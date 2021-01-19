«Спартак» вернул врача, работавшего в клубе при Массимо Каррере

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию о возвращении в клуб бывшего врача команды Андрея Гришанова.
Андрей Гришанов начал работать в «Спартаке-2».
Гришанов уже работал в клубе, когда команду возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера.
Ранее стало известно, что «Спартак» уволил главного юриста после 14 лет работы в клубе.
- вернули! Оооо! Вернули!
И такой мечтательно закатил глаза))
- вернули! Оооо! Вернули!
И такой мечтательно закатил глаза))