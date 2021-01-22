К ЦСКА на сборах в Испании присоединился 18-летний хавбек Аванесян

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сегодня, 20:24

Сегодня, 22 января, в расположение ЦСКА на сборе в Испании прибыл опорный полузащитник . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Одним рейсом с Алексеем Владимировичем [Березуцким] в Испанию прилетел опорник нашей молодежки Тигран Аванесян, который будет работать с основной командой», — сообщает пресс-служба ЦСКА в клубном твиттере.

Одним рейсом с Алексеем Владимировичем в Испанию прилетел опорник нашей молодежки Тигран Аванесян, который будет работать с основной командой #Кампоамор2021🇪🇸 pic.twitter.com/Am9ySs5JiI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 22, 2021

23 января ЦСКА сыграет против сборной свободных агентов. Игра начнется в 18:00 мск.