Самые юные игроки Лиги чемпионов. Мукоко побил рекорд, который держался 25 лет, Павленко — в топ-10

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вчера, 15:26

16-летний парень помог «Боруссии» обыграть «Зенит».

В один игровой день в Лиге чемпионов сыграли футболисты, разница в возрасте между которыми составляет почти 27 лет. Сначала Люсьен Фавр выпустил на замену против «Зенита» Юссуфа Мукоко, ставшего самым юным футболистом в истории турнира в 16 лет и 18 дней от роду, а потом Джанлуиджи Буффон сыграл против «Барселоны».

Итальянскому вратарю через полтора месяца стукнет 43, он стал вторым самым возрастным футболистом в истории ЛЧ после своего соотечественника и коллеги Марко Балотты, который удерживает рекорд: играл за «Лацио» против «Реала» в 43 года и 8 месяцев. Однажды расскажем обо всех выдающихся «старичках», но сегодня речь пойдет о юношах.

10 место. Александр Павленко (Россия) — 16 лет, 9 месяцев и 11 дней

Матч: «Фейеноорд» — «Спартак» (2:1) в сезоне 2001/02

После дебюта Мукоко бывший полузащитник «Спартака» опустился на одну позицию, но сохранил место в десятке самых юных футболистов, когда-либо игравших в Лиге чемпионов. Олег Романцев выпустил Александра на концовку встречи в Роттердаме вместе с еще одним юниором — Данишевским. Представляете, 16-летний и 17-летний парни вышли при счете 1:2, чтобы попытаться добыть ничью для «Спартака». О, времена, о, нравы!

9 место. Бриан Кристанте (Италия) — 16 лет, 9 месяцев и 3 дня

Матч: «Виктория Пльзень» — «Милан» (2:2) в сезоне 2011/12

Итальянский полузащитник застал еще первое пришествие Златана Ибрагимовича в «Милан», поиграл в одной команде с Зеедорфом, Дзамброттой, Амброзини, Гаттузо, Пато и Робиньо. Перед шестым туром группового этапа «россонери» уже обеспечили себе выход в плей-офф, поэтому Массимилиано Аллегри выставил в Чехии смешанный состав, а Кристанте оказался на скамейке запасных рядом с Ибрагимовичем. Швед на поле так и не появился, а вот Бриан сыграл последние 10 минут. Успешным этот дебют не назовешь: вышел при счете 2:0 в пользу «Милана» и стал свидетелем камбэка «Виктории».

8 место. Мойзе Кин (Италия) — 16 лет, 8 месяцев и 25 дней

Матч: «Севилья» — «Ювентус» (1:3) в сезоне 2016/17

Как и Кристанте, дебютировал в Лиге чемпионов благодаря Массимилиано Аллегри. В концовке матча против «Севильи» талантливый форвард заменил Миралема Пьянича и помог «Ювентусу» выиграть на «Рамон Санчес Писхуан»: когда Кин стоял у бровки в ожидании замены, Бонуччи вывел «Старую Синьору» вперед, а уже после выхода Мойзе стараниями Марио Манджукича был установлен окончательный счет — 3:1.

7 место. Кеннет Зохоре (Дания/Кот-д’Ивуар) — 16 лет, 8 месяцев и 19 дней

Матч: «Барселона» — «Копенгаген» (2:0) в сезоне 2010/11

Этот датчанин с африканскими корнями впервые сыграл в Лиге чемпионов на «Камп Ноу» против великой команды Хосепа Гвардиолы, против Месси, Иньесты и Пуйоля. Воспоминание на всю жизнь. Сейчас форварду, которого одно время называли «новым Бендтнером», 26 лет, и он играет в Чемпионшипе за «Миллуолл».

6 место. Харис Мавриас (Греция) — 16 лет, 7 месяцев и 29 дней

Матч: «Панатинаикос» — «Рубин» (0:0) в сезоне 2010/11

Тот же сезон, та же группа и тот же день: Зохоре и Мавриас впервые сыграли в Лиге чемпионов 20 октября 2010-го, только Кеннет вышел против «Барселоны», а Харис сыграл с «Рубином». На тот момент Мавриас и Зохоре стали вторым и третьим самыми молодыми футболистами в истории Лиги чемпионов после Селестина Бабаяро. А еще говорят, что молния не бьет дважды в одно место.

5 место. Юри Тилеманс (Бельгия) — 16 лет, 4 месяца и 25 дней

Матч: «Андерлехт» — «Олимпиакос» (0:3) в сезоне 2013/14

«Андерлехт» набрал всего одно очко на групповой стадии того розыгрыша Лиги чемпионов, зато засветил талантливого Тилеманса. Юри сыграл против «Олимпиакоса» в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Через несколько лет «Андерлехт» продаст полузащитника в «Монако» за 25 млн евро, а прошлым летом контракт Тилеманса у монегасков выкупил «Лестер» уже за 45 млн.

4 место. Ален Халилович (Хорватия) — 16 лет, 4 месяца и 6 дней

Матч: «Динамо Загреб» — ПСЖ (0:2) в сезоне 2012/13

В полузащите «Динамо» в той игре действовали Домагой Вида, Марцело Брозович и Матео Ковачич, а Халилович вышел на замену в концовке, чтобы поменяться футболкой со Златаном. Алену прочили большое будущее, он перешел в «Барселону», потом был на контракте в «Милане». Сейчас 24-летний Халилович мечтает завоевать место в составе «Бирмингема».

3 место. Райан Шерки (Франция) — 16 лет, 3 месяца и 10 дней

Матч: «Зенит» — «Лион» (2:0) в сезоне 2019/20

«Зенит» второй год подряд дает дорогу молодым в Лиге чемпионов. Правда, пока не своим, а соперникам. В прошлогоднем матче на «Газпром Арене» Райан Шерки заменил Максвелла Корне за 15 минут до конца основного времени, но не помог «ткачам» перевернуть ход матча, более того, уже с Шерки на поле гости пропустили второй мяч. В этом сезоне Райан принял участие уже в девяти матчах «Лиона» в Лиге 1, парень 2003 года рождения остается на виду.

2 место. Селестин Бабаяро (Нигерия) — 16 лет, 2 месяца и 25 дней

Матч: «Стяуа» — «Андерлехт» (1:1) в сезоне 1994/95

Нигерийский защитник приобрел известность благодаря выступлениям за «Челси», а еще он выигрывал Олимпийские игры в Атланте в составе «Суперорлов». Профессиональную карьеру Селестин начинал в «Андерлехте», за который впервые сыграл в Лиге чемпионов через три месяца после своего 16-го дня рождения. Рекорд Бабаяро держался 26 лет, пока вчера его не побил Юссуфа Мукоко.

1 место. Юссуфа Мукоко (Германия) — 16 лет, 18 дней

Матч: «Зенит» — «Боруссия Дортмунд» (1:2) в сезоне 2020/21

Мукоко в день своего первого матча в Лиге чемпионов оказался на 67 дней младше Селестина Бабаяро из матча против «Стяуа» в 1994-м. Юссуфа тренируется с первой командой «Боруссии» с лета (ему тогда было еще 15 лет), 20 ноября он отметил свой 16-й день рождения, а вчера установил рекорд в Лиге чемпионов. Эрлинг Холанд недавно назвал Мукоко самым талантливым футболистом в мире. Что ж, с удовольствием проверим!