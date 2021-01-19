«Спартак» вернул врача, работавшего в клубе при Массимо Каррере

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сегодня, 13:30

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию о возвращении в клуб бывшего врача команды Андрея Гришанова.

Андрей Гришанов начал работать в «Спартаке-2».

Гришанов уже работал в клубе, когда команду возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера.

Ранее стало известно, что «Спартак» уволил главного юриста после 14 лет работы в клубе.