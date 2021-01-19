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Ринат Билялетдинов покинул «Олимп-Долгопрудный»

сегодня, 09:33

Пресс-служба ФК «Олимп-Долгопрудный» сообщает, что Ринат Билялетдинов покидает пост главного тренера команды.

Договор был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Билялетдинов работал на должности главного тренера команды с сентября 2019 года.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:43
Иди на пост главы РФС а то Дюков один скучает.
beefs
beefs
сегодня в 09:35
пора бросать тренерскую работу, это не твое...
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