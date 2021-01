«Тебя навсегда запомнят как короля ассистов». Мустафи попрощался с Озилом

Защитник «Арсенала» в своем твиттере попрощался с хавбеком , который переходит в «Фенербахче».

Bro, you have been the most unselfish player on and off the pitch, I have ever shared the dressing room with. You will be always remembered as the #AssistKing. Unfortunately we as a team haven’t been able to assist you when you needed us the most. All the best ❤️ #SM20 pic.twitter.com/gEfl6AWzZj