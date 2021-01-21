ФИФА выступила против создания европейской Суперлиги

ФИФА не признает создание европейской Суперлиги, что не позволит участвующим в турнире командам выступать на международных соревнованиях под эгидой организации.
В заявлении ФИФА говорится следующее:
Ввиду недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми клубами, ФИФА и шесть Конфедераций хотят еще раз повторить и подчеркнуть, что подобное соревнование не будет признано ни ФИФА, ни любой Конфедерацией. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующие в турнире, не будут допущены к выступлению в любом соревновании, организованном ФИФА или Конфедерациями.