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Круговой: «Личные цели? Завоевать место в стартовом составе»

18 января 2021, 14:49

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от первых дней зимних сборов в Дубае

Первый сбор — это всегда тяжело. На нем закладывается основной фундамент физической подготовки. Мы отдыхали месяц и даже те тренировки, которые выполняли в отпуске, помогают только поддерживать состояние. Так что физически очень трудно. Бегаем, работаем. Тяжело, но справляемся. Уверен, с каждым днем будет становиться легче.

Какие личные цели ставлю перед собой? Завоевать место в стартовом составе, доказать тренерскому штабу право на это. Выиграть чемпионство, а потом — Кубок. Вместе с молодежной сборной нас ждет Евро-2021 — там нужно проявить себя.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
18 января в 14:58
Цель это хорошо
shlomo
shlomo
18 января в 14:55
Благие намерения....давай трудись...
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