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Ерохин: «Кто отвечает за шутки, когда нет Дзюбы? Азмун юморит пока»

18 января 2021, 13:25

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от первых дней зимних сборов в Дубае.

Сборы — это всегда непросто, тем более сейчас мало времени на подготовку. Не очень длинные сборы. Начали с места в карьер. Поэтому первые дни тяжеловато. Но всем процедура сборов известна. Будем работать. Чтобы быть готовыми к первым официальным матчам.

В отпуске можно было провести время в семье. Но на месте никто не сидел сложа руки. Все выполняли программу. Чтобы процентов на 80 быть готовыми к сбору. Думаю, это время пошло на пользу.

Будем готовиться в первую очередь к победам. А по тактике это больше к тренерскому штабу вопрос. Пока физподготовка, в контрольных матчах начнем что-то наигрывать.

Кто отвечает за шутки, когда нет Дзюбы? Азмун? Он на день позже приехал, вот и юморит пока. Посмотрим, что с ним будет завтра [смеется]. А если серьезно, все работают с удовольствием. Помимо беговой работы, много работы с мячом. Интересная работа.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 22:39
итак, уровень юмора остаётся прежним ...
Faustello
Faustello ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
18 января в 18:01
Я бы сказал не передал, а грубо всунул)))
виктор бочарников
виктор бочарников
18 января в 16:23
Да Дзюба однозначно юморист года,то в раздевалке пошутит,то дома стенд ап устроит.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
18 января в 15:10
передаётся половым путём
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
18 января в 14:59
Видели мы куда он эту палочку ему передал аххах
Василий 50
Василий 50
18 января в 13:48
Больше не о чем поговорить?
LOpp
LOpp
18 января в 13:43
Дзюбу вложил в Азмуна частичку себя
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 января в 13:42
дзюба уже отшутился и эстафетную палочку передал Азмуну....)).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 января в 13:36
Да понятно, что кто-то юморить будет...
Владимир 77
Владимир 77
18 января в 13:33
Скоро Дзюба поюморит всех новым видосом
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 января в 13:32
По логике если Дзюбы нет, то и Азмун должен отсутствовать.
Байкал-38.
Байкал-38.
18 января в 13:26
Азмун делает соло?
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