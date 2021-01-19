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Тренер молодёжки «СКА-Хабаровск» Бычков ушёл в московскую «Родину»

сегодня, 10:13

Тренер молодёжной команды «СКА-Хабаровск» Георгий Бычков покинул клуб. Специалист займёт должность тренера в московской «Родине», выступающей в группе 2 ПФЛ.

«У „Родины“ весьма условные границы между первой и второй командой. В сквозной заявке 40-45 человек и составы постоянно ротируются. Много игроков 1999-2000 годов рождения, а самым старшим — 24-25 лет. При этом перед клубом стоит задача выйти в ФНЛ уже в этом сезоне. В тренерском штабе молодые специалисты, в недавнем прошлом известные футболисты – Александр Павленко, Владимир Бесчастных, Алексей Зуев и Александр Димидко. Скорее всего, я буду больше отвечать за вторую команду, но, опять же, там нет чёткого разделения тренерского штаба между основой и молодёжкой. Конечно, для меня это прекрасный шанс поработать с людьми, которые прошли такой футбольный путь. Надеюсь получить бесценный опыт», — цитирует Бычкова пресс-служба клуба.

Бычков возглавлял молодёжку СКА 2001 года рождения с мая 2016 года.

Недавно нападающий «СКА-Хабаровск» Владислав Брагин продлил контракт с клубом.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 10:22
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:14
Там больше платят!
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