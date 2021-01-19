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Артета: «Мы очень довольны игрой Партея»

сегодня, 05:14
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 19-го тура АПЛ отметил выступление полузащитника «канониров» Томаса Партея, пришедшего в клуб минувшей осенью из «Атлетико».

27-летний хавбек впервые с начала ноября провёл больше 60 минут на поле и отметился голевой передачей. Это первое результативное действие игрока в составе «Арсенала».

Я очень доволен выступлением Партея. По ходу игры он выглядел всё лучше и лучше.

Он оказывал серьёзное влияние на игру. Он даёт нам то, чего не даёт ни один другой футболист.

Но мы по-прежнему должны оберегать его, потому что он много пропустил в последние месяцы. Однако мы очень довольны его игрой.

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КЭТиК
КЭТиК
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Наконец Арсенал реализовал свой потенциал на поле.
STVA 1
STVA 1
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