. Помимо беговой работы, много работы с мячом. Интересная работа.