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«Спартак» вернул врача, работавшего в клубе при Массимо Каррере

сегодня, 13:30

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию о возвращении в клуб бывшего врача команды Андрея Гришанова.

Андрей Гришанов начал работать в «Спартаке-2».

Гришанов уже работал в клубе, когда команду возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера.

Ранее стало известно, что «Спартак» уволил главного юриста после 14 лет работы в клубе.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:58
Может и великого спартаковского доктора Лю вернут, как приверженца всего нетрадиционного
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:50
С федуном надо разобраться а они врачей меняют.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:50
Уже ближе к чемпионству...
Faustello
Faustello
сегодня в 13:40
Где то Дениска:
- вернули! Оооо! Вернули!
И такой мечтательно закатил глаза))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:39
Тяни - толкай какой то. Кто следующий на возвращение???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:33
Всё мечтают по старым каналам чемпионство сделать...
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 13:33
Это вряд ли поможет выползти из тарасовского болота.
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