Артета: «Мы очень довольны игрой Партея»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 19-го тура АПЛ отметил выступление полузащитника «канониров» Томаса Партея, пришедшего в клуб минувшей осенью из «Атлетико».
27-летний хавбек впервые с начала ноября провёл больше 60 минут на поле и отметился голевой передачей. Это первое результативное действие игрока в составе «Арсенала».
Я очень доволен выступлением Партея. По ходу игры он выглядел всё лучше и лучше.
Он оказывал серьёзное влияние на игру. Он даёт нам то, чего не даёт ни один другой футболист.
Но мы по-прежнему должны оберегать его, потому что он много пропустил в последние месяцы. Однако мы очень довольны его игрой.