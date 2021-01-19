Ринат Билялетдинов покинул «Олимп-Долгопрудный»

Пресс-служба ФК «Олимп-Долгопрудный» сообщает, что Ринат Билялетдинов покидает пост главного тренера команды.
Договор был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Билялетдинов работал на должности главного тренера команды с сентября 2019 года.
РИНАТ БИЛЯЛЕТДИНОВ ОСТАВИЛ ПОСТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «ОЛИМПА-ДОЛГОПРУДНОГО»— ФК «Олимп-Долгопрудный» (@ODFCru) January 19, 2021
По соглашению сторон был расторгнут трудовой договор с главным тренером основной команды Ринатом Билялетдиновым.
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