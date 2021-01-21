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ФИФА выступила против создания европейской Суперлиги

сегодня, 14:38

ФИФА не признает создание европейской Суперлиги, что не позволит участвующим в турнире командам выступать на международных соревнованиях под эгидой организации.

В заявлении ФИФА говорится следующее:

Ввиду недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми клубами, ФИФА и шесть Конфедераций хотят еще раз повторить и подчеркнуть, что подобное соревнование не будет признано ни ФИФА, ни любой Конфедерацией. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующие в турнире, не будут допущены к выступлению в любом соревновании, организованном ФИФА или Конфедерациями.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:04
Верное решение. Я против.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:55
"Ввиду недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми клубами" Да могли бы и не комментировать слухи. Это и так понятно было, что пока никакой Суперлиги не будет. До Вас уже УЕФА высказался. Хотя некоторые даже здесь на сайте полагали что бабло все решит и бабло все победит.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:46
Мощно. Наглосаксы утёрлись.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:42
Верное решение правильно
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